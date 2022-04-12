Военный мир: чего ожидать от переговоров Украины и России

КОММЕНТАРИИ

После новых заявлений Владимира Путина о «тупиковой ситуации» в переговорах между Украиной и РФ и его намерении продолжать войну «ритмично, спокойно, по плану» остаются ли шансы добиться мира путем переговоров? Корреспондент RFI опросила украинских экспертов о ситуации на фронтах, состоянии переговорного процесса, позиции Кремля и пределах компромисса для Украины, а также о роли Запада и посредничестве Турции в военном кризисе.

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«Они уверены в безнаказанности. Должны быть определены конкретные сроки для каждого государства ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы значительно ограничить потребление российского газа, нефти. Только так российское руководство придет к мысли, что реальний мир искать необходимо, что война — катастрофа прежде всего для них»». С такими словами к парламенту Литвы, которая первой из стран ЕС отказалась от российского газа, во вторник, 12 апреля, обратился президент Украины Владимир Зеленский.

В это время на космодроме «Восточный» руководители России и Беларуси осматривали сооружения для ракет-носителей «Ангара». Обращаясь к персоналу в российский День космонавтики Владимир Путин уже традиционно вспомнил Украину. «Украину начали превращать в плацдарм антироссийский, начали выращивать там имевшиеся давно ростки национализма и неонацизма. И столкновение с этими силами было неизбежно….Это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений».

За полтора месяца войны, которая только по официальной статистике унесла жизни 176 детей, главные вопросы в Украине остаются неизменными: как скоро удастся остановить Россию, наказать причастных к военным преступлениям и стоит ли с ними договариваться?

Наступление в Донбассе и переговорный процесс

В одном из недавних интервью глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «не видит причин, по которым переговоры Украины и России не могут продолжаться», однако, отметил, что паузы в боевых действиях не будет. Украинская сторона это осознает, глава переговорной группы Давид Арахамия в комментариях СМИ также отмечает важность продолжения переговорного процесса, но при этом в который раз подчеркивает: «все зависит от ситуации на фронте».

По состоянию на 12 апреля российскими войсками был совершен ракетный удар по инфстрактурному обьекту в Хмельницкой области, продолжаются бои в Харьковской области, обстрелы в Харькове, на Луганщине и Донетчине, боевые действия и обстрелы также идут на Херсонщине и близлежащих к Николаевщине и Днепропетровщине территориях. Российские войска продолжают штурм Мариуполя. Также накануне появилась информация об использовании противником в городе химического оружия, которую как Украина, так и союзники на сегодняшний момент проверяют.

Но в целом, аналитики сходятся на мысли о том, что наступление в Донбассе и операция, анонсированная там Россией, уже началась, от ее исхода во многом будет зависеть переговорный процесс.

«Путин начал эту войну. Она проводилась по схеме Афганистан-79, Чехословакия-68. Но ничего из запланированного не вышло, получилась Украина-2022, то есть полное фиаско, особенно если учитывать потери личного состава. Генералы пообещали Путину, что смогут достичь хотя бы каких-то результатов. Минимум — административные границы Донецкой и Луганской областей и также юг Украины», — так характеризует главные цели наступления военный эксперт и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Почти месяц назад в интервью «Украинской правде» глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что с точки зрения Украины «нужно или настроиться на войну до конца, в результате которой украинцы безусловно побеждают, или должен быть договор, который будет подписываться на выгодных для Украины условиях». По мнению украинского министра иностранных дел, в тех условиях второй вариант был более реалистичен.

Однако, нельзя не отметить смену риторики европейских политиков cегодня: ранее они допускали разрешение ситуации исключительно дипломатическим путем. «Эта война будет выиграна на поле боя», — так глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обозначил позицию теперь и добавил, что абсолютно все страны ЕС поддержали увеличение поставок вооружений Украине. Даже Венгрия и Болгария, которые внесли свой вклад в 1,5 миллиарда евро, который Европейский союз выделит Украине на вооружение.

По мнению эксперта Михаила Самуся, для победы Украины и чтобы отбить наступление на Донбасс, все еще необходимо тяжелое вооружение. Ключевой в этом вопросе, по его словам, является помощь Великобритании и США.

«Cамолеты, системы противоздушной обороны, противоракетной обороны, дальнобойная мощная автоматизированная современная артиллерия, ракетные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, который могут уничтожить Черноморский флот», — перечисляет потребности украинской армии Самусь. Хотя процесс принятия решения по лендлизу в США уже начался, процедура займет некоторое время: после Сената документ должна утвердить Палата представителей и подписать президент. Кроме того, как утверждает Михаил Самусь, администрация Байдена от этого не в восторге. В первую очередь из-за принятой позиции сократить участие США в вооруженных конфликтах.

«У американцев своего рода афганский синдром. Они боятся передавать Украине много оружия, потому как опасаются, что может повторится ситуация как в Афганистане, где они потеряли очень много техники. Вдруг Россия победит. Поэтому и помощь нам они наращивали, видя, что ВСУ воюют, а россияне победить не могут», — отмечает эксперт.

Говоря о мирном соглашении, Михаил Самусь, как и большинство украинских аналитиков, приходит к мысли о том, что подписание договора возможно только после того, как Владимир Путин лишится власти. Поэтом пока, по его мнению, «никакого Минска, Будапешта не будет, так как российский президент не видит Украину среди существующих государств».

Перспективы мирного соглашения

Несмотря на то, что дата следующего раунда переговоров Украины и России в Стамбуле еще не определена, стороны готовы продолжать диалог. Об этом Alarabiya news cообщили турецкие источники, близкие к переговорам. Однако, они отмечают, что события, произошедшие в Буче, приостановили переговоры, а «вопросы Донбасса, Крыма и гарантий безопасности все еще остаются проблемными». По словам представителей украинской делегации, несмотря на заявления президента РФ от том, что переговоры зашли в тупик, процесс продолжается, встречи проходят онлайн в рабочих подгруппах.

