В жандармерии Франции пояснили задачи работы миссии криминалистов в Украине

Сотрудники французской жандармерии, прибывшие в понедельник в Украину, приступают к работе по идентификации погибших в ходе войны и установлению причин их смерти. Главную задачу специальной группы французских криминалистов в Украине 12 апреля пояснил AFP генерал Патрик Турон, командующий центром уголовных расследований жандармерии.

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Патрик Турон сообщил, что группа состоит из 16 сотрудников Института криминалистики Национальной жандармерии (IRCGN). В нее входят эксперты, которые специализируются на установлении личности погибших, а также два специалиста по баллистике, эксперт по взрывчатым веществам и два судебно-медицинских эксперта. По словам генерала, они прибыли в Украину на неопределенный срок, жандармерия Франции уже предусмотрела возможность отправки в Киев сменных групп криминалистов. Работать французы будут под руководством и в тесном сотрудничестве с украинскими коллегами.

Генерал Патрик Турон подчеркнул, что французские криминалисты прибыли в Украину, прежде всего, ради жертв войны, с тем чтобы помочь семьям найти их погибших близких, установить причины их смерти. Впоследствии, по словам генерала, «будет создана международная структура, по мере того как другие страны направят свои группы» криминалистов в Украину для работы по индентификации погибших и участии в расследовании «военных преступлений», которое ведет в стране Международный уголовный суд (МУС).

Генерал Турон пояснил France-Presse, что институт криминалистики IRCGN — «одна из немногих специализированный структур в Европе, которая способна в течение двух часов отправить группу экспертов» на театр военных действий или на место стихийного бедствия.

Выехавшая в Украину группа жандармов-криминалистов оснащена мобильной лабораторией для анализа ДНК, а также передвижным моргом. Группа прибыла из Франции в Украину на семи автомобилях, привезя с собой автономный электрогенератор для работы в полевых условиях.

Об отправке в Украину французских криминалистов для сбора доказательств о «российских военных преступлениях» президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в прошлую пятницу. В воскресенье прокуратура Украины сообщала, что на освобожденных от войск РФ территориях Киевской области были обнаружены тела уже более 1200 убитых.

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