Трагедия в Буче: украинские активисты установили имена нескольких российских военных

Вслед за украинским изданием Inform Napalm мировые СМИ начали публиковать имена и фотографии российских военных, которых подозревают в совершении военных преступлений в Буче. После того как хакерская группировка Anonymous несколько дней назад выложила персональные данные 120 тысяч военных РФ, участвующих в военной агрессии против Украины, украинские правоохранительные органы, журналисты и простые активисты начали поиск отдельных лиц.

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Украинские киберактивисты, основываясь на раскрытии хакерами группы Anonymous 3 апреля координат 120 тысяч российских солдат, смогли выявить вероятных виновников военных преступлений в Буче. По данным Inform Napalm, украинского коллектива онлайн-мониторинга, который просматривает сеть и сопоставляет открытую информацию, первые виновники принадлежат к воинской части 51460, соответствующей 64-й мотострелковой бригаде российской армии, базирующейся в селе Князе-Волконское на границе с Китаем, недалеко от реки Амур и города Хабаровска.

в ее состав, судя по имеющимся полковым фотографиям, входят представители маньчжуров (тунгусского народа Дальнего Востока России). Командир бригады – подполковник Азатбек Асанбекович Омурбеков.

#Russian army commander who 'organised mass rape and murder' in #Bucha is unmasked as God-fearing Lieutenant Colonel recently blessed by Orthodox church - hours after #Zelensky shocked the #UN with horrifying images and demanded Nuremberg-style trialshttps://t.co/Q9S7ENikTk — InformNapalm (@InformNapalm) April 7, 2022

Украинский сайт InformNapalm назвал подполковника Азатбека Омурбекова человеком, руководившим российскими военными операциями в Буче, где были обнаружены сотни тел убитых мирных жителей. По данным украинских активистов, он уже получил прозвище «мясника из Бучи», пишет Le Figaro.

Inform Napalm – коллектив активистов, которые работают не только в Украине. Им помогают журналисты и блогеры из других стран. В частности, на странице коллектива в Facebook говорится, что первые фотографии Азатбека Омурбекова были обнаружены волонтером из Грузии, а британское издание Daily Mail обнаружило некоторые детали его биографии.

Азатбеку Омурбекову около сорока лет, он подполковник 64-й мотострелковой бригады. По информации The Times, офицер был награжден заместителем министра обороны России за выдающиеся заслуги в 2014 году и получил благословение от православной церкови в конце 2021 года, перед началом российского вторжения в Украину. Сообщается, что тогда он сказал: «История показывает, что в большинстве сражений мы сражаемся душой. Оружие – не самое главное на войне».

По данным Inform Napalm, именно его подразделение находилось в Буче в момент совершения расстрелов.

«Он командир сравнительно небольшого подразделения, чтобы быть в курсе того, что в нем происходит. Поэтому на нем лежит часть ответственности за произошедшее», — заявил в эфире BFMTV военный эксперт Мишель Гойя.

Но следствию предстоит установить, действовали ли его солдаты по его личному приказу или это была «местная инициатива».

Следствию также предстоит установить, «какие инструкции он получил, какие инструкции он передал, какие приказы были отданы людям, потому что мы не застрахованы от того, что это была местная инициатива, предпринятая дюжиной, пятнадцатью людьми. Или это было сделано намеренно, в соответствии с волей генерального штаба получить “желаемый результат”, как говорят в армии, и тогда ответственность уже совсем другая», — подчеркивает бывший летчик-истребитель французской морской авиации Пьер-Анри Шюэ.

Французское издание Le Figaro публикует имя другого подозреваемого. Михаил Ткач, 20-летний российский солдат с круглым, пухлым лицом, был опознан среди исполнителей зверств, совершенных в Буче (340 погибших), и найден в российской социальной сети «В Контакте» (ВК) украинским журналистом Андреем Цаплиенко. «Вы военный преступник и палач. На ваших руках кровь мирных жителей, казненных в Буче. Вы будете жариться в аду!», – написал один из пользователей. Михаил Ткач тут же ответил в ВК, мимоходом указав, что его подразделение, едва выведенное с окраин Киева, похоже, готово вернуться в бой: «Я уже на обратном пути, и скоро тебя поимею. Как только я вас найду, отрублю вам головы».

Такое словесное насилие вполне перекликается с реальным, совершенным в мирном жилом городке Буча за 33 дня российской оккупации, отмечает Le Figaro.

На месте проводятся следственные действия для установления обстоятельств этих злодеяний и лиц, отдавшие приказы о массовых убийствах, изнасилованиях и грабежах, в которых обвиняется российская армия.

Другие российские подразделения, проходящие через Бучу, возможно, тоже совершали убийства, но именно 64-я бригада попала в центр всеобщего внимания. В среду, 6 апреля, представитель Пентагона осторожно признался газете Le Figaro, что «возможно идентифицировать российские подразделения, ответственные за нарушения», задача, очевидно, получившая «высочайший приоритет» для администрации Байдена.

Если предположить, что делом Бучи займется международный трибунал, встанет вопрос о преднамеренности действий подозреваемых. «Я просто скажу, что, судя по фотографиям, на которых люди связаны, с пулей в голове, это кажется спланированным, преднамеренным», — добавил представитель Пентагона на условиях анонимности.

Впервые в истории лица, совершившие военные преступления, больше не являются анонимными. Их имена, как и имя Михаила Ткача и Азатбека Омурбекова, находятся в длинном списке, выложенном в общий доступ хакерами Anonymous. Опознанные, в отличие от большинства палачей Орадур-сюр-Глан, Май Лай во Вьетнаме, Вуковара в Хорватии или Сребреницы в Боснии, их будут преследовать всю жизнь, если только во время грядущих боев Украина не станет их могилой.

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