Сорок девятый день войны РФ против Украины. Онлайн

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Идет сорок девятый день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:14 Российский Следственный комитет возбудил дело по фактам пыток российских солдат в Украине.

11:03 Приложение «Сбербанк онлайн» на платформе Android больше недоступно для скачивания и обновлений в Google Play.

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10:31 В случае немедленного отказа от российского газа экономика Германии может погрузится в рецессию. В 2023 году ВВП крупнейшей экономики Европы упадет на 2,2%, если поставки российского газа будут немедленно прекращены. Совокупная потеря ВВП за 2022 и 2023 годы составит около 220 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на аналитические центры Германии сообщает Le Figaro.

10:15 Вашингтонрассматривает возможность поставить Украине вертолеты Ми-17 и внедорожники Humvee в рамках нового пакета военной помощи. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает The Washington Post.

10:07 Министерство обороны РФ заявило, что в Мариуполе сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих, из них более 40 — женщины.

10:03 Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук заявила, что сегодня гуманитарные коридоры работать не будут.

09:55 Президент Франции Эмманюэль Макрон о войне в Украине: «Я бы сказал, что Россия в одностороннем порядке развязала жестокую войну. Сейчас установлено, что российской армией были совершены военные преступления , и теперь мы должны найти виновных. <...> Происходящее — безумие, это невероятно жестоко <...> но в то же время я смотрю на факты и хочу сделать все возможное, чтобы и дальше быть в состоянии остановить эту войну и восстановить мир, поэтому я не уверен, что нагнетание слов служит делу». Незадолго до этого президент США Джо Байден назвал происходящее в Украине «геноцидом».

🗣️ Guerre en #Ukraine - "Des crimes de guerre ont été commis par l'armée russe. Il faut trouver les responsables et aller devant la justice"@EmmanuelMacron, candidat #LREM à la #Presidentielle2022



▶ #Les4V avec @Caroline_Roux pic.twitter.com/jyYEsnZRvx — Info France 2 (@infofrance2) April 13, 2022

09:32 Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут в Киев, где встретятся с президентом Владимиром Зеленским.

09:21 Главное таможенное управление Китая сообщает о росте товарооброта с Россией: экспорт в Россию увеличился почти на 26%, а импорт из России в Китай — на 31%.

09:13 Reuters со ссылкой на собственный источник передает, что США поставят в Украину дополнительные вооружения на сумму 750 млн долларов, официально об этом будет объявлено сегодня.

08:55 Как минимум 191 украинский ребенок погиб за время российского вторжения

Об этом заявила Генеральная прокуратура Украины. По данным ведомства, еще 349 детей получили ранения разной степени тяжести. «Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — подчеркнула Генпрокуратура.

08:40 Опубликованы новые снимки скоплений российской военной техники в Белгородской области, к востоку от Украины.

Спутниковая компания Maxar Technologies опубликовала новые снимки скоплений военной техники РФ в Белгородской области, сообщает «Новая газета. Европа». Как сообщила компания, техника была зафиксирована 11 апреля у населенных пунктов Солоти и Валуйки.

08:30 Президент Зеленский раскрыл первые детали задержания Медведчука

Депутат Верховной Рады из ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук был задержан в момент, когда, замаскировавшись под украинского военного, пытался сбежать за границу. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента, Медведчук, сбежавший из-под домашнего ареста сразу после начала войны, более полутора месяцев скрывался на территории Украины.

«Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней и вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого „космонавта“ — в плохом смысле слова — не сработало знаменитое „Поехали!“», — сказал Зеленский.

«Считаю особенно циничным с его стороны использовать военный камуфляж. Пытался так замаскироваться. Вот такой воин, вот такой патриот», — добавил президент Украины. И подчеркнул: «Что ж, если Медведчук сам избрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю РФ обменять этого вашего парня на наших ребят и девушек, которые сейчас находятся в плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные рассмотрели такую ​​возможность».

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