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Сорок восьмой день войны в Украине. Онлайн

Опубликовано: Отредактировано:

Андреевка, Киевская область, 11 апреля 2022.
Андреевка, Киевская область, 11 апреля 2022. AP - Efrem Lukatsky
RFI
14 мин

В Украине — сорок восьмой день с начала вторжения России. Русская служба RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:50 Переговоры Путина и Лукашенко на космодроме «Восточный», куда они прилетели на вертолете из Благовещенска, завершились, сообщает «РИА-Новости». Встреча длилась почти 3 часа. Во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что обсудил с Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства России и Беларуси, вопросы безопасности и планы военных учений.

14:32 CNN: Большая колонна военной техники РФ движется в сторону Донбасса

Россия направила в сторону восточных регионов Украины большую колонну военной техники. Ее заметили в Ростовской области, сообщает телеканал CNN. Издание геолоцировало видео, которое днем ранее появилось в социальных сетях. На нем была запечатлена большая колонна российской военной техники. Она находилась возле Матвеева Кургана, населенного пункта в Ростовской области.

14:21 В Украине выпустили марки «Русский военный корабль, иди...». Марки действительны для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях, сообщает «Укрпочта».

14:10 Крупнейшая индийская компания отказалась от покупки российской нефти, сообщает Reuters. Индийская нефтяная корпорация (IOC) исключила из своего последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals. Ранее эта компания покупала большие объемы российской нефти.

13:58 «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, позволяющий ввести внешнее управление в иностранных компаниях, покинувших Россию. Законопроект «коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США». Решение о временном управлении в компаниях должна принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению назначат «только по решению суда». В «Единой России» отметили, что у иностранных собственников будет «возможность возобновить работу в России или продать пакет акций», сообщает TheInsider.

13:45 Делегация немецких парламентариев направляется в Украину

Как сообщили во вторник парламентские источники, трое высокопоставленных чиновников Бундестага Германии встретятся с украинскими депутатами. Это первая поездка немецких политических представителей с начала российского вторжения. В Украину приедут председатели парламентских комитетов по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, по иностранным делам Майкл Рот и по европейским делам Антон Хофрейтер от трех партий правительственной коалиции. «Они направляются в Украину», — указали в окружении чиновников, не желая сообщать подробности о месте встречи «из соображений безопасности». По информации Der Spiegel, трое чиновников должны встретиться с представителями киевского парламента на западе страны по приглашению украинских депутатов.

13:34 Варшава сообщила об аресте гражданина РФ и двух белорусов по обвинению в шпионаже

Польская контрразведка объявила во вторник, что в последние дни она установила и арестовала российского шпиона, который собирал разведданные о польских и натовских силах, а также двух белорусов, также подозреваемых в шпионаже. «Он гражданин России, 18 лет проживает в Польше и занимается предпринимательской деятельностью», — сообщили в пресс-службе польских спецслужб. Его поместили в следственный изолятор на три месяца, «много изъятых доказательств анализируется». «Доказательства, собранные службой контрразведки, свидетельствуют о том, что указанный человек собирал по запросу российских спецслужб информацию о боевой готовности вооруженных сил Польши и НАТО», — заявил представитель польских спецслужб Станислав Зарин. В конце марта Польша выслала 45 российских дипломатов.

13:23 Согласно кремлевским документам, Владимир Путин отправил почти 100 000 украинских беженцев за тысячи километров от их дома, чтобы переселить их в отдаленные уголки России, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, пишет The Independent.

13:14 Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что «в Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей, жертв и пострадавших нет, разрушено только железнодорожное полотно».

13:02 Национальные банки Украины и Польши подписали совместный меморандум о сотрудничестве во время войны. Он будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.

12:38 В Харькове российскими обстрелами разрушено 1644 жилых многоэтажных дома, всего разрушено около 2000 зданий и сооружений. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире всеукраинского информационного марафона.

