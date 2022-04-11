В Украину для расследования военных преступлений прибыли французские жандармы

В понедельник, 11 апреля, французские жандармы прибыли во Львов, чтобы помочь своим украинским коллегам «в расследовании военных преступлений, совершенных в Киевской области», заявил в понедельник посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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Это «первое» иностранное подразделение, «предоставившее такую помощь», — написал Этьен де Понсен в своем твиттере.

«Горд приветствовать во Львове отряд жандармов технического и научного подразделения, которые прибыли для помощи своим коллегам в расследовании военных преступлений, совершенных под Киевом, — сказано в сообщении. — Завтра они начнут работу».

Посол сопроводил свой твит изображениями французского и украинского флага, а также фотографией. Около пятнадцати жандармов, в том числе женщина, стоят перед белым грузовиком Института криминальных исследований Национальной жандармерии (IRCGN), на котором написано «Мобильная ДНК-лаборатория».

Твит также был переведен на украинский язык.

Fier d'accueillir à #Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades 🇺🇦 dans les investigations des crimes de guerre commis autour de #Kiev. La 🇫🇷 première à apporter une telle aide. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Solidarité 🇫🇷🇺🇦 pic.twitter.com/3pX9LkPzeq — Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022

В воскресенье 10 апреля украинское правосудие заявило, что с начала вторжения РФ в украину в Киевской области были убиты 1222 человека, не уточнив, были ли они все мирными жителями. В Киевской области находится город Буча, трагическая судьба жителей которого потрясла мир.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция «собирает доказательства» против «российских военных преступлений» в Украине. Вслед за этим заявлением он также объявил об отправке в Украину французских жандармов и следователей.

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