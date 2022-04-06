Сорок второй день войны в Украине. Онлайн

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42 день продолжается война России против Украины. RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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Время указано по Парижу (среднеевропейское время).

14:27Люксембург вышлет одного российского дипломата.

14:02 AFP передает, что Генассамблея ООН проведет 7 апреля голосование по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека ООН.

13:50 Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей попросили эвакуироваться. «Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть», — приводит слова Верещук телеграм-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

13:17 Мариупольский городской совет сообщает, что в городе работают российские мобильные крематории. Таким образом, как говорится в телеграм-канале совета, российские военные пытаются скрыть следы преступлений, совершенных в отношении мирного населения.

13:12 Bloomberg передает, что ряд стран G20 могут отправить на ноябрьский саммит делегации более низкого уровня, если Владимир Путин будет участвовать во встрече.

13:07 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал ужесточение нового пакета санкций Евросоюза в отношении России. «Но для того, чтобы остановить Путина, требуется газовое/нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков», — написал глава МИД в твиттере.

I appreciate the strengthening of the 5th EU sanctions package: bans on Russian coal, vessels accessing EU ports, and road transport operators. But it will take a gas/oil embargo and de-SWIFTing of all Russian banks to stop Putin. Difficult times require difficult decisions. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 6, 2022

13:02 Президент России Владимир Путин переговорил с президентом Сербии Александром Вучичем. Сообщается, что они обсуждали двусторонние отношения в сфере энергетикии и торговли. Вучич проинформировал Путина о трудностях, с которыми сталкивается Сербия при импорте сырой нефти, а также напомнил о том, что 31 мая истекает газовый контракт, заключенный между странами, и необходимо начать переговоры об условиях дальнейших закупок.

12:57 Росфинмониторинг внёс украинских журналистов Дмитрия Гордона и Фахрудина Шарафмала в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

12:46 Эстония поставила Украине гаубицы и противотанковые комплексы.

12:37 Венгрия рассматривает вопрос об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

12:23 Министр энергетики и инноваций Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна пока не может сократить зависимость от российского газа.

12:11 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай соблюдать или хотя бы не подрывать и не нарушать европейские санкции в отношении России. «Никто не может сохранять нейтралитет, сталкиваясь с такой неприкрытой агрессией против мирных жителей. Это не ограничивается путинской войной. Это также определит, как мы в целом будем относиться к подобным нарушениям международного права в будущем. Таким было наше послание Китаю на саммите в прошлую пятницу», — написала в твиттере фон дер Ляйен.

Nobody can be neutral when faced with such naked aggression against civilians.



This is not limited to Putin's war.



This will also define how we globally treat such violations of international law in the future.



This was our message to China at our summit last Friday. pic.twitter.com/kuPPXhHKIR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2022

12:01 Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие наказание «за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны». Законопроект устанавливает новые наказния: 1-2 тысячи рублей штрафа или административный арест на 15 суток за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии, 1-4 тысяч штрафа для должностных лиц и 10-50 тысяч для юридических лиц.

11:57 Владимир Зеленский обратился к парламенту Ирландии и раскритиковал некоторых европейских лидеров за нерешительность в том, что касается введения некоторых санкций в отношении России. «Есть механизмы, которые позволяют это сделать, не хватает только принципиального подхода некоторых руководителей, политических, экономических или бизнес-руководителей, которые до сих пор считают, что война и военные преступления — не такие ужасные вещи, как финансовые потери», — сказал Зеленский.

11:42 Министерство финансов России сообщило, что впервые исполнило в рублях обязательства по евробондам. В долларах ведомство расплатиться не смогло из-за отказа иностранного банка. «4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России... Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» исполнены в полном объеме», — цитирует РБК сообщение минфина в своем телеграм-канале.

11:32 Министерство юстиции Латвии заморозило активы «Дома Москвы» в Риге — культурного и делового центра, финансировавшегося мэрией Москвы.

11:27 Издание Financial Times сообщает, что власти ЕС рассматривают возможность внесения в санкционные списки Германа Грефа, Олега Дерипаски, Бориса Ротенберга и Саида Керимова.

11:20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью французскому новостному каналу LCI. В нем он отрицал причастность российских военных к таким преступлениям, как случившееся в Буче.

11:14 Греция вышлет 12 российских дипломатов.