Во дворе своего дома на окраине Киева 6-летний Влад стоит возле могилы своей матери. Понедельник, 4 апреля 2022 года. Мать Влада умерла в прошлом месяце, когда семья была вынуждена укрываться в подвале во время оккупации российской армией. Семья до сих пор не знает, от какой болезни она умерла.
Во дворе своего дома на окраине Киева 6-летний Влад стоит возле могилы своей матери. Понедельник, 4 апреля 2022 года. Мать Влада умерла в прошлом месяце, когда семья была вынуждена укрываться в подвале во время оккупации российской армией. Семья до сих пор не знает, от какой болезни она умерла. AP - Rodrigo Abd

12:20 Цены на газ в Европе выросли во вторник из-за сокращения российским Газпромом транзита газа через Украину на 68% гарантированного объема транзитного соглашения с РФ, сообщает Bloomberg. Поставки через российский газопровод «Северный поток» производились почти на полную транзитную мощность.

12:03 Президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал отсутствие эмбарго на российские энергоносители в странах Европейского Союза. Он указал, что мир не понимает, к какой войне готовились российские власти. Об этом глава государства заявил во время обращения к парламенту Литвы. «Если только для шестого пакета санкций начали всерьез обсуждать нефть, значит мир не осознает, к какой войне готовилась Россия. Если до сих пор нет четкой определенности в отношении российского газа, значит не может быть и уверенности, что в Европе есть общая воля, чтобы прекратить российские военные преступления, чтобы принудить Россию к миру», – заявил Зеленский.

11:52 Министр финансов Украины Сергей Марченко просит предоставить стране финансовую поддержку в размере десятков миллиардов долларов, чтобы покрыть бюджетный дефицит, возникший из-за войны с Россией. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

11:40 Госспецсвязи Украины сообщает о предотвращении масштабной хакерской атаки на энергетические объекты страны. «Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA приняты неотложные меры по реагированию на инцидент информационной безопасности, связанный с целевой атакой на объект энергетики Украины», – говорится в сообщении на сайте организации.

11:32 Владимир Путин встречается с Александром Лукашенко

Президент РФ встречается со своим белорусским коллегой, чтобы обсудить войну в Украине и западные санкции. Встреча проходит на космодроме Восточный по случаю годовщины полета Юрия Гагарина в космос. Лукашенко, как главный союзник России, в прошлый четверг призвал к участию в переговорах о «войне» в Украине, используя термин, использование которого было запрещено Москвой. «Мы рассматриваем это как войну, которая находится прямо на пороге нашей страны. И это серьезно влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому за спиной Беларуси не должно быть никаких договоренностей», — заявил он на заседании совета безопасности.

11:23 Париж высылает шестерых российских шпионов, работавших «под дипломатическим прикрытием»

Франция приняла решение о высылке шести российских шпионов, которые действовали под прикрытием своего посольства в Париже и «чья деятельность оказалась противоречащей национальным интересам», сообщило в понедельник вечером министерство иностранных дел Франции. «После очень длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действующих под дипломатическим прикрытием (...), объявлены персонами нон грата», — говорится в сообщении министерства. «Замечательная контрразведывательная операция. Браво агентам DGSI, которые помешали работе сети российских тайных агентов», — написал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

11:10 Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование после нацистского приветствия российского гонщика

«Международная автомобильная федерация подтверждает, что она начала немедленное расследование неприемлемого поведения г-на Артема Северюхина, которое произошло во время церемонии награждения в категории ОК во время первого этапа чемпионата Европы по картингу FIA 2022 года», в Алгарве, на юге Португалии, пишет FIA в пресс-релизе.

В воскресенье завоевавший первое место российский гонщик Артем Северюхин во время церемонии награждения дважды ударил себя кулаком в сердце, прежде чем протянуть правую руку в жесте, похожем на нацистское приветствие. Из-за вторжения России в Украину FIA не разрешает российским гонщикам выступать под своим знаменем, поэтому Артем Северюхин выступал итальянским флагом. Несмотря на извинения и опровержения, которые гонщик сделал в видео, размещенном на его аккаунте в Instagram, команда Ward Racing решила расторгнуть с ним контракт.

