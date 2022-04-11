Сорок седьмой день войны в Украине. Онлайн

В Украине — сорок седьмой день с начала вторжения России. Русская служба RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:17 190 священников Украинской православной церкви Московского патриархата потребовали отдать патриарха Московского и всея Руси Кирилла под церковный трибунал. Соответствующее заявление опубликовал протоиерей Андрей Пинчук на своей странице в Facebook. Церковный трибунал, о котором идет речь, — собор предстоятелей Древневосточных церквей.

10:14 Согласно последним прогнозам Всемирного банка, опубликованным в воскресенье, экономика Украины сократится на 45,1% в этом году из-за войны, которую ведет Россия. Российский ВВП, как ожидается, упадет на 11,2%.

Весь регион пострадает от экономических последствий этого конфликта: Всемирный банк рассчитывает на сокращение ВВП на 4,1% для развивающихся стран Европы и Центральной Азии. Ожидается, что только в Восточной Европе спад составит 30,7%.

10:05 SocieteGenerale прекращает банковскую и страховую деятельность в России

Французский банк Societe Generale объявил в понедельник о «прекращении своей деятельности» в России и продаже всех своих долей в Росбанке, а также своих страховых дочерних компаний в стране. Это «должно привести» к негативным последствиям для банка в размере 3,1 млрд евро, говорится в пресс-релизе Societe Generale.

После объявления о прекращении деятельности в России акции французского банка Societe Generale подскочили почти на 5% на Парижской фондовой бирже в понедельник утром. На первых торгах акции Societe Generale выросли более чем на 7%, после чего снизились на 2%. К 9:15 утра акции поднялись на 4,37% до 22,81 евро, возглавив индекс CAC 40 и опередив другие банки, такие как BNP Paribas.

09:52 Канцлер Австрии встретится с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер станет первым европейским лидером, который встретится с президентом РФ Владимиром Путиным после начала вторжения России в Украину 24 февраля. Встреча состоится в понедельник в Москве, сообщила агентству France-Presse в канцелярия в Вене. Конфликт в Украине также обсудят во время виртуальной встречи Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

09:45 Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции в отношении России

Министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят шестой пакет санкций против Москвы в Люксембурге. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить своих европейских партнеров «принять мощные санкции», прекратив закупки нефти и газа. Однако этот вопрос продолжает разделять европейцев.

09:30 Владимир Зеленский обвинил Россию в обходе западных санкций

На вопрос американского канала CBS, что следует делать НАТО после бойни в Буче, президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Запад должен продолжать поставлять оружие: «Во-первых, оружие. (…) Они должны поставлять Украине оружие так, как будто они защищают себя и как будто они защищают свой народ». Затем он заявил, что Россию необходимо штрафовать за обход наложенных Западом санкций: «Второй фактор – штрафы. Потому что мы нашли в санкциях кое-что, что финансистам легко обойти. Россия их обошла, и это абсолютно верно. Западный мир это знает. Этого нельзя допускать. Это не фильм, это реальная жизнь. Перестаньте бояться Российской Федерации. Мы показали, что не боимся».

As a service to Ukrainian speakers, @60Minutes is posting the hour-long, April 7th interview in its entirety.

https://t.co/QvHFvq70Ft — CBS News (@CBSNews) April 11, 2022

09:15 Владимир Зеленский предлагает западным лидерам посмотреться в зеркало

В интервью американскому каналу CBS президент Украины Владимир Зеленский на вопрос об ответственности Запада в последних событиях в его стране дал такой ответ: «Я помню, мы все помним книги о Второй мировой войне и о дьяволе в погонах – Адольфе Гитлере. Ответственны ли за это страны, не участвовавшие в войне? Страны, которые позволили немецким войскам маршировать по Европе? Несет ли мир ответственность за геноцид? Да. Да. Когда ты [имеешь возможность] закрыть небо — да это страшно, что может начаться мировая война. Это страшно. Я понимаю. И я не могу давить на этих людей, потому что все боятся войны. Но виновен ли в этом мир? Я думаю, да. Я так думаю. Каждый день вставайте перед зеркалом и спрашивайте себя, смогли ли вы что-нибудь сделать? Или вы ничего не смогли сделать? На этот вопрос и на другой вопрос – кто ты, ты найдешь в зеркале ответ. Это то, во что я верю».

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