Сорок шестой день войны в Украине. Онлайн

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В Украине — сорок шестой день с начала вторжения России. Русская служба RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:40 «Коммерсант» со ссылкой на представителя «Газпрома» сообщает, что корпорация продолжает в обычном режиме осуществлять через территорию Украины подачу российского газа в Европу.

10:29 Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной. В числе вернувшихся в Россию — четверо сотрудников Росатома, находившихся в Украине с 23 февраля.

10:17 «Украинская правда» цитирует слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности проведения встречи президентов Путина и Зеленского.

«Украина уже готова к большим битвам, Украина должна победить в этих битвах, в том числе на Донбассе, после чего Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три. <...> Но я хочу, чтобы все поняли: Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий, и Украина – это единственное государство в мире, которое это сделает. И сколько нам нужно времени на это, уже нет разницы. Мы будем делать все, чтобы получить определенные очень мощные гарантии безопасности для Украины, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран как РФ», — Михаил Подоляк.

Резервный фонд правительств России увеличат на 273,4 млрд рублей для поддержания экономической стабильности.

9:46 Футбольный клуб «Шахтер» вчера играл с греческим «Олимпиакосом». Украинская команда вышла на поле в футболках с названиями украинских городов вместо имен и фамилий. На футболках всех игроков также была надпись «Stop war».

9:24 Польша может ввести эмбарго на поставки российских угля и газа, даже если решение о запрете поставок российских энергоресурсов не будет принято на уровне ЕС. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

9:21 Глава НАТО Йенс Столтенберг дал интервью изданию The Telegraph. В нем он рассказал о намерении укрепить восточные рубежи альянса, изменив подход: ранее силы НАТО были готовы отражать нападения, но не защищаться от вторжения. По словам Столтенберга, это планируется изменить.

9:17 По данным офиса генпрокурора Украины, с начала военных действий 177 детей погибли, как минимум 336 получили ранения.

9:12 Министерство юстиции Украины сообщило, что президент Владимир Зеленский с начала военных действий помиловал 363 осужденных, которые заявили готовность защищать страну от вторжения.

9:04 Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что специалисты измерили уровень радиации на одном из участков зоне отчуждения в Рыжем лесу. Там российские военные рыли окопы. В «Энергоатоме» рассказали, что им грозит лучевая болезнь, так как гамма-фон в местах, где были проведены измерения, превышал норму в 10-15 раз.

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