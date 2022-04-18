В Германии завели более 140 дел об одобрении российского военного вторжения в Украину

Полиция и прокуратура нескольких регионов Германии расследуют более 140 дел об одобрении войны России против Украины. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает русская служба DW со ссылкой на местные СМИ. Большинство из этих дел касаются использования буквы Z, которая стала символом российского вторжения.

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Как отмечает DW, использование Z-символики в общественных местах подпадает под 140 статью немецкого Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет для тех, кто «поощряет или иным образом …одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов» противоправные действия.

С начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в ряде городов ФРГ проходят пророссийские акции. Их участники выходят на улицы с флагами России и Советского Союза.

An enormous car parade of cars with mostly Russian flags in Berlin, #Germany, today. Reportedly, the parade in support of Russia gathered 5000 cars.



They can't complain about the media blackout in Germany. They have access to information and can see what Russians did in Bucha. pic.twitter.com/20Oco5p3RB — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 3, 2022

3 и 10 апреля в Германии прошли автопробеги под российским триколором — официально их организаторы выступают против русофобии. Местные СМИ назвали их «автопробегами позора». Эти акции также вызвали волну возмущения среди немцев и украинцев.

10 апреля во Франкфурте-на-Майне 800 человек, по данным полиции, собрались в центре города с российскими флагами и отправились на главное городское кладбище, чтобы возложить цветы к памятнику советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Пророссийские активисты также проводили акции в Любеке, Штутгарте, Гановере и других городах.

В Германии, как отмечает AFP, проживает около 1,2 миллиона выходцев из России и 325 тысяч уроженцев Украины. За последний месяц в Германию прибыли 316 тысяч украинских беженцев.

18 апреля — 54-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. За последними событиями вы можете следить в нашем онлайне.

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