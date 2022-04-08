Сорок четвертый день войны в Украине. Онлайн

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Сорок четвертый день продолжается российское военное вторжение в Украину. Украинские власти проводят массовую эвакуацию из Донецкой и Луганской областей. Россию исключили из Совета по правам человека ООН. Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России, включающий запрет на импорт угля. RFI следит за событиями пятницы, 8 апреля, в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:49 Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России

Совет ЕС в пятницу опубликовал пятый пакет санкций в отношении России, предусматривающий запрет на экспорт из Евросоюза высокотехнологичной продукции, в частности квантовых компьютеров, передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, топлива для реактивных двигателей.

Из России в ЕС запрещается импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя. С августа 2022 года вводится запрет на поставки российского угля в Евросоюз. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.

Также вводится запрет на перевозки грузов транспортом России и Беларуси. Эти ограничения не распространяются на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. Кроме того, санкции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

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12:21 Число жертв ракетного удара по вокзалу Краматорска возросло до 35 человек. В России заявляют об украинской провокации

Не менее 35 человек погибли в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. В Киеве обвинили в обстреле российскую армию. В Москве заявляют, что о провокации.

«Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских Вооруженных сил не было и не планировалось, — говорится в заявлении Минобороны России. — Особо подчеркнем — тактические ракеты „Точка-У“, обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и [снимки которой] опубликованы очевидцами, применяются только украинскими Вооруженными силами».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский обвинил в обстреле российскую армию. «Не имея силы и мужества противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают мирное население. Это зло, которое не знает границ. И если его не наказать, то оно не прекратится никогда», — написал Зеленский в Телеграм.

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11:56 Мировые цены на продовольствие достигли исторического уровня из-за войны в Украине

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие в марте достигли «самого высокого уровня за всю историю», поскольку война в Украине нарушила рынки зерна и растительного масла. Прошлый рекорд был побит в феврале.

Россия и Украина являются одними из основных экспортеров пшеницы и подсолнечника. Войны привела к нарушению цепочек поставок, в частности из-за блокирования украинских портов. В результате в марте зерновой индекс вырос на 17,1%, в феврале — на 12,6%.

Под угрозой оказался также урожай текущего года. Украина призвала ЕС оказать срочную помощь своим фермерам, чтобы засеять этой весной хотя бы половину от своих сельскохозяйственных земель. Еврокомиссия будет координировать поставки в Украину топлива, семян, удобрений и сельскохозяйственной техники.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупреждает о риске глобального продовольственного кризиса, который особенно тяжело скажется на странах африканского континента.

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11:22 Во Франции предупредили о возможных отключениях газа, в случае перебоев с поставками из России

Опубликованное в пятницу в Официальной газете постановление предусматривает возможность отключения газа для крупнейших потребителей в качестве «крайней меры» и в случае перебоев с поставками из России следующей зимой.

Правительство и газораспределительная сеть GRDF объявили на прошлой неделе, что готовятся к такому развитию событий. Это «крайняя мера», подчеркнули в министерстве экологического перехода. И она затронет только самых крупных потребителей и не коснется частных домохозяйств. При необходимости эти отключения будут осуществляться в порядке очередности.

В настоящее время перебои в поставках из России «не будут иметь последствий, потому что мы находимся в конце зимнего сезона», однако именно летом происходит закачка газа в хранилища, заявила AFP генеральный директор GRDF Лоранс Пуарье-Дитц.

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10:57 В результате ракетного обстрела вокзала Краматорска погибли не менее 30 человек

Железнодорожный вокзал Краматорска в Донецкой области подвергся в пятницу утром ракетному обстрелу. В этот момент на территории станции находились тысячи человек в ожидании эвакуации.

По данным главы правления оператора украинских железных дорог «Укрзализныця» Александра Камышина, погибли 30 человек и еще более ста получили ранения. Губернатор Донецкой области Павел Кириленко утверждает, что удар был нанесен российской ракетой «Искандер».

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10:29 Япония высылает восемь российских дипломатов

Токио объявил о высылке восьми российских дипломатов. «На внеочередной пресс-конференции из-за ситуации с Украиной пресс-секретарь МИД Хикарико Оно объявил о мерах по высылке восьми дипломатов из посольства РФ в Японии», — сообщил телеканал NHK.

В Москве пообещали дать «соответствующий ответ» на подобные действия.

Ожидается, что в пятницу премьер-министр Фумио Кисида объявит о дополнительных санкциях в отношении России в связи с войной в Украине, включая запрет на импорт угля.

Накануне Черногория объявила о высылке четверых российских дипломатов за «нарушение дипломатических норм».

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10:01 Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением по итогам 43-го дня войны

В своем ночном обращении президент Украины отметил, что война России с Украиной демонстрирует, как много мир верил чужой пропаганде и российским мифам об Украине, а не тому, что есть на самом деле, а также предложил начать «глобальную кампанию» за то, чтобы весь мир был таким смелым, как украинцы.

«Если бы все в мире имели хотя бы десять процентов смелости, которую мы имеем, украинцы, то никакой опасности для международного права вообще просто не было бы. Никакой опасности для свободы народов не было бы. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию»

Зеленский также рассказал о ходе разборов завалов в Бородянке, где, по его словам, все намного страшнее чем в Буче. «Там все значительно страшнее, еще больше жертв российских оккупантов. Что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские войска наделали в Мариуполе? Там же на каждой улице может быть та же картина, что мир увидел в Буче и других городах Киевской области после отвода российских войск», — добавил украинский президент.

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09:32 Представитель Минобороны России Игорь Конашенков провел традиционный утренний брифинг

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09:06 ООН опубликовала уточненные данные по погибшим мирным жителям в Украине

По данным Организации Объединенных Наций на 7 апреля, погибли 1611 мирных жителей, в том числе 131 ребенок. Ранения получили 2227 человек. На территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, погибли 425 человек. На территориях, контролируемых сепаратистами ДНР и ЛНР погибли 67 человек. В других регионах Украины погибли 1119 человек.

В ООН подчеркивают, что на самом деле количество погибших намного больше, так как в отчеты попадают только подтвержденные случаи, а в местах, где ведутся бои, оперативно проверить информацию невозможно.

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08:47 Одесса снова подверглась ракетному удару. Сообщается о повреждении объектов инфраструктуры

«В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются», — говорится в заявлении Одесского городского совета. В горсовете напомнили о недопустимости публикаций фото и видео, разглашении обстоятельств и геолокации.

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08:23 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель едут в Киев

Об этом написала в своем твиттере сама фон дер Ляйен, опубликовав фото возле поезда. Эту информацию подтвердили украинские СМИ.

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08:01 Украинский Генштаб опубликовал утреннюю сводку на 8 апреля

• Вооруженные силы России продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины. Основные усилия сосредоточены на взятии Мариуполя, наступлении в районе Изюма, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении Россия старается не допустить продвижения украинских войск.

• Вооруженные силы Беларуси усилили охрану украинско-белорусской границы. Сохраняется вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

• На территории Беларуси проводится набор добровольцев для комплектования новых подразделений ЧВК.

Российские войска восстанавливают боеспособность подразделений в районах Брянской и Курской областей. Ведутся работы по восстановлению железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово.

• Армия России продолжает блокировать Харьков. В занятом ими Изюме представители ДНР выполняют функции полиции: проверяют документы и проводят обыски.

• Российские войска не перестают наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.

• На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь российских атак, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать — автомобильной техники российской армии.

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