Журналисты подтвердили подлинность видео с убийством российского военнопленного

Независимым СМИ удалось подтвердить подлинность видеозаписи, на которой выстрелом в упор убивают взятого в плен российского солдата. Американское издание The New York Times выяснило, что видео было снято около 30 марта, а расстрел совершили, вероятно, связанные с Украиной военнослужащие. Казнь пленных является военным преступлением по международному праву, добавляют журналисты.

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Видео впервые появилось в сети в понедельник, 4 апреля, утверждают журналисты. На кадрах запечатлена группа военных, предположительно принадлежащих к украинской армии, и четыре человека в форме, лежащие на земле. Один из них выглядит живым, движется и хрипит. У него на руке — белая повязка.

Вооруженные солдаты несколько раз в упор стреляют в человека на земле. «Вот они, (мат), защитнички русской армии». «Слава Украине — героям слава», — говорит один из людей на видео.

Человек, осуществивший выстрелы, в кадр не попал. На бронетехнике на заднем плане видна буква V — один символов российской армии во время войны в Украине.

Подлинность видео подтвердили журналисты The New York Times. Они утверждают, что видео было снято после атаки на российскую колонну около 30 марта недалеко от Киева.

Журналист-фрилансер Оз Катерджи 2 апреля в твиттере разместил ссылку на видео разбитой российской колонны, снятое украинскими военными. Оно, вероятно, было снято в том же месте, что и кадры военных преступлений.

Ukrainian MOD published a video yesterday claiming this column was destroyed by 2 Ukrainian tanks. https://t.co/jxu1kzTDLF — Oz Katerji (@OzKaterji) April 3, 2022

Проанализировав видеозапись, Русская служба Би-би-си выяснила, что события произошли на дороге между селом Дмитровка и Ирпенем и Бучей. Согласно положению теней, съемка велась около полудня 29 марта или ранее.

Совершили ли военное преступление именно украинские солдаты или кто-то еще, точно установить не удалось. Однако свидетельства того, что ответственность лежит на украинских военнослужащих, есть: на военной форме видные голубые повязки и шевроны с украинским флагом. Авторы Би-би-си при помощи компьютерной программы пришли к выводу, что на видео попал гражданин Грузии, имеющий связи с Украиной.

Издание Meduza пишет, что в кадре мог находится боевик «Грузинского легиона».

Советник главы офисе президента Украины Михаил Подоляк отметил в комментарии Би-би-си, что «интенсивность боевых действий может провоцировать определенные инциденты». Он заявил, что после видео будет проведено расследование, но не признал его подлинность.

«Россия массово атакует наших детей, женщин, пожилых людей и, разумеется, это не может не вызвать ответную реакцию украинских военных», — подчеркнул Подоляк, не подтвердив, что в произошедшем виновата Украина.

Напомним, мировые СМИ проводят также проверки видео военных преступлений, совершенных российской армией. NYT опубликовало ролик, в котором доказано, что тела на улицах Бучи были там во время оккупации Россией.

На видео Meduza показано, что мирных жителей в Буче убивали в то время, когда в городе стояли российские войска.

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