11:09 Правительство Венгрии вызвало посла Украины в знак протеста против критических заявлений Киева о позиции Будапешта в отношении российского вторжения. «Пришло время украинским лидерам прекратить оскорблять Венгрию и признать выбор венгерского народа», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал венгерского премьер-министра Виктора Орбана выбрать сторону и обвинял его в «потере чести» из-за связей с Владимиром Путиным. Будапешт отказался поставлять оружие Украине, мотивируя это решение заботой о безопасности граждан Венгрии и нежеланием вмешиваться в вооруженный конфликт.

10:51 По данным Wall Street Journal, Чехия направила в Украину танки советской разработки, чтобы позволить украинским военным эффективней дать отпор российским силам. Это первые подобные поставки с 24 февраля. Кроме того сообщается, что Чехия и Словакия планируют дать разрешение Киеву на ремонт поврежденной техники на чешских и словацких военных объектах.

10:43 The New York Times опубликовали видео обстрела велосипедиста в Буче. В публикации говорится, чтоэто аэрофотосъемка, сделанная украинскими военными в конце февраля. На видео видно, как велосипедист едет по улице, затем слезает с велосипеда и поворачивает с ним за угол на улицу, где стоит военная техника. Как только велосипедист поворачивает, российские бронемашины делают в его сторону несколько выстрелов, а на месте, куда завернул велосипедист, поднимается дым.

10:37 В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, в котором предлагается признать действия России в Украине геноцидом, провести расследования при содействии иностранных государств и привлечь виновных к ответственности.

10:29 ЕС договорился о созданиитрастового фонда украинской солидарности. Предполагается, что он поможет поддержать украинское государство и обеспечить доступ к ликвидности и финансированию, а в долгосрочной перспективе позволит обеспечить инвестиции для восстановления экономики и инфраструктуры. Об этом в твиттере написал глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы ужесточаем наши санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль. Новый пакет включает запрет на импорт угля. И я думаю, что меры, касающиеся нефти и даже газа тоже рано или поздно понадобятся», — заявил Мишель. «Путин не может и не выиграет эту войну, потому что ценности Европы, свободы и демократии победят», — добавил глава Евросовета. Он также призвал российских военных сложить оружие и покинуть поле боя, если они «не хотят участвовать в убийстве своих украинских братьев и сестер». «Предоставление убежища этим солдатам является ценной идеей, которую следует развивать», — подчеркнул он.

I have one message for Russian soldiers:



If you want no part in killing your Ukrainian brothers and sisters… drop your arms, leave the battlefield.



Granting asylum to these soldiers is a valuable idea that should be pursued. pic.twitter.com/h7x3Xyv3y4 — Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2022

10:04 ВНидерландах арестованы 14 яхт, принадлежащих россиянам. Об этом, как пишет NOS, министр иностранных дел Вопке Хоекстра доложил в письме в Палату представителей страны. Сообщается, что 12 яхт только строятся, а еще две находятся на техническом обслуживании, часть из этих яхт — длиной более 35 метров. Яхтам не разрешается покидать Нидерланды, а их владельцы также не могут передавать их в собственность и управление другим лицам.

9:53 Посольство Турции в Украине вернется в Киев. В марте из соображений безопасности диппредставительство перенесли в Черновцы.

9:49 Глава Гостомельской военной администрации Тарас Думенко рассказал, что в поселке более 400 человек пропали безвести за те 35 дней, что его занимали российские войска.

9:32 Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе российскими военными были убиты около 320 мирных жителей.

9:11 Канада расширила санкционный список. В него вошли глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава НОВАТЭК Леонид Михельсон, владелец «Русагро» Вадим Мошкович, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, глава «Марафон Групп» Александр Винокуров, акционер «Сибура» Кирилл Шамалов, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, бывший глава совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и его жена Галина.

9:07 Министерство обороны Великобритании сообщает, что российские военные продолжают наносить авиаудары по Мариуполю, в городе продолжаются бои, а жители города по-прежнему не имеют доступа к гуманитарной помощи, медицинским услугам, также нет воды и света.

9:02 РБК передает, что Федеральная налоговая служба России поручила своим отделениям вместе с МВД искать валютных спекулянтов, совершающих операции в обход банков.

8:57 Компания Intel сворачивает работу в России. Ранее она уже прекратила поставки заказчикам из России и Беларуси. При этом в пресс-релизе Intel отмечается, что компания поддержит сотрудников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, это касается и более тысячи работников в России.

8:55 В Румынии в ограждение российского посольства въехал автомобиль, а затем загорелся. Сообщается, что водитель поджег себя и скончался.

BREAKING:



Someone just crashed a car into the gate of the Russian Embassy in Bucharest, Romania.



1 person confirmed dead. pic.twitter.com/O40fLuab1f — Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2022

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