Сорок восьмой день войны в Украине. Онлайн

ОНЛАЙН

В Украине — сорок восьмой день с начала вторжения России. Русская служба RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

Реклама Читать далее

В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:50 Переговоры Путина и Лукашенко на космодроме «Восточный», куда они прилетели на вертолете из Благовещенска, завершились, сообщает «РИА-Новости». Встреча длилась почти 3 часа. Во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что обсудил с Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства России и Беларуси, вопросы безопасности и планы военных учений.

14:32 CNN: Большая колонна военной техники РФ движется в сторону Донбасса

Россия направила в сторону восточных регионов Украины большую колонну военной техники. Ее заметили в Ростовской области, сообщает телеканал CNN. Издание геолоцировало видео, которое днем ранее появилось в социальных сетях. На нем была запечатлена большая колонна российской военной техники. Она находилась возле Матвеева Кургана, населенного пункта в Ростовской области.

14:21 В Украине выпустили марки «Русский военный корабль, иди...». Марки действительны для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях, сообщает «Укрпочта».

14:10 Крупнейшая индийская компания отказалась от покупки российской нефти, сообщает Reuters. Индийская нефтяная корпорация (IOC) исключила из своего последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals. Ранее эта компания покупала большие объемы российской нефти.

13:58 «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, позволяющий ввести внешнее управление в иностранных компаниях, покинувших Россию. Законопроект «коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США». Решение о временном управлении в компаниях должна принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению назначат «только по решению суда». В «Единой России» отметили, что у иностранных собственников будет «возможность возобновить работу в России или продать пакет акций», сообщает TheInsider.

13:45 Делегация немецких парламентариев направляется в Украину

Как сообщили во вторник парламентские источники, трое высокопоставленных чиновников Бундестага Германии встретятся с украинскими депутатами. Это первая поездка немецких политических представителей с начала российского вторжения. В Украину приедут председатели парламентских комитетов по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, по иностранным делам Майкл Рот и по европейским делам Антон Хофрейтер от трех партий правительственной коалиции. «Они направляются в Украину», — указали в окружении чиновников, не желая сообщать подробности о месте встречи «из соображений безопасности». По информации Der Spiegel, трое чиновников должны встретиться с представителями киевского парламента на западе страны по приглашению украинских депутатов.

13:34 Варшава сообщила об аресте гражданина РФ и двух белорусов по обвинению в шпионаже

Польская контрразведка объявила во вторник, что в последние дни она установила и арестовала российского шпиона, который собирал разведданные о польских и натовских силах, а также двух белорусов, также подозреваемых в шпионаже. «Он гражданин России, 18 лет проживает в Польше и занимается предпринимательской деятельностью», — сообщили в пресс-службе польских спецслужб. Его поместили в следственный изолятор на три месяца, «много изъятых доказательств анализируется». «Доказательства, собранные службой контрразведки, свидетельствуют о том, что указанный человек собирал по запросу российских спецслужб информацию о боевой готовности вооруженных сил Польши и НАТО», — заявил представитель польских спецслужб Станислав Зарин. В конце марта Польша выслала 45 российских дипломатов.

13:23 Согласно кремлевским документам, Владимир Путин отправил почти 100 000 украинских беженцев за тысячи километров от их дома, чтобы переселить их в отдаленные уголки России, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, пишет The Independent.

13:14 Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что «в Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей, жертв и пострадавших нет, разрушено только железнодорожное полотно».

13:02 Национальные банки Украины и Польши подписали совместный меморандум о сотрудничестве во время войны. Он будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.

12:38 В Харькове российскими обстрелами разрушено 1644 жилых многоэтажных дома, всего разрушено около 2000 зданий и сооружений. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире всеукраинского информационного марафона.

Во дворе своего дома на окраине Киева 6-летний Влад стоит возле могилы своей матери. Понедельник, 4 апреля 2022 года. Мать Влада умерла в прошлом месяце, когда семья была вынуждена укрываться в подвале во время оккупации российской армией. Семья до сих пор не знает, от какой болезни она умерла. AP - Rodrigo Abd

12:20 Цены на газ в Европе выросли во вторник из-за сокращения российским Газпромом транзита газа через Украину на 68% гарантированного объема транзитного соглашения с РФ, сообщает Bloomberg. Поставки через российский газопровод «Северный поток» производились почти на полную транзитную мощность.

