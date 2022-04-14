Пятидесятый день войны РФ против Украины. Онлайн

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Идет пятидесятый день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:24 Нефтетрейдеры намерены с 15 мая сократить закупки российской нефти и топлива в связи с европейскими санкциями. Об этом сообщает агентство Reuters.

Несмотря на то, что санкции ЕС не касаются непосредственно российской нефти, отказ от закупок соответствует решению ограничить России доступ к международной финансовой системе.

С 15 марта крупнейшие российские нефтяные компании «Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть» не могут совершать сделки в Европе, за исключением сделок, «которые необходимы для импорта или транспортировки ископаемого топлива». Как пишет Reuters, формулировка «необходимости» остается неопределенной.

09:00 Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге ведомства 13 апреля заявил, что в случае «диверсий» и «нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации» российские вооруженные силы нанесут «удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве». По словам Конашенкова российская армия «до сих пор воздерживалась» от обстрела Киева.

Украинские власти и независимые источники сообщали об обстрелах столицы Украины российскими вооруженными силами с начала вторжения. В частности, 1 марта от российского обстрела пострадала телебашня на Дорогожичах возле Бабьего Яра.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил 13 апреля, что киевлянам, которые эвакуировались из города, пока рано возвращаться.

08:43 В московском ДК «Рассвет» 13 апреля полиция пыталась сорвать концерт пианиста Алексея Любимова, исполнявшего произведения украинского композитора Валентина Сильвестрова и австрийского композитора Франца Шуберта. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на слова зрителей. Во время концерта полицейские появились в зале и потребовали покинуть здание, потому что оно «заминировано». Зрители и пианист отказались покинуть зал, Любимов закончил исполнение Шуберта.

Решили окультуриться



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА,И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТАhttps://t.co/ohKOo4MedM — Медиазона (@mediazzzona) April 13, 2022

08:28 Минобороны РФ подтвердило пожар на крейсере «Москва». Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство, на флагманском крейсере Черноморского РФ возник пожар «в результате детонации боезапаса». Накануне украинские власти заявили, что крейсер был поражен двумя украинскими крылатыми ракетами «Нептун».

В сообщении ТАСС также говорится о «серьезных повреждениях» крейсера из-за пожара, причины которого «устанавливаются», и об эвакуации экипажа. О количестве пострадавших не сообщается. По данным украинских властей, на борту находились 510 человек.

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