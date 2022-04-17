Зеленский пригласил Макрона в Украину «увидеть геноцид»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил Эммануэля Макрона посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть, что российские войска совершают «геноцид» — термин, который его французский коллега до сих пор отказывается использовать.

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«По поводу Эммануэля, я с ним разговаривал», — сказал президент Зеленский в интервью американскому каналу CNN, которое проводилось в пятницу и транслировалось в воскресенье. «Думаю, он хочет добиться того, чтобы Россия вела диалог», — добавил он, объясняя отказ французского лидера (в отличие от президента США Джо Байдена) использовать термин «геноцид» по поводу убийств мирных жителей в Украине. В среду украинский президент назвал этот отказ «очень обидным». «Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность, — сказал Владимир Зеленский CNN — Он придет, и он увидит, и я уверен, что он поймет».

Эммануэль Макрон объяснил в четверг, что слово «геноцид», по его мнению, должно быть «квалифицировано юристами, а не политиками» и что «словесная эскалация» «не поможет Украине». В своем интервью, которое транслировалось в воскресенье, украинский президент также сказал, что хочет, чтобы в Украину приехал Джо Байден, который заявил на этой неделе, что российские силы совершают «геноцид».

«Я думаю, что он приедет», «но решение за ним, конечно, это зависит от ситуации с безопасностью», — сказал он. «Но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и поэтому он должен приехать и увидеть».

Правительство США рассматривает возможность отправки посланника в Киев, но Белый дом пока исключил самого президента.

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