12:03 Президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал отсутствие эмбарго на российские энергоносители в странах Европейского Союза. Он указал, что мир не понимает, к какой войне готовились российские власти. Об этом глава государства заявил во время обращения к парламенту Литвы. «Если только для шестого пакета санкций начали всерьез обсуждать нефть, значит мир не осознает, к какой войне готовилась Россия. Если до сих пор нет четкой определенности в отношении российского газа, значит не может быть и уверенности, что в Европе есть общая воля, чтобы прекратить российские военные преступления, чтобы принудить Россию к миру», – заявил Зеленский.

11:52 Министр финансов Украины Сергей Марченко просит предоставить стране финансовую поддержку в размере десятков миллиардов долларов, чтобы покрыть бюджетный дефицит, возникший из-за войны с Россией. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

11:40 Госспецсвязи Украины сообщает о предотвращении масштабной хакерской атаки на энергетические объекты страны. «Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA приняты неотложные меры по реагированию на инцидент информационной безопасности, связанный с целевой атакой на объект энергетики Украины», – говорится в сообщении на сайте организации.

11:32 Владимир Путин встречается с Александром Лукашенко

Президент РФ встречается со своим белорусским коллегой, чтобы обсудить войну в Украине и западные санкции. Встреча проходит на космодроме Восточный по случаю годовщины полета Юрия Гагарина в космос. Лукашенко, как главный союзник России, в прошлый четверг призвал к участию в переговорах о «войне» в Украине, используя термин, использование которого было запрещено Москвой. «Мы рассматриваем это как войну, которая находится прямо на пороге нашей страны. И это серьезно влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому за спиной Беларуси не должно быть никаких договоренностей», — заявил он на заседании совета безопасности.

11:23 Париж высылает шестерых российских шпионов, работавших «под дипломатическим прикрытием»

Франция приняла решение о высылке шести российских шпионов, которые действовали под прикрытием своего посольства в Париже и «чья деятельность оказалась противоречащей национальным интересам», сообщило в понедельник вечером министерство иностранных дел Франции. «После очень длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действующих под дипломатическим прикрытием (...), объявлены персонами нон грата», — говорится в сообщении министерства. «Замечательная контрразведывательная операция. Браво агентам DGSI, которые помешали работе сети российских тайных агентов», — написал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Remarquable opération de contre-espionnage. Bravo aux agents de la DGSI qui ont entravé un réseau d'agents clandestins russes qui œuvraient contre nos intérêts. Les agents impliqués devront quitter le territoire national. Dans l'ombre, la DGSI veille sur nos intérêts fondamentaux — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 11, 2022

11:10 Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование после нацистского приветствия российского гонщика

«Международная автомобильная федерация подтверждает, что она начала немедленное расследование неприемлемого поведения г-на Артема Северюхина, которое произошло во время церемонии награждения в категории ОК во время первого этапа чемпионата Европы по картингу FIA 2022 года», в Алгарве, на юге Португалии, пишет FIA в пресс-релизе.

В воскресенье завоевавший первое место российский гонщик Артем Северюхин во время церемонии награждения дважды ударил себя кулаком в сердце, прежде чем протянуть правую руку в жесте, похожем на нацистское приветствие. Из-за вторжения России в Украину FIA не разрешает российским гонщикам выступать под своим знаменем, поэтому Артем Северюхин выступал итальянским флагом. Несмотря на извинения и опровержения, которые гонщик сделал в видео, размещенном на его аккаунте в Instagram, команда Ward Racing решила расторгнуть с ним контракт.

NEWS | 🚨 The FIA is launching an 'immediate investigation' into the 'unacceptable' conduct of Artem Severiukhin. The karting driver allegedly gave a Nazi salute on the podium of the European Karting Championship round at Portimao.



