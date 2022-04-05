Сорок первый день российского вторжения в Украину. Онлайн

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Военное вторжение России в Украину продолжается уже 41 день. На фото Киев, 21 марта.

41 день продолжается война России против Украины. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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Время указано по Парижу (среднеевропейское время).

9:29 В ГенпрокуратуреУкраины сообщают, что с начала военных действий в стране погибли 165 детей, 266 получили ранения.

9:18 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал убийства мирного населения в Буче «провокация с целью дискредитации России». «Цель одна — дискредитировать Россию, обосновать санкции, поставки оружия, другие недружественные действия, ещё больше обострить ситуацию на Украине», — говорится в телеграме Володина.

Издание «Холод» сообщило о том, что в Москве прошла акция «Буча-Москва»: участник перформанса со связанными за спиной руками лежал на улицах в центре Москвы в таком же положении, в котором были найдены тела погибших в Буче.

9:07 РБК сообщает о росте популярности в России банковских карт «Мир». По данным представителей банков-эквайеров, на которых ссылается издание, доля платежей по этим картам превысила операции по картам Visa и Mastercard, которые продолжают работать внутри России. Об этом рассказали в Тинькофф Банке, ВТБ, Альфа-банке, «Русском стандарте», МКБ, ПСБ и «Открытии».

9:03 Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз может принять новые санкции в отношении России в среду, 6 апреля. Слова Бона приводит Reuters.

8:47 Советник президента США Джейк Салливан заявил, что следующий этап военных действий в Украине может оказаться затяжным и длиться месяцы или дольше.

8:45 По данным ООН на понельник, 4 апреля, с начала войны из Украины уехали 4,2 миллиона человек.

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