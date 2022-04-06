«Украинский паспорт на вес золота»: как в Париже организован прием беженцев из Украины

В середине марта Франция пообещала принять у себя 100 тысяч беженцев из Украины. По данным на конец марта в страну прибыли около 30 тысяч украинских беженцев, большинство из них — женщины и дети. Каждый день сюда приезжают около 500 человек, бегущих от войны. Многие из них смогли воссоединиться с семьей или друзьями. Для других Франция — лишь остановка на пути в Испанию, Португалию или Великобританию. Те, кто остаются, получают здесь временное убежище. Русская служба RFI рассказывает, как во Франции организована помощь украинским беженцам.

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Восточный вокзал

Каждые полтора-два часа на Восточный вокзал Парижа прибывает поезд из Страсбурга или из Германии. В каждом таком поезде несколько десятков беженцев из Украины. В основном, женщины и дети. Часто без вещей, но, например, с животными, собаками, котами в переносках, бывают и мужчины — не граждане Украины, но жившие там по виду на жительство со своими украинскими семьями. Огромный наплыв людей на парижских вокзалах бывает особенно вечерами.

«Через 10 минут, в 22:05 приезжает поезд из Штутгарта, — говорит волонтер Алиса, которая каждый вечер приходит помогать украинцам на Восточный вокзал. — Приезжают из Харькова, Кривого Рога, Киева… Все рассказывают ужасные вещи: как их обстреливали танки, как они выезжали под этими обстрелами. У одной девушки, я видела, были дырки в чемодане от осколков обстрела. Люди недели проводят в дороге, не могут помыться. Ко мне одна женщина подошла и попросила таблетку, ей сообщили, что ее муж был убит, и она не спит несколько дней».

Главная нагрузка — на Восточный, но и на всех других вокзалах тоже дежурят волонтеры. «Важно „отловить“ всех прибывших, — объясняет еще одна волонтер-переводчица Ольга Ширинян. — Если беженец в незнакомом городе остается один, на него слетаются разного рода бандиты, сутенеры, воры паспортов и прочие, под видом предложения жилья или помощи. Украинские паспорта сейчас на вес золота, и их часто крадут. Нельзя, чтобы люди связывались с незнакомыми, встречались с ними в непубличных местах, шли к ним ночевать, это опасно: сейчас много сутенерства, торговли людьми, люди просто пропадают».

На парижских вокзалах беженцев встречает французский «Красный Крест» и просто волонтеры, в основном это русские и украинцы, которые сами живут в Париже, работают или учатся, а в свободное время приходят помогать с переводом, приносят еду, воду, средства гигиены и базовые медикаменты. «На вокзале нужно быть готовым к экстренным ситуациям, — предупреждает Ольга Ширинян. — Кто-то после нескольких дней пути теряет сознание, кому-то срочно требуется инсулин, кому-то нужна просто вода, но ее нет, и так далее. Люди в состоянии полного морального истощения. Многие из них не были не то что заграницей, они за пределы своей области никогда не выезжали».

Украинские беженцы на вокзале города Андай, на юго-западе Франции. 9 марта 2022 г. AP - Bob Edme

Прибывающих на парижские вокзалы беженцев «Красный Крест» делит первым делом на две группы: «постоянных» и «транзитов». Часть беженцев целенаправленно едет в конкретные французские города или страны западнее Франции. «Это „транзиты“, — приводит уже устоявшуюся в среде волонтеров классификацию Ширинян. — Для „транзитов“ главное получить билеты на их следующие поезда, но получить их бесплатно в окне кассы может только представитель „Красного Креста“». Если дело происходит днем и кассы открыты, то представители «Красного Креста» группируют всех «транзитов» с одного поезда и идут покупать им билеты.

