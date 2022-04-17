Пятьдесят третий день войны в Украине. Онлайн

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Идет пятьдесят третий день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:21 Правительство России временно увеличило экспортные квоты на минеральные удобрения. «Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств», — объясняется в постановлении.

10:58 Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков подтвердил нанесение удара по заводу по производству боеприпасов в Броварах.

10:55 В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову

10:32 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в украинской столице будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше — с 22 до 5 часов.

10:17 Минобороны РФ сообщило о ликвидации 1035 иностранцев, воюющих на стороне Украины.

9:59 Болгария запретила российским судам заходить в свои морские и речные порты. Исключения составляют лишь суда, требующие помощи или перевозящие продовольствие и лекарства в страны Евросоюза.

9:48 Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что сегодня гуманитарные коридоры работать не будут.

9:40 Министерство обороны РФ предложило украинским военным в Мариуполе сложить оружие и всем военным Украины «не испытывать свою судьбу по примеру мариупольской трагедии, а принять единственно правильное решение по прекращению боевых действий» и сдаться.

9:33 Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке сообщает, что российская армия продолжает перебрасывать технику из Беларуси в восточную Украину.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/x9XjnFUY7Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/81fxQPbOye — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 17, 2022

9:28 Шестой пакет европейских санкций может затронуть банковский сектор России.

О такой возможности глава Еврокомиссии Усула фон дер Ляйен рассказала в интервью Bild am Sonntag. «Мы изучаем российский банковский сектор, особенно — Сбербанк, на долю которого приходится 37% этого сектора», — заявила она. По словам главы Еврокомиссии, также разрабатываются механизмы, которые позволят включить в следующие пакеты ограничительных мер нефтяное эмбарго.

9:15 С начала военных действий в Украине погибли 202 ребенка, как минимум 361 ребенок был ранен. Об этом заявили в офисе генпрокурора Украины.

9:01 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский должен «на договорной основе» признать Крым российским, гарантировать внеблоковый статус Украины, отвести украинские войска с территорий ЛНР и ДНР и провести «денацификацию и демилитаризацию страны».

8:47 Вечером 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае убийства украинских военных, остающихся в Мариуполе, Киев может прекратить переговорный процесс с Москвой. Зеленский объяснил, что в Мариуполе нет еды, воды и медикаментов, а об открытии гуманитарных коридоров договориться не удалось. «Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе – это вопрос переговоров. Режим прекращения огня очень необходим, чтобы забрать раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться», — сказал президент.

«Мариуполь — это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет», — Владимир Зеленский.

Также Зеленский заявлял, что итоговый документ о завершении войны может состоять из двух частей: договора о гарантиях безопасности для Украины и отдельного двустороннего договора, определяющего отношения между Украиной и Россией.

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