Пятьдесят второй день войны. Онлайн

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Владимир Зеленский второй раз за время войны озвучил данные о количестве убитых и раненых украинских солдат. Мэр Киева сообщил о новых обстрелах города. Ракетному удару также подвергся город Александрия Кировоградской области. В аннексированном Севастополе прошла церемония прощания с крейсером «Москва», несмотря на заявления Минобороны России об эвакуации экипажа, на одном из траурных венков была лента с надписью «Кораблю и морякам». RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях, не забывайте обновлять эту страницу.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:08 Минобороны России также провело утренний брифинг о ходе боевых действий.

По словам представителя ведомства, генерал-майора Конашенкова, российские войска

сбили украинский самолет Су-25 южнее города Изюм,

уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве,

нанесли ракетные удары по 16 объектам армии Украины, в том числе в районе Одессы, Полтавы и Николаева,

«уничтожили 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники».

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09:44 Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку боевых действий на утро 16 апреля

В районе Изюма (Харьковская область) россияне сосредоточили до 22-х батальонных тактических групп. Продолжается частичная блокировка Харькова и его артиллерийские обстрелы.

Активные действия продолжаются на Слобожанском направлении (Днепропетровская область). Основные усилия сосредоточены на перегруппировке и усилении имеющихся там войск.

Также активные боевые действия идут на Донецком направлении. Основные усилия российской армии направлены на взятие под контроль Попасной, Рубежного и Мариуполя. Не исключена попытка выйти в тыл украинским подразделениям в районе Славянска.

В акватории Азовского моря корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по блокированию порта Мариуполь и осуществлению огневой поддержки на приморском направлении.

На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты десять атак вооруженных сил РФ, уничтожены три танка, один БТР, одна единица спецтехники, два автомобиля и три артиллерийских системы, захвачен один БТР.

Группировкой ВВС Украины за сутки было поражено семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.

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09:17 Киев под утро подвергся новым обстрелам. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются», — написал Кличко. Он также призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а тех, кто уехал из города, пока не возвращаться в столицу и оставаться в безопасных местах.

Также сообщается о взрывах в Николаеве, во Львовской области и Днепре, об обстрелах Северодонецка и Лисичанска в Луганской области, а также одного из сел под Полтавой.

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08:51 Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому города Александрия в Кировоградской области центральной части Украины.

Об этом вечером 15 апреля заявил мэр города Сергей Кузьменко. По его словам, ракетный удар нанесли в 22:26.

Ранее об ударах по этому городу не сообщалось. Российские войска с первого дня войны наносят удары по аэропортам и аэродромам Украины. В частности, получили повреждения аэродромы в Гостомеле под Киевом, в Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Львове, Староконстантинове (Хмельницкая область), Днепре. Миргороде (Полтавская область).

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08:33 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за время войны погибли от 2,5 тысяч до трех тысяч украинских военных.

Еще около 10 тысяч были ранены, и «трудно сказать, сколько из них выживут». Об этом украинский лидер сообщил в интервью CNN.

Это второй раз, когда Зеленский говорит о боевых потерях. Впервые он рассказал о потерях украинской армии 12 марта. Тогда речь шла о 1300 украинских погибших военных.

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