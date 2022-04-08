«Война страшна для всех, но для женщин особенно»: Парижские акции женщин в черном

Чтобы выступить против войны, несколько живущих во Франции россиянок объединились в феминистский коллектив Les Pleureuses («Плакальщицы»). Они одеваются в черное, прячут лица за черным кружевом покрывал и выходят к российскому посольству и российскому духовно-культурному центру в Париже.

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Парижские акции Les Pleureuses — часть феминистского антивоенного сопротивления. Феминистское антивоенное сопротивление (ФАС) появилось в России на второй день после вторжения России в Украину. В целях безопасности активистки действуют анонимно и децентрализовано.

«Феминистки сегодня — одна из немногих активных политических сил в России. Власти долго не воспринимали нас как политическое движение, и поэтому мы временно оказались в меньшей степени затронуты репрессиями, чем другие», — говорится в манифесте ФАС.

Акция коллектива Les Pleureuses напротив российского посольства в Париже. © Les Pleureuses

В интервью изданию «Холод» две активистки движения рассказали, что к ФАС присоединились феминистки из 103 городов России и Европы. Во Франции инициативу движения подхватили несколько русских парижанок.

«Когда началась война, мы дружно подписались на Fem antiwar resistance», — рассказывают активистки. Интервью девушки предпочитают давать вместе, впятером: структура «Плакальщиц» горизонтальная, и лидера у движения нет.

«В новейшей российской истории силовик — это человек, которого больше всех слышно, — говорят участницы Les Pleureuses. — В каком-то смысле это — архетип российского гражданина. Это противоречит ценностям демократического государства, гуманитарной повестке, эмансипации. Неудивительно, что сегодня именно фемактивистки в России нашли наиболее эффективные способы ненасильственной борьбы с войной».

Акция Les Pleureuses напротив Российского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ), 24 марта 2022 года. © Les Pleureuses

Идея «Плакальщиц» родилась из исторических параллелей. Женщины в черном — это и группа анонимных израильтянок, с 1988 года и в течение шести лет каждую неделю выходивших в центр Иерусалима оплакивать жертв вооруженного конфликта, и сербки, и чеченки.

Участницы «Плакальщиц» публично не называют своих имен. Среди них есть две искусствоведки, менеджер культурных проектов, переводчица и преподавательница йоги. Часть активисток Les Pleureuses скрывают лица во время акций, опасаясь за безопасность родственников в России. «У меня мама живет в России, ей уже подбросили мертвую курицу за ее антивоенную точку зрения», — говорит одна из участниц коллектива.

Первая акция Les Pleureuses прошла через месяц после начала войны напротив новой русской церкви на набережной Бранли. «Мы обнаружили, что этот культурный центр поддерживает войну, поэтому решили, что стоит напомнить им о христианских ценностях», — объясняют «Плакальщицы». Участницы акции прошли по мосту Альма и встали в траурный пикет возле Российского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ).

Les Pleureuses: «Нам хотелось подчеркнуть "когнитивный диссонанс" между церковными заповедями и поддержкой войны». © Les Pleureuses

«С одной стороны, это находящаяся во Франции и поддерживающая войну институция, — говорят они. — С другой стороны, нам хотелось подчеркнуть "когнитивный диссонанс" между церковными заповедями и поддержкой войны. Нам было важно показать, что РПЦ ничем не отличается от государственной машины, а является ее частью».

Война страшна для всех, но женщин она затрагивает особенно, поясняют активистки: «Мы уже начинаем говорить о жертвах изнасилований. Это женщины. Большинство беженцев — женщины с детьми. Каждая украинка сегодня — это дочь, сестра или жена солдата в чрезвычайной опасности — не только смерти, но и насилия, пыток и издевательств в плену».

«Для меня это еще история про жертв и про тех, кто борется. Мне кажется, что женщин часто априори считают жертвами, — говорит Дарья Веденяпина, социолог и докторантка CERLIS, которую Les Pleureuses пригласили участвовать в акции возле церкви на набережной Бранли. — Я отказываюсь считать себя жертвой путинского режима или жертвой ситуации. Мне хотелось показать, что женщина — это не только жертва войны, но точно такой же субъект, как и мужчина, который может бороться против войны».

Вторую акцию Les Pleureuses провели возле здания посольства России в Париже в память о погибших мирных жителях Мариуполя. «Мариуполь вместо города стал стихийным кладбищем, где каждая могила — очередное страшное свидетельство в топографии русского террора», — написали участницы коллектива в Instagram.

К бункерному зданию посольства России «Плакальщицы» вышли с папками цветов российского триколора. © Les Pleureuses

К мрачному бункерному зданию внешнеполитического ведомства «Плакальщицы» вышли с папками цветов российского триколора, символизирующими казенность кровавых решений Кремля, и сделанными из спичек крестами — в память о пяти тысячах жертв войны в Мариуполе. «Решения о бомбежках мирного населения принимаются на бумаге и подписываются в бункере», — говорят феминистки.

9 апреля в 15 часов «Плакальщицы» проведут новую акцию на парижской площади Бастилии. Активистки приглашают на нее всех — женщин, мужчин и детей — и предлагают им лечь на площади, под украинскими флагами или под черными покрывалами.

На акцию 9 апреля «Плакальщиц» вдохновила акция украинской художницы из Донецка Марии Куликовской, которая в июле 2014 году на биеннале современного искусства в Санкт-Петербурге легла под украинским флагом в знак протеста против «политики России». «Для нас в этой акции важно, чтобы люди лежали не на флагах, а под ними, или под черным траурным покрывалом, потому что мы оплакиваем жертв, а не призываем к политическим решениям», — объясняют Les Pleureuses.

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