Потеря территорий и суверенитета, а также признание Крыма и Донбасса — красные линии для Украины, о чем неоднократно говорил президент Зеленский, что также закреплено законодательно и на переговорах обсуждаться не может. Для России это, наоборот, основные требования, цель войны, которую она развязала.

Касательно нейтрального статуса Украины, то согласиться на него она может, исключительно получив «железобетонные гарантии безопасноти» от стран, которые смогут в случае повторного вторжения России защитить Украину военным путем, то есть, например, введя войска. Однако это решение должно приниматься гарантами внутри государств. По мнению политолога Олеси Яхно, «Украина в этом случае просто ищет альтернативу НАТО и что в случае повторных военных действий ей может помочь. На сегодняшний день таким гарантом может стать Великобритания».

В близкой перспективе никакие документы подписаны быть не могут, так как к реальным переговорам Россия пока не готова и ждет, каким будет военный результат. Cтавка делается на то, что санкции и сложное экономическое положение заставят РФ променять их снятие на обязательства, касающиеся этой войны, утверждает политолог.

«В ближайщие недели будет доминировать не переговорный процесс с каким-то реальным подписанием документов, а все-таки военные действия, по результатам которых у России появится реальная переговорная позиция, и тогда можно будет говорить про реальные переговоры, которые могут закончиться не столько договором или соглашением, сколько фиксацией статуса кво», — считает политолог Олеся Яхно.

По ее мнению, сейчас ведется борьба именно за этот вариант разрешения ситуации, так как Украина не сдаст своих территорий, не будет иметь никаких обязательств, а Россия продолжит находиться под санкциями. То есть, переговоры, которые проводились в Стамбуле, со стороны Украины были направлены на разрешение проблем гуманитарного характера и прекращение масштабных военных действий. Однако это не отменяет того, что Россия своих агрессивных планов не оставит и военной логикой мыслить не прекратит.

Посредничество или прямые переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлениях и интервью неоднократно заявлял, что прямые переговоры с президентом РФ нужны. В недавнем разговоре с немецким изданием Bild он также отметил, что «у Украины нет другого выхода, так как только Путин решает, когда эта война закончится». Примечательно, что 74% украинцев такую инициативу поддерживают. Большинство из них проживает на востоке или юге Украины.

На сегодняшний момент переговоры проходят при посредничестве Турции. По мнению адвоката и эксперта по медиации Ольги Антонюк, в таком случае важно, чтобы посредник устраивал обе стороны и был равноудаленным от обеих сторон. Турция, по ее мнению, не выдерживает проверки на такую нейтральность.

«Турция поставляет Украине „Байрактары“, можно сколько угодно говорить о том, что это гражданско-правовые договоры, но мы все равно понимаем, что когда идет речь про продажу оружия такого уровня, говорить об отсутствиии руки государства — смешно. Во-вторых, Турция — член НАТО», — обьясняет эксперт.

Как отмечает политолог Олеся Яхно, важно понимать, что хотя посредник не может стопроцентно занимать чью-то сторону, в долгосрочной перспективе Турция будет все равно на стороне Украине, о чем свидетельствуют ее действия в черноморском регионе, заявления про Крым, Донбасс и позиция по российскому вторжению, несмотря на экономическую составляющую отношений с РФ.

По мнению Ольги Антонюк, эксперта по медиации, переговорщиком между Украиной и Россией мог бы быть Израиль.

«Страна находится за пределами региона, имеет более менее однаковые связи с Украиной и РФ, а также не имеет ярко выраженных политических и экономических интересов, связанных с Россией и Украиной», — считает эксперт. Но добавляет, что не уверена, что в этой ситуации, учитывая нежелание России договариваться, и то, как проявили себя Германия и Франция в Минском процессе, медиация может чем-то помочь.

Всеукраинский референдум и компромиссы с РФ

Несмотря на то, что о подписании какого-либо соглашения между Украиной и Россией на данном этапе речи пока не идет, аналитики и эксперты уже задумываются над тем, в какой форме оно гипотетически может быть заключено.

Если речь идет о международном договоре, он в обязательном порядке должен быть ратифицирован парламентом, а также утвержден народом на референдуме. По крайней мере, законодательство Украины требует ратификации международных договоров по определенной процедуре. Поэтому нельзя сказать, что проведение всеукраинского референдума после подписания соглашения является инициативой Владимира Зеленского или Офиса президента, это скорее обязательство, которое берет на себя власть перед народом.

По словам эксперта по избирательному законодательству и главы правленния Гражданской сети «Опора» Ольги Айвазовской, «международная постконфликтная, поствоенная практика предусматривает вынесение на референдум позиций мирных соглашений и соглашений в целом».

Однако, нужно учитывать, что его проведение возможно только после завершения режима военного положения, то есть после того, как Россия выведет из Украины регулярные войска. «Граждане могут высказаться против. Тогда сторона-подписант со стороны государства обязана не выполнять положения этого соглашения. Как это, например, было в Колумбии, когда мирный договор провалился на референдуме», — добавляет эксперт.

В конце марта социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, согласно которому 89% украинцев считают недопустимым подписание перемирия с РФ до выведения с территории Украины российских регулярных войск. В то же время 93% опрошенных верят, что отбить агрессию России украинским вооруженным силам страны удастся. Поэтому как при проведении референдума, так и при подписании соглашения, важно учитывать, что, согласно статье 5 Конституции Украины, «единственным источником власти в государстве является народ». И на протяжении по крайней мере последних восьми лет он неоднократно это доказывал.

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