Компания-оператор французских железных дорог SNCF сообщает, что ежедневно перевозит в Испанию от 200 до 400 беженцев. С 12 марта SNCF даже добавила к своему скоростному поезду на Барселону дополнительные вагоны, чтобы была возможность отправить всех желающих. Однако билетов на такие популярные направления всегда не хватает, поэтому часто желающим уехать в Испанию приходится ждать в Париже по два-три дня, прежде чем попасть на нужный им поезд.

На период ожидания «транзитных» беженцев расселяют в Париже в два спортзала, а также в специально переоборудованный павильон выставочного центра Порт де Версаль. «Комфорт очень базовый, некоторых шокирует, — рассказывает Ольга Ширинян. — Больше других чувствуют себя униженными „транзиты“, которые всеми силами стараются добраться до своей конечной как можно быстрее, а получают билет на через три дня и раскладушку в спортзале без подушки, одеяла и постельного белья».

Указатель для украинских беженцев на Восточном вокзале Парижа. Март 2022 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Другие не едут никуда дальше, остаются здесь, — это «постоянные». У кого-то из них есть во Франции знакомые, к которым можно поехать. У большинства нет никого. «Постоянных, которые остаются во Франции, „Красный Крест“ на вокзале тоже „сортирует“ на группы: матери с младенцами до года направляются в выделенный под них отель, а остальные вместе с транзитным — в экстренное жилье для дальнейшего распределения», — объясняет Ширинян. Помимо «Красного Креста» на Восточном вокзале работает еще ассоциация «Аврора», которая размещает на ночлег некоторых женщин в выделенном мэрией Парижа под эти цели спортзале. Но мест там мало и хватает далеко не всем. Большинство отправляют в основной центр приема беженцев из Украины, разместившийся в одном из ангаров выставочного центра Порт де Версаль на юге Парижа

Порт де Версаль

Центр на Порт де Версаль открылся в середине марта. Ангар площадью пять тысяч квадратных метров способен одновременно вместить около 500 человек. В этом огромном пространстве, разделенном перегородками, беженцев встречают снэками и горячими напитками, но спать им приходится на раскладушках. Обычно семьи остаются в центре не дольше двух-трех ночей, потом кто-то сам уезжает в соседние страны или другие регионы, кого-то забирают родственники или друзья, оставшимся предоставляют жилье в разных регионах Франции.

Помимо ночлега и питания вновь прибывшим украинцам на Порт де Версаль помогают с оформлением документов. Здесь открыли свои отделения Французское управление по вопросам иммиграции и интеграции (OFII) и Французское управление по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA), которые выдают украинцам документ, подтверждающий право на временное проживание (APS) сроком на полгода с возможностью продления до трех лет. С этим документом украинцы также получают право на пособие. По данным французских властей, такой статус получили уже более 13 тысяч украинцев. Вторую половину центра занимают неправительственные благотворительные ассоциации France Terre d’Asile и Coallia, отвечающие за гуманитарную помощь прибывшим.

Утром транзитные беженцы разъезжаются, а постоянные встают в очередь на оформление. В некоторые дни люди часами стоят под дождем, но все равно не всем удается пройти в тот же день, многим выдают талончики только на следующий. В Париже и столичном регионе жилье закончилось, поэтому прибывающих сейчас украинцев развозят автобусами во все более отдаленные от Парижа места. Временная защита, предоставляемая украинцам, шире, чем то, что полагается обычному соискателю убежища. Украинцы сразу получают право на работу, право на получение медицинской помощи, социальных пособий.

Волонтеры

И на вокзалах, и в центрах приема беженцев, и в отелях, предоставляющих украинцам ночлег, требуются волонтеры-переводчики. С первых же дней войны украино- и русскоязычные жители Парижа стали искать, как помочь оказавшимся в беде украинцам. Через чаты и группы в Телеграме стали координироваться волонтеры для дежурства на разных парижских вокзалах.