10:53 На вторник, 12 апреля, согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения, в том числе из Мариуполя, сообщила во время брифинга вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Предполагается эвакуация из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте, а также по направлениям Бердянск – Запорожье, Токмак – Запорожье, Энергодар – Запорожье.

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Предусмотрены гумкоридоры из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, с. Горное, Рубежное, Северодонецка по направлению в Бахмут.

10:45 За ночь на 12 апреля российские войска ударили ракетой по Хмельницкой области, а также постоянно обстреливали артиллерией Луганскую область, следует из отчетов областных военных администраций.

«Украинская правда» публикует информацию о ситуации в регионах по состоянию на 8:00 по местному времени:

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Кировоградщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговской, Полтавской и Сумской.

Хмельницкая: ночью произошел ракетный удар в инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области, произошел пожар, который уже ликвидирован. Жертв нет.

В Харькове продолжаются обстрелы гражданского населения из реактивных систем залпового огня. За ночь и день обстрелов в области более 30 пострадавших среди гражданского населения, 8 погибли. Точное число еще устанавливается.

Продолжаются бои в Изюмском направлении. Также были обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Балаклее, Дергачевском, Чугуевском районах.

На Луганщине постоянные артобстрелы всей территории. Вчера больше всего пострадали жилищные массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

В Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.

В Донецкой области в Очеретинском ВА примерно с 4 утра начались обстрелы почти по всей линии в районе сел Новоселовка-3, Красногоровка, Водяное, Пески.

Продолжаются обстрелы Авдеевки по всей линии вокруг города, единичные прилеты в старую часть города.

В Херсонской области продолжаются боевые действия и обстрелы на территориях недалеко от Днепропетровщины и Николаевщины. Есть пострадавшие, информация уточняется. Область находится на грани гуманитарной катастрофы.

Подвал в Буче, 8 апреля 2022.
Подвал в Буче, 8 апреля 2022. AP - Rodrigo Abd

10:35 Финский производитель телекоммуникационной техники Nokia объявил о выходе с российского рынка. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

10:26 Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей по контрабанде оружия. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию иракских бойцов, поддерживаемых Ираном, и региональных разведывательных служб.

10:15 Военное руководство Украины проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими войсками в Мариуполе, сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона: «По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что. Можем по предварительным данным говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже».

10:02 В ночь на 12 апреля российские силы ударили ракетой по Хмельницкой области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. По его словам, удар был нанесен по инфраструктурному объекту на территории региона. В результате произошел пожар, его уже ликвидировали. Жертв нет.

Театр Мариуполя, 10 апреля 2022.
Театр Мариуполя, 10 апреля 2022. REUTERS - STAFF

09:53 Генштаб обновил данные о потерях России на войне в Украине. Потери оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину в живой силе составляют около 19,6 тыс. человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

09:45 С начала полномасштабной войны в Мариуполе Донецкой области из-за обстрелов войсками РФ погибли не менее 10 тысяч мирных жителей. Об этом Associated Press заявил мэр блокадного города Вадим Бойченко. Мэр сказал, что у него есть несколько источников, которые сообщили о методическом сжигании трупов российскими войсками в городе.

09:30 Япония ввела санкции против дочерей Путина и депутатов Госдумы 

МИД Японии утвердил пакет санкций, вводимых в отношении дочерей президента России Владимира Путина Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а также жены главы МИД РФ Сергея Лаврова Марии Лавровой и его дочери Екатерины Винокуровой. Всего в санкционном списке 398 физических и 28 юридических лиц из РФ.

В санкционные списки также внесены военные, включая главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, командующего ВВС Сергея Дронова, главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина. Санкции распространяются и на депутатов Государственной думы РФ.

Среди юридических лиц, включенных в санкционный список, упомянуты Сбербанк и Альфа-банк. Их активы замораживаются c 12 мая. Также ограничения наложены на АО «НПК «Техмаш», МКБ «Вымпел» и другие компании, передает ТАСС.

