Явные нарушения гуманитарного права: в ОБСЕ представили доклад о действиях сил РФ в Украине

16 марта в Мариуполе обстреляли драматический театр, где укрывались мирные жители. По данным местных властей, погибли около 300 человек.

Специальная группа докладчиков ОБСЕ указала на серьезнейшие нарушения прав человека российскими войсками в ходе вторжения в Украину. В эту среду эксперты опубликовали 108-страничный предварительный отчет о событиях в Украине в период с 24 февраля по 1 апреля. Целый ряд действий войск РФ на украинской территории, возможно, подпадает под определение преступлений против человечности, — полагают докладчики ОБСЕ.

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«Миссия обнаружила явные случаи нарушений [международного и гуманитарного права] со стороны российских сил при ведении боевых действий», — написали три специально назначенных эксперта ОБСЕ в докладе, который 13 апреля представлен постоянному совету организации в Вене.

Группа докладчиков была назначена ОБСЕ 3 марта, после консультаций с Украиной, 45-ю государствами-участниками организации из 57-ми в рамках «Московского механизма» для рассмотрения «правозащитных и гуманитарных последствий вторжения РФ и актов войны (…) для народа Украины в пределах международно признанных границ» страны. Москва отказалась сотрудничать с докладчиками, назвав «Московский механизм» «во многом устаревшим и ненужным».

Ранее Россия также заблокировала продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая работала в зоне конфликта в Донбассе с 2014 года (ее мандат продлевали ежегодно, в 2021 году его продлили до 31 марта 2022, с 1 апреля 814 международных и 477 местных сотрудников миссии прекратили работу).

В отчете, опубликованном 13 апреля, докладчики ОБСЕ указали на «неоднократно задокументированные в ходе конфликта нарушения» норм международного гуманитарного права со стороны сил РФ (в период с начала вторжения российских сил в Украину 24 февраля и по 1 апреля).

Это, в частности, «преднамеренные убийства, насильственные исчезновения или похищения гражданских лиц, в том числе журналистов и местных чиновников». Подобные насильственные действия, совершенные сознательно в ходе вторжения, имеют признаки преступлений против человечности, подчеркивают эксперты ОБСЕ.

Если бы Россия соблюдала свои обязательства в рамках международного гуманитарного права после вторжения в Украину 24 февраля, «число убитых и раненых гражданских лиц было бы гораздо меньше», — заявляют эксперты, указывая, в частности, на осаду Мариуполя силами РФ и пророссийских сепаратистов.

Эксперты пришли к выводу, что военные РФ несут ответственность за обстрел роддома (родильного отделения больницы № 3) и драматического театра в Мариуполе. Обстрел театра, в котором погибли около 300 человек, докладчики ОБСЕ назвали «вопиющим нарушением» международного гуманитарного права.

Нарушения гуманитарного права миссия установила в том, КАК именно силы РФ ведут боевые действия: неизбирательно, не соблюдая принципа «соразмерности» и мер предосторожности в отношении «особо охраняемых объектов, таких как больницы».

«Очевидно, что десятки тысяч объектов недвижимости были повреждены или уничтожены с катастрофическими прямыми и косвенными последствиями для гражданского населения», — заявляет миссия ОБСЕ.

Эксперты отмечают многочисленные атаки на частные «дома, больницы, многоэтажные жилые здания, культурные памятники, школы, инфраструктуру водоснабжения и электроснабжения», которые привели к их повреждению или полному разрушению. При соблюдении силами РФ норм гуманитарного права этих разрушений можно было избежать, подчеркивают эксперты.

Докладчики ОБСЕ также указывают на «достоверные свидетельства» о применении пыток в ходе военного противостояния.

«Нарушения имели место как с украинской, так и с российской стороны. Однако нарушения, совершенные Российской Федерацией, гораздо более масштабны и значительны по своему характеру», — подчеркивается в докладе ОБСЕ.

Как отмечают эксперты, «некоторые выводы, содержащиеся в отчете, являются предварительными из-за короткого периода расследования», а также в контексте продолжающейся войны и непрерывно поступающего большого объема информации о нарушениях гуманитарного права и преступлениях. Отчет, однако, может стать основой для дальнейших тщательных расследований с целью привлечения виновных к юридической ответственности, указывают докладчики ОБСЕ.

Миссия организации работает с многочисленными источниками информации, как официальными, так и из неправительственных организаций и следственных органов.

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