Записаться в волонтеры можно и на сайте французского «Красного Креста», правда многие добровольцы говорят о неэффективности этой гуманитарной организации. «Красный Крест» упрекают в непредоставлении питания и даже воды для прибывающих на вокзалы беженцев. Волонтер Ольга дежурит на Восточном вокзале Парижа с 4 марта. По ее словам, с первых дней «люди сидели на холоде, не было воды, люди ждали по несколько часов [для того, чтобы попасть в центр для беженцев]. „Красный Крест“ привозит сэндвичи, но не для беженцев, а для своих волонтеров», — говорит девушка. «Я лично видела, как один волонтер ел перед людьми, — добавляет Алиса. — Очень много приезжает людей с маленькими и даже грудными детьми, и мы сами закупаем памперсы и детское питание для детей от четырех месяцев».

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На вокзалах беженцам не оказывают никакой помощи. Сами волонтеры признаются, что не спят уже несколько недель. «Я прихожу с восьми вечера до часу ночи, — рассказывает еще одна девушка Алиса. — Каждый раз не хватает волонтеров, переводчиков. Я сама закупала воду и стаканчики. Мы осторожно обращаемся с едой, покупаем печенье в упаковках. Просим „Красный Крест“, чтобы хотя бы был доктор. У детей шоковое состояние, многие шарахаются от любого звука. Мы купили бумагу, фломастеры, карандаши и мыльные пузыри, чтобы хоть как-то их отвлекать». Чтобы обратить внимание на проблему с организацией приема беженцев волонтеры написали открытое письмо, в котором раскритиковали работу «Красного Креста». После этого организация стала выгонять их с вокзала и даже вызывать полицию.

В «Красном Кресте» утверждают, что предоставляют всю необходимую помощь нуждающимся. В организации признают, что иногда их система дает сбой, в частности, подтвердили, что была проблема с продуктами и водой, но уверяют, что быстро адаптируются к постоянно меняющейся ситуации. «Французский „Красный Крест“ отвечает, в частности, за прием и распределение на Восточном вокзале, — говорится в официальном ответе организации на открытое письмо добровольцев-переводчиков. — Это, прежде всего, перевалочный пункт для людей, спасающихся от конфликта, и нахождение там не должно затягиваться, хотя и необходимо потратить время на то, чтобы понять запросы людей. Задача „Красного Креста“ состоит в том, чтобы обеспечить прием, а затем сориентировать людей в соответствии с их пожеланиями и потребностями».

Редакция RFI обратилась во французский «Красный Крест» с запросом об интервью, однако пресс-служба сослалась на загруженность и за неделю так и не предоставила комментарий.

Мэрия 15 округа Парижа вывесила украинский флаг и организовала сбор гуманитарной помощи для Украины. © RFI / SERGEY DMITRIEV

«Многие думают, что украинцы поехали в Европу за лучшей жизнью и что они об этом мечтали. Это неправда. Большинство из них любят свою страну, свой город, им тяжело от всего того, что произошло, и они собираются вернуться, — говорит волонтер Алиса. — Некоторые сами начинают говорить про войну, о том, что они видели, и это тоже очень тяжело слушать. Столько боли, что одному человеку невозможно это вынести. Поэтому мы стараемся отключать эмоции и стараться как-то помочь хотя бы с базовыми вещами, с едой, с водой. Сколько мне людей сказали: „о, как я давно не пил чай или что-то горячее! Как приятно, дайте я вас обниму!“. И это так неудобно, потому что ты всего лишь дал человеку стакан чая».

По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса, французы проявили огромную солидарность с украинцами, многие выразили готовность разместить у себя беженцев. Для координации добровольцев, предоставляющих свое жилье, власти запустили специальную «национальную схему приема и размещения», предлагающую не менее 100 тысяч мест временного жилья для украинцев. Парижская мэрия публикует рекомендации всем желающим помочь. Для координации добровольцев был даже создан специальный сайт, на нем могут зарегистрироваться все, кто хочет помочь, а ассоциации могут искать через нее добровольцев. Всем желающим поддержать украинских беженцев рекомендуют также связаться с мэрией своего города или с благотворительными ассоциациями.

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