The Russian is racing under an Italian licence. pic.twitter.com/NOI1zl7A8H — F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) April 11, 2022

10:53 На вторник, 12 апреля, согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения, в том числе из Мариуполя, сообщила во время брифинга вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Предполагается эвакуация из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте, а также по направлениям Бердянск – Запорожье, Токмак – Запорожье, Энергодар – Запорожье.

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Предусмотрены гумкоридоры из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, с. Горное, Рубежное, Северодонецка по направлению в Бахмут.

10:45 За ночь на 12 апреля российские войска ударили ракетой по Хмельницкой области, а также постоянно обстреливали артиллерией Луганскую область, следует из отчетов областных военных администраций.

«Украинская правда» публикует информацию о ситуации в регионах по состоянию на 8:00 по местному времени:

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Кировоградщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговской, Полтавской и Сумской.

Хмельницкая: ночью произошел ракетный удар в инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области, произошел пожар, который уже ликвидирован. Жертв нет.

В Харькове продолжаются обстрелы гражданского населения из реактивных систем залпового огня. За ночь и день обстрелов в области более 30 пострадавших среди гражданского населения, 8 погибли. Точное число еще устанавливается.

Продолжаются бои в Изюмском направлении. Также были обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Балаклее, Дергачевском, Чугуевском районах.

На Луганщине постоянные артобстрелы всей территории. Вчера больше всего пострадали жилищные массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

В Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.

В Донецкой области в Очеретинском ВА примерно с 4 утра начались обстрелы почти по всей линии в районе сел Новоселовка-3, Красногоровка, Водяное, Пески.

Продолжаются обстрелы Авдеевки по всей линии вокруг города, единичные прилеты в старую часть города.

В Херсонской области продолжаются боевые действия и обстрелы на территориях недалеко от Днепропетровщины и Николаевщины. Есть пострадавшие, информация уточняется. Область находится на грани гуманитарной катастрофы.

Подвал в Буче, 8 апреля 2022. AP - Rodrigo Abd

10:35 Финский производитель телекоммуникационной техники Nokia объявил о выходе с российского рынка. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

10:26 Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей по контрабанде оружия. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию иракских бойцов, поддерживаемых Ираном, и региональных разведывательных служб.

10:15 Военное руководство Украины проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими войсками в Мариуполе, сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона: «По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что. Можем по предварительным данным говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже».

10:02 В ночь на 12 апреля российские силы ударили ракетой по Хмельницкой области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. По его словам, удар был нанесен по инфраструктурному объекту на территории региона. В результате произошел пожар, его уже ликвидировали. Жертв нет.

Театр Мариуполя, 10 апреля 2022. REUTERS - STAFF

09:53 Генштаб обновил данные о потерях России на войне в Украине. Потери оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину в живой силе составляют около 19,6 тыс. человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

09:45 С начала полномасштабной войны в Мариуполе Донецкой области из-за обстрелов войсками РФ погибли не менее 10 тысяч мирных жителей. Об этом Associated Press заявил мэр блокадного города Вадим Бойченко. Мэр сказал, что у него есть несколько источников, которые сообщили о методическом сжигании трупов российскими войсками в городе.

09:30 Япония ввела санкции против дочерей Путина и депутатов Госдумы

МИД Японии утвердил пакет санкций, вводимых в отношении дочерей президента России Владимира Путина Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а также жены главы МИД РФ Сергея Лаврова Марии Лавровой и его дочери Екатерины Винокуровой. Всего в санкционном списке 398 физических и 28 юридических лиц из РФ.

В санкционные списки также внесены военные, включая главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, командующего ВВС Сергея Дронова, главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина. Санкции распространяются и на депутатов Государственной думы РФ.

Среди юридических лиц, включенных в санкционный список, упомянуты Сбербанк и Альфа-банк. Их активы замораживаются c 12 мая. Также ограничения наложены на АО «НПК «Техмаш», МКБ «Вымпел» и другие компании, передает ТАСС.

