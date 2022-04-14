Беженцы из Украины смогут без процентов обменять до 10 тысяч гривен в европейскую валюту

Флаги ЕС и Украины у здания Европарламента в Брюсселе. 28/02/2022.

Страны-члены ЕС приняли решение разрешить украинским беженцам бесплатно конвертировать до 10 000 гривен (около 310 евро) в валюту принимающей страны. Об этом в среду объявил Европейский совет.

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Соглашение, достигнутое в минувшую среду послами стран ЕС в Брюсселе, было представлено на утверждение правительств стран-членов. Мера должна вступить в силу 19 апреля.

1 апреля Еврокомиссия рекомендовала создать национальные механизмы, позволяющие свободно конвертировать гривны в национальные валюты, так как как многие европейские банки до сих пор отказывались от украинской валюты.

«Цель состоит в том, чтобы оказать дальнейшую поддержку беженцам, которым трудно конвертировать свои банкноты в валюту ЕС», — поясняется в пресс-релизе Совета ЕС.

После начала войны Центральный банк Украины приостановил обмен иностранной валюты, чтобы защитить свои ограниченные валютные резервы. Европейские банки тогда неохотно принимали гривневые банкноты, принадлежащие украинским беженцам. Поэтому Брюссель рекомендовал гармонизировать европейские механизмы обмена валют, в то время как Польша и некоторые другие государства-члены ЕС создали собственные каналы связи с Центральным банком Украины, чтобы гарантировать обмен валют.

Европейская исполнительная власть также предложила платить семьям, принимающим беженцев 40 евро в неделю за каждого принятого человека, на максимальный период 13 недель.

С начала российского вторжения из Украины в Европейский Союз прибыло более четырех миллионов беженцев. Они пользуются статусом временной защиты в ЕС, который может длиться до трех лет, что позволяет им работать, иметь доступ к жилью, образованию и системе здравоохранения.

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