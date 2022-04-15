Пятьдесят первый день войны РФ против Украины. Онлайн

Идет пятьдесят первый день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10.40 Российские военные начали эксгумировать тела мариупольцев, похороненных во дворах жилых домов

Российские военные начали эксгумировать тела мариупольцев, похороненных во дворах жилых домов. Об этом сообщили 15 апреля в Мариупольском городском совете.

«Оккупанты запрещают захоронения убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего надзирателя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда потом будут направлены тела, неизвестно», — говорится в сообщении (перевод по УНИАН).

В блокадном Мариуполе, по данным местных властей, остаются еще 130 тысяч жителей.

10:25 Россия будет наращивать ракетные удары по Киеву

На утреннем брифинге Минобороны России заявило о возможном наращивании ракетных ударов по объектам в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Масштабы ракетных ударов ВС РФ по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на любые атаки или диверсии на территории России», — говорится в сообщении.

09:40 Жертвами войны в Украине стали уже 198 детей

С начала военного вторжения России на территорию Украины в стране погибли 198 детей. Об этом сообщили 15 апреля в Офисе генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

«Более 553 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 198 детей погибли и более 355 ранены», — говорится в сообщении.

Эти данные не являются окончательными. Работа по установке и поиску жертв российской военной агрессии продолжается.

Харьковский журналист Евгений Маслов опубликовал фотографию струнного квартета и пианиста — на фоне руин.

09:20 Глава ЦРУ предупредил о риске ядерного удара со стороны России

Неудачи в военной кампании против Украины могут подтолкнуть президента России Владимира Путина применить тактические или малые ядерные боеприпасы. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс, выступая перед студентами Технологического института Джорджии.

«Учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства» в связи с военными неудачами в Украине, Запад должен всерьез относиться к российской ядерной угрозе, отметил он.

Как напоминает BBC, последний раз Уильям Бернс приезжал в Москву в ноябре 2021 года по заданию президента США Джо Байдена, чтобы предупредить Владимира Путина о том, что американская разведка знает о планах вторжения России в Украину.

Глава ЦРУ Уильям Бернс. AP - Graeme Jennings

09:05 В Херсонской области четверых российских военных обменяли на пятерых бойцов ВСУ

В Херсонской области в ночь на 15 апреля провели очередной обмен пленными. Пятерых украинских военнослужащих обменяли на четырех российских. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Юг» ВСУ. Обмену предшествовали напряженные переговоры.

«После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Пасад-Покровское, где 4 пленных российских военных было обменено на 5 наших», — говорится в сообщении командования, которое цитирует РБК-Украина.

08:50 Минобороны Великобритании опубликовало апдейт по ситуации в Украине

Россия признала потерю крейсера «Москва», бывшего одним из трех рейсеров класса «Слава» в российском Военно-морском флоте.

Этот крейсер играл ключевую роль как командный корабль и как узел противовоздушной обороны.

Это второй важный военно-морской объект, который Россия потеряла после вторжения в Украину. Первым стал десантный корабль «Саратов». Он затонул 24 марта. Потеря этих кораблей, вероятно, заставит Россию пересмотреть свою позицию в Черном море, полагают в британском ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/QSfJvjINwD



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/y0p4n4J46U — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 15, 2022

08:30 Эмманюэль Макрон вновь выразил солидарность с Украиной. Франция отправляет в страну новую партию помощи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в четверг, 14 апреля, поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Я снова сказал президенту Зеленскому, что мы твердо намерены поддерживать Украину, чтобы положить конец этому конфликту, и заверил его в нашей солидарности», — написал французский лидер в своем твиттере.

Ce 14 avril marque la 50ème journée d'horreurs en Ukraine. 50 jours de guerre au cœur même de notre Europe. Au Président Zelensky que je viens d'avoir par téléphone, j’ai dit à nouveau notre détermination à ses côtés pour mettre fin au conflit et notre solidarité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2022

Он также рассказал, что Франция отправляет в Украину 24 пожарных машины и 50 тонн материалов для оказания первой помощи.

«За пятьдесят дней Франция доставила в Украину военную технику на сумму более сто миллионов евро. Мы также предоставим дополнительные мощности. Европа выделит 1,5 миллиарда евро для обеспечения украинских военных сил», — добавил Макрон.

«В Украине были совершены чудовищные преступления. На месте, наши жандармы и эксперты помогают сотрудникам украинского и международного правосудия собирать доказательства и находить виновных. Российские власти должны понести ответственность. Без правосудия не может быть мира», — написал президент.

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