09:15 Лондон и Вашингтон проверяют информацию о химатаке в Мариуполе

Великобритания пытается проверить информацию о возможном применении химического оружия российскими войсками в Мариуполе, заявила министр иностранных дел Великобритании. «Сообщения указывают на то, что российские войска могли применить отравляющие вещества при нападении на население Мариуполя. Мы срочно работаем с нашими партнерами над проверкой информации», — написала Лиз Трасс в своем Twitter-аккаунте. Любое применение такого оружия «будет представлять собой жестокую эскалацию этого конфликта, и мы будем призывать (президента России Владимира) Путина и его режим к ответу», — добавила она.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account. — Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022

«Нам известно о сообщениях в социальных сетях о том, что российские войска могли применить химическое оружие в Мариуполе, Украина», — заявил в понедельник вечером официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «В настоящее время мы не можем подтвердить это и будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать различные средства подавления беспорядков, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, в Украине».

Украинский депутат Иванна Климпуш со своей стороны указала, что Россия применила «неизвестное вещество» в Мариуполе, где, по ее словам, несколько человек страдают от дыхательной недостаточности. «Скорее всего, химическое оружие», — написала она в Твиттере.

1/2 #RU 1,5hr ago used unknown substance in #Mariupol. Victims experience respiratory failure,

vestib.-atactic syndrome.Most likely chem.weapons!This is red line beyond which 🌎 must destroy economy of despotism.We demand full embargo on all fuels from #RU &heavy weapons 2UA now! — Ivanna Klympush (@IKlympush) April 11, 2022

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко указал в Telegram, что «информация о химатаке на данный момент не подтверждена», указав, что «подробности и разъяснения» будут даны позже и что «ждем официальной информации от военных».

Украинский полк «Азов» ранее утверждал, что российский беспилотник сбросил «отравляющее вещество» на военнослужащих и мирных жителей Мариуполя, в сообщении, опубликованном в понедельник в мессенджере Telegram. «У трех человек явные признаки отравления отравляющими веществами, но без катастрофических последствий», – написал основатель батальона «Азов» Андрей Билецкий в Telegram. Агентство France-Presse не смогло сразу же проверить эти утверждения.

Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей.👇🏼 pic.twitter.com/G5myNNkJu6 — АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022

Представитель сепаратистской армии в Донецке Эдуард Басурин, которого в понедельник цитирует российское агентство РИА Новости, подтвердил, со своей стороны, что войска, осаждающие Мариуполь, могут прибегнуть к «химическим войскам, которые найдут способ вывести кротов из свою нору», имея в виду последних украинских солдат, которые продолжают оборонять город.

09:05 Владимир Зеленский попросил тяжелое вооружение, чтобы освободить Мариуполь

Украинские силы могут положить конец российской осаде Мариуполя, если их снабдят тяжелым вооружением, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении в понедельник вечером.

«Что касается необходимого оружия, то мы всегда зависим от поставок наших партнеров. К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо для скорейшего окончания этой войны. Полностью уничтожить врага на нашей земле. И выполнять те задачи, которые очевидны каждому из нас. В частности, разблокировать Мариуполь», — сказал Зеленский.

«Если бы у нас были реактивные самолеты и достаточно тяжелой бронетехники, необходимая артиллерия, мы бы смогли это сделать», — сказал он. «Но мы все еще должны договориться об этом. Нам еще предстоит убедить. Мы все еще должны настаивать на принятии необходимых решений. Я уверен, что у нас будет почти все, что нам нужно. Но не только время потрачено впустую. Украинцы гибнут. Жизни, которые уже нельзя вернуть».

09:00 Противоречивая информация о ситуации в Мариуполе

Ситуация в Мариуполе, осажденном российской армией уже более 40 дней и в значительной степени разрушенном, остается неясной.

«Сегодня, наверное, будет последний бой (...), у нас кончаются боеприпасы», — написала 36-я бригада ВМФ ВСУ в Facebook. Однако заместитель мэра города Сергей Орлов заявил Би-би-си, что «бои за Мариуполь продолжаются». «Русские временно оккупировали часть города. Украинские военные продолжают оборонять центр и юг города, а также промышленные районы», – сказал он.

По словам советника президента Украины Михаила Подоляка, там погибли «десятки тысяч» людей и разрушено «90% домов». Об этом он написал он в Twitter, добавив, что «украинские военные окружены и заблокированы». Лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Денис Пушилин заявил в понедельник, что его силы полностью захватили портовый район Мариуполя.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться