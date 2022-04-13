Макрон рассказал о своих беседах с Путиным и дал мрачный прогноз войны в Украине

Действующий глава государства и одновременно кандидат на второй президентский срок Эмманюэль Макрон дал большое интервью еженедельнику Le Point. Интервью записывалось в три этапа и длилось в общей сложности три часа. В этом интервью Макрон среди прочего поделился своим видением (пессимистичным) отношений с Россией и перспектив войны в Украине: война будет долгой, реальные переговоры с Путиным на данном этапе маловероятны, у Запада мало рычагов; возможность химической или ядерной эскалации не исключена. RFI публикует некоторые выдержки из ответов Макрона.

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Уже с начала нападения России на Украину 24 февраля Макрон разговаривал с Путиным не менее девяти раз. Как правило, каждый звонок длился более часа. После этих разговоров у Макрона не осталось сомнений по поводу намерений российского лидера. По его словам, Путин охвачен «паранойей» и «одержим» идеей, что Запад стремится уничтожить Россию.

«Я думаю, что мы находимся в начале смены эпохи. Во-первых, на европейскую землю возвращается война, насилие со стороны государства, чего не было со времен Югославии. Для наших народов это личный шок: мы можем снова умереть. К тому же факт, что держава, обладающая ядерным оружием, может по территориальным соображениям грозить ядерной войной, является пересмотром грамматики сдерживания. К этому добавляется тот факт, что крупным державам впервые бросает вызов постоянный член Совета Безопасности ООН. Это все нам предстоит теперь учитывать. Если до сих пор, в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Украине, Россия вторгалась с определенными ограничениями и в ответ на другие события, то на этот раз она сделала преднамеренный выбор войны. Это настоящий разрыв», — объясняет Макрон.

Объяснение этому Макрон видит в «навязчивой идеей овладевшей Владимиром Путиным, о предательстве соглашений 1990 года о не расширении НАТО и желании уничтожить его страну. К этому добавляется ощущение, что Запад покинул [Россию] в момент острого кризиса на Кавказе, связанного с исламским терроризмом. И, конечно же, украинские революции, в которых он полностью переиначил историю, объясняя их манипуляциями Запада. Все это определило эволюцию поведения [Путина]», — уверен Макрон.

После массового убийства мирных жителей в Буче возврат к нормальным [отношениям] с Путиным «все менее и менее возможен», считает Макрон. «Однако как ему помешать, заблокировать, чтобы это не превратилось в мировой конфликт?» — задается риторическим вопросом французский лидер. При этом он уверен в необходимости продолжения диалога с хозяином Кремля для того, чтобы избежать «необратимого», то есть использования Путиным химического или ядерного оружия. «Если он больше ни с кем не будет разговаривать, то мы не знаем, как далеко он может зайти», — объясняет Макрон психологию своего постоянного собеседника в Кремле. Однако это не означает, что переговоры возможны. «Я мало верю в нашу коллективную способность усадить его за стол переговоров в краткосрочной перспективе», — признается Макрон.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в летней резиденции президента Франции форт Брегансон, 19 августа 2019 г. Gerard Julien/Pool via REUTERS

«Я думаю, Владимир Путин несколько недель назад решил, что он не отступит. Он не пошел на уступки на севере Украины — он увяз. Он был удивлен украинским сопротивлением, а поскольку, учитывая время года и местность, маневрировать очень сложно, поэтому он предпринял тактический отход, чтобы сосредоточиться на востоке страны. Возможно, чтобы одержать победу в этом регионе и провести победный военный парад 9 мая, очень важную дату для него и для России, я мало верю в нашу коллективную способность усадить его за стол переговоров в краткосрочной перспективе. Ему нужна военная победа для себя. Он, наверное, понял, что Украина не собирается подчиняться. Рассказ, в который он, возможно, поверил, — что клан бандитов и неонацистов держит Украину, население которой полностью настроено пророссийски, — рухнул. Я думаю, что он, наконец, понял это. Мариуполь для него стал точкой фиксации, потому что это символ Украины, которая его отвергает. Что же касается нас, жителей Запада, то перед нами стоит вопрос, как это предотвратить, заблокировать, чтобы это не превратилось в глобальный конфликт», — поделился Макрон своими выводами.

Французский лидер не снимает часть ответственности за нынешнюю трагедию с Запада. Который, по его словам, «не продумал до конца архитектуру европейской безопасности», все еще основанную на НАТО, в то время как Варшавский договор исчез. Тем самым Запад «позволил процветать [у россиян] чувству унижения». Еще одной ошибкой, по его мнению, была реакция Запада на события 2014 года. Принятые тогда санкции были лишь «умеренно эффективными», что укрепило Путина в его уверенности относительно слабости Запада.

Макрон предрекает глубокие геополитические последствия войны в Украине. «Мы находимся в начале смены эпохи», — говорит он. В этом ставшем многополярным мире ядерные державы, такие как Россия, Иран или Северная Корея, могут «превратиться в силы дестабилизации», которые Китай, отказавшийся осудить агрессию против Украины, может однажды использовать «для пересмотра баланса сил с Западом».

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На следующий день после публикации интервью Le Point, Макрон еще раз высказался по Украине, прокомментировав телеканалу France 2 слова американского президента Джо Байдена, назвавшего произошедшее в Буче «геноцидом». По словам Макрона, он предпочитает быть «осторожнее с терминами» и уверен, чтобы положить конец войне бесполезно заниматься «словесной эскалацией».

«Я бы сказал, что Россия в одностороннем порядке развязала жестокую войну, что сейчас установлено, что военные преступления были совершены российской армией и что теперь необходимо найти виновных, — сказал президент. — То, что происходит — это безумие, это невероятно жестоко […] но в то же время я смотрю на факты и хочу сделать все возможное, чтобы и дальше быть в состоянии остановить эту войну и восстановить мир. Поэтому я не уверен, что словесная эскалация помогает делу».

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