Le Figaro: «Российские солдаты насиловали женщин после того, как убили мужчин»

Французское издание Le Figaro публикует рассказ украинского клинического психолога Катерины Галянт, которая работает с жертвами насилия со стороны российских военных. По словам терапевтки, истории изнасилований похожи, «как если бы русские спланировали все заранее».

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Катерина Галянт бесплатно и анонимно консультирует жертв насилия со стороны российских военных на оккупированных территориях Украины. «Сначала, утром или после обеда, солдаты проверяли, кто живет в домах. Вечером они возвращались, убивали мужчин, забирали деньги и ценные предметы. Они ели и пили, а когда напивались, насиловали женщин и девочек. Даже в присутствии детей», — рассказывает психолог. По ее словам, речь идет о групповых изнасилованиях, которые совершали мужчины «всех возрастов».

Как отмечает спецкор Le Figaro в Киеве Марго Бенн, другие психологи, работающие с женщинами, изнасилованными русскими солдатами, подтверждают аналогичные случаи.

Терапевтка рассказала изданию о трех своих пациентках в возрасте 16, 17 и 20 лет: все они больше не могут говорить. Некоторые находятся в состоянии такого шока, что не могут вспомнить, как их зовут или дать базовую информацию о себе. Катерина Галянт говорит и о страшных физических последствиях изнасилований: «У девушек, с которыми я работаю, больше нет зубов. Русские не только изнасиловали их, но и выбили им зубы».

В СМИ появляется все больше свидетельств украинских женщин об изнасилованиях российскими военными. Катерина Черепаха, глава правозащитной организации «Ла Страда — Украина», специализирующейся на борьбе с домашним насилием и торговлей людьми, в комментарии The Guardian рассказала, что им на горячую линию поступил ряд звонков от женщин и девушек, ставших жертвами изнасилования. «Но мы не могли помочь им физически, — говорит правозащитница. — Мы не могли дозвониться им из-за идущих боев».

Международная правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля опубликовала доклад об убийствах российскими военными мирных жителей, изнасилованиях и грабежах в районе Киева, Чернигова и Харькова. Жительница села Малая Рогань Харьковской области рассказала правозащитникам, что 13 марта российский военнослужащий избил ее, несколько раз изнасиловал и изрезал ей лицо и шею. Ей удалось сбежать в Харьков, где ей оказали медицинскую помощь.

Изнасилования и насилие сексуального характера в ходе военных конфликтов являются военными преступлениями. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала об установлении личности российского военнослужащего, который вместе с сослуживцем неоднократно насиловал женщину в селе Шевченково Броварского района. Историю этой женщины, чей муж был убит российскими солдатами, на прошлой неделе подробно рассказала лондонская The Times.

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