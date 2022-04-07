Сорок третий день войны России против Украины. Онлайн

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Журналист стоит на сгоревшей машине в Буче в Киевской области 6 апреля

В Украине сегодня — сорок третий день войны. Русская служба RFI в. режиме онлайн следит за последними новостями.

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9:45 Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Россия полностью вывела свои войска с территории Киевской и Черниговской областей.

В Украине об отсутствии военных из России в Киевской области сообщали еще 2 апреля. В Кремле официально заявили, что это связано с созданием «благоприятных» условий для переговоров. Однако в НАТО уверены, что речь идет о перегруппировке армии для продолжения ударов по Донбассу.

09:30 Австралия ввела новые персональные санкции против граждан России за роль «в неспровоцированном, несправедливом и незаконном вторжении в Украину».

Как заявила министр иностранных дел страны Марис Пейн, они затронут 67 россиян.

В новом санкционном списке – начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко.

09:15 Сенат США одобрил законопроект о поставках Украине оружия в рамках программы ленд-лиза, которая применялась во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Ukrinform со ссылкой на издание Politico.

О законопроекте было известно еще в январе 2022 года до начала войны России с Украиной, однако одобрен он был только сейчас.

Документ позволит президенту США Джо Байдену заключать сделки по поставкам оружия в Украину в обход ряда бюрократических процедур. Украина также сможет расплатиться за вооружения позже.

Законопроект пока не вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей.

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