09:15 Лондон и Вашингтон проверяют информацию о химатаке в Мариуполе

Великобритания пытается проверить информацию о возможном применении химического оружия российскими войсками в Мариуполе, заявила министр иностранных дел Великобритании. «Сообщения указывают на то, что российские войска могли применить отравляющие вещества при нападении на население Мариуполя. Мы срочно работаем с нашими партнерами над проверкой информации», — написала Лиз Трасс в своем Twitter-аккаунте. Любое применение такого оружия «будет представлять собой жестокую эскалацию этого конфликта, и мы будем призывать (президента России Владимира) Путина и его режим к ответу», — добавила она.

«Нам известно о сообщениях в социальных сетях о том, что российские войска могли применить химическое оружие в Мариуполе, Украина», — заявил в понедельник вечером официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «В настоящее время мы не можем подтвердить это и будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать различные средства подавления беспорядков, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, в Украине».

Украинский депутат Иванна Климпуш со своей стороны указала, что Россия применила «неизвестное вещество» в Мариуполе, где, по ее словам, несколько человек страдают от дыхательной недостаточности. «Скорее всего, химическое оружие», — написала она в Твиттере.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко указал в Telegram, что «информация о химатаке на данный момент не подтверждена», указав, что «подробности и разъяснения» будут даны позже и что «ждем официальной информации от военных».

Украинский полк «Азов» ранее утверждал, что российский беспилотник сбросил «отравляющее вещество» на военнослужащих и мирных жителей Мариуполя, в сообщении, опубликованном в понедельник в мессенджере Telegram. «У трех человек явные признаки отравления отравляющими веществами, но без катастрофических последствий», – написал основатель батальона «Азов» Андрей Билецкий в Telegram. Агентство France-Presse не смогло сразу же проверить эти утверждения.

Представитель сепаратистской армии в Донецке Эдуард Басурин, которого в понедельник цитирует российское агентство РИА Новости, подтвердил, со своей стороны, что войска, осаждающие Мариуполь, могут прибегнуть к «химическим войскам, которые найдут способ вывести кротов из свою нору», имея в виду последних украинских солдат, которые продолжают оборонять город.

09:05 Владимир Зеленский попросил тяжелое вооружение, чтобы освободить Мариуполь

Украинские силы могут положить конец российской осаде Мариуполя, если их снабдят тяжелым вооружением, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении в понедельник вечером.

«Что касается необходимого оружия, то мы всегда зависим от поставок наших партнеров. К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо для скорейшего окончания этой войны. Полностью уничтожить врага на нашей земле. И выполнять те задачи, которые очевидны каждому из нас. В частности, разблокировать Мариуполь», — сказал Зеленский.

«Если бы у нас были реактивные самолеты и достаточно тяжелой бронетехники, необходимая артиллерия, мы бы смогли это сделать», — сказал он. «Но мы все еще должны договориться об этом. Нам еще предстоит убедить. Мы все еще должны настаивать на принятии необходимых решений. Я уверен, что у нас будет почти все, что нам нужно. Но не только время потрачено впустую. Украинцы гибнут. Жизни, которые уже нельзя вернуть».

09:00 Противоречивая информация о ситуации в Мариуполе

Ситуация в Мариуполе, осажденном российской армией уже более 40 дней и в значительной степени разрушенном, остается неясной.

«Сегодня, наверное, будет последний бой (...), у нас кончаются боеприпасы», — написала 36-я бригада ВМФ ВСУ в Facebook. Однако заместитель мэра города Сергей Орлов заявил Би-би-си, что «бои за Мариуполь продолжаются». «Русские временно оккупировали часть города. Украинские военные продолжают оборонять центр и юг города, а также промышленные районы», – сказал он.

По словам советника президента Украины Михаила Подоляка, там погибли «десятки тысяч» людей и разрушено «90% домов». Об этом он написал он в Twitter, добавив, что «украинские военные окружены и заблокированы». Лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Денис Пушилин заявил в понедельник, что его силы полностью захватили портовый район Мариуполя.

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