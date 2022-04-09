Сорок пятый день войны в Украине. Онлайн

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В Украине— сорок пятый день с начала вторжения России. Русская служба RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:45 Один из лидеров стран Европы попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что массовые убийства в Буче «не были постановкой». Об этом заявил сам Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

О ком именно из политиков идет речь, Зеленский не уточнил. Но «Украинская правда» утверждает, что это мог быть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия – единственная страна ЕС, которая не поддержала введение санкций против России в отношении нефти и газа. Орбан утверждал, что Будапшет может платить за росссийский газ в рублях, если Москва этого попросит. Еврокомиссия предупредила, что в так случае Венгрия нарушит санкции.

12:20 Две картины из коллекции Морозовых не вернуться в Россию. Об этом сообщило в субботу Министерство культуры Франции.

Одна из картин, как заявили в Париже, принадлежит российскому олигарху, попавшему под санкции – о ком именно идет речь, неизвестно. Произведение останется во Франции, пока ограничения не будут сняты, заверили в ведомстве.

Другая картина находится в собственности Музея изобразительных искусств Днепра. Туда произведение искусства не вернется до нормализации обстановки в регионе.

Открытие выставки собраний братьев Морозовых в Париже. 21/09/2021. REUTERS - POOL

11:45 Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что хостинг YouTube «себе приговор подписал», заблокировав канал «Дума ТВ». Она призвала пользователей «сохранять контент» и переносить его на российские платформы.

«И побыстрее», — написала Захарова.

YouTube-канал «Дума ТВ» пропал с платформы утром 9 апреля. Его заблокировали без возможности восстановления. Всего на канале были 145 тысяч подписчиков и более 100 миллиона просмотров.

Ранее на YouTube заблокировали брифинг Марии Захаровой 17 марта. Там она рассказывала о «биолабораториях на Украине».

Сейчас в России недоступны крупнейшие иностранные сервисы, в том числе Facebook и Instagram, а компания Meta признана экстремистской. Пользователи массово используют VPN для обхода блокировок.

11:30 Российские спортсмены, завоевавшие призовые места на Олимпийских играх в Пекине, получат денежную компенсацию вместо иностранных автомобилей.

По данным «Матч ТВ», «в текущей ситуации» иностранные производители не могут обеспечить атлетам необходимое количество новых автомобилей.

Теперь медалистам игр, которые с 2006 года традиционно получали машины BMW, положены от 4 до 1,7 миллиона рублей.

После начала войны в Украине из России ушли многие иностранные бренды. 1 марта поставки на российский рынок приостановил BMW, 24 марта это сделала компания Renault.

11:15 9 апреля для эвакуации мирных жителей согласованы 10 гуманитарных коридоров.

Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По словам политика, на собственном транспорте можно будет проехать по маршруту Мариуполь – Запорожье.

В Мариуполе по-прежнему находятся около 150 тысяч человек. Город окружен российскими войсками, но часть районов контролирует Украина.

10:50 Военные ведомства России и Украины опубликовали ежедневные утренние брифинги.

По данным Генерального штаба ВСУ, российская армия продолжает прибывать на восток Украины и готовится установить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей. Перегруппировка проводится в Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской областях.

Продолжаются обстрелы и частичная блокировка Харькова. Ракетные удары наносятся по Одессе, где действует комендантский час.

За сутки ВСУ отбили семь атак на территории Луганской и Донецкой областей. Поражены два вертолета, один беспилотник и одна крылатая ракета.

Потери России с начала войны составили 19 100 человек, отмечают в Киеве.

В Минобороны России утверждают, что уничтожили крупный склад боеприпасов.

На военном аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожены украинские истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8, а также склад с авиационными средствами поражения. Средствами ПВО сбиты четыре украинских беспилотника.

Авиация и ракетные войска поразили 85 военных объектов Украины.

10:45 В Министерстве обороны России утверждают, что Киев готовит «очередную провокацию» и обвинит российскую армию в убийствах мирных жителей в Ирпене.

Ранее в Министерстве обороны России называли провокацией сообщения о массовых убийствах в Буче, а также обстреле роддома в Мариуполе и других событиях этой войны.

10:15 В Пентагоне считают, что ракета «Точка-У» по вокзалу в Краматорске была выпущена Россией. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на закрытый брифинг Министерства обороны США.

В результате авиаудара по вокзалу накануне погибли 52 человека. Ракета разорвалась во время эвакуации в момент, когда у здания находились люди. В Донецкой областной администрации заявили, что были использованы кассетные боеприпасы.

Российские власти после удара обвинили в случившемся украинских военных и заявили о провокации. Минобороны подчеркнули, что ракету «Точку-У» используют только украинские военные.

Как выяснили журналисты, у России «Точка-У», снятая с вооружения официально, все еще находится на хранении. Conflict Intelligence Team считает, что пуск мог осуществляться с подконтрольных России территорий.

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