«Город все еще не пал»: что известно об осаде Мариуполя

Российские военные продолжают осаду Мариуполя — главного портового города и ключевой стратегической точки на юге Донбасса. По оценкам властей Украины, за полтора месяца войны там были уничтожены почти 90% зданий. В Москве еще в начале апреля утверждали, что Мариуполь может быть взят в течение нескольких дней. Однако сопротивление украинских военных, которые отказались сдать Мариуполь по призыву Минобороны РФ, серьезно замедлило продвижение российской армии в других районах Украины, считает британская разведка. RFI собрало главную информацию об осаде Мариуполя и гуманитарной катастрофе в городе.

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Мариуполь находится в осаде практически с первых дней войны. По словам мэра города Вадима Бойченко, в кольцо город, где ранее проживали 500 тысяч человек (по данным Минфина Украины — 460 тысяч), российские военные взяли 27 февраля.

«Оккупационные войска расположились вокруг города и сразу начали обстрелы. Уже тяжело было проводить эвакуацию. Хотя мы предлагали», — сказал Бойченко в интервью Gazeta.UA.

Эвакуация жителей из Мариуполя в другие города Украины неоднократно срывалась. Россия и Украина обвиняли друг друга на нарушении «режима тишины» и обстрелах.

В мэрии Мариуполя заявили, что коммунальный транспорт, который позволял вывести мирное население, был уничтожен.

В начале апреля стало известно, что колонна Международного Красного Креста, которая направлялась в Мариуполь, не смогла добраться до города. В Киеве заявили, что транспорт остановили российские военные. В Минобороне РФ же подчеркнули, что гуманитарные колонны «не смогли вовремя прибыть в Мариуполь» из-за «деструктивных» действий организации.

Как пишет Би-би-си, примерно в 20 километрах от города автобусы Красного Креста встретили колонну частных автомобилей, на которых жители выехали из разрушенного Мариуполя — всего до Запорожья в сопровождении МККК тогда добрались порядка тысячи человек.

Как утверждает Медиазона со ссылкой на волонтеров, из западной части Мариуполя можно было выехать только на территорию России. Местами речь шла о принудительной эвакуации в Россию и на территории так называемых ДНР и ЛНР, пишет издание Грати.

Вадим Бойченко в конце марта оценивал число жителей Мариуполя, которых силой вывезли из города в сторону подконтрольных России территорий, в 20–30 тысяч человек.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что из Маруиполя в сторону России удалось «спасти 123 тысячи человек».

На 15 апреля в Мариуполе, по данным Украины, оставалось «больше ста тысяч населения». В Мариуполе разрушена инфраструктура, нет воды и тепла. Городские власти утверждают, что местным жителям не хватает лекарств и еды.

О том, что город стал местом совершения военных преступлений, говорят как в России, так и в Украине. Два наиболее громких инцидента произошли в марте — это обстрелы роддома и театра. В результате последнего скончались около 300 человек, сообщили в Городском совете.

Театр Мариуполя, 10 апреля 2022. REUTERS - STAFF

Согласно позиции России, оба события — последствия провокации со стороны «ультраправого батальона „Азов“». Киев же обвинил в бомбежке Драматического театра, где в убежище прятались мирные жители, Москву.

Эксперты ОБСЕ в предварительном отчете 13 апреля посчитали, что за обстрелы театра и роддома в Мариуполе ответственность несут российские военные.

«Россия утверждает, что театр был взорван украинским полком „Азов“. Миссия не нашла никаких указаний на это», — докладывает ОБСЕ.

16 апреля агентство Reuters опубликовало видео, снятое в Мариуполе около металлургического завода имени Ильича. Там ранее держали оборону украинские военные. На кадрах видны тела погибших мирных жителей. Как отмечают журналисты, их на улицах около завода «разбросано не менее полудюжины».

Мариуполь, 9 марта 2022. AP - Evgeniy Maloletka

Географическое положение окруженного Мариуполя, на юге от которого находится Азовское море, не позволяет Украине снабжать своих военных продовольствием и вооружением. Сколько украинских солдат остаются в городе, точно неизвестно: по словам главы пророссийской ДНР, их может быть до трех тысяч. В Киеве с оценками не выступали: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лишь сообщил, что в городе остаются «наши вооруженные силы».

Министерство обороны России в воскресенье, 17 апреля, предложило украинским солдатам и «иностранным наемникам», которые оказались в окружении на комбинате «Азовсталь», сдаться в плен в обмен на сохранение жизни. Денис Шмыгаль в интервью американскому ABC объявил, что военные ответили отказом.

«Город еще не пал», — сказал он.

Завод «Азовсталь» — главный очаг украинского сопротивления в Мариуполе. Это один из крупнейших металлургических комбинатов в Украине, а по сути — подземный город, площадь которого, как утверждают СМИ, составляет 11 квадратных километров.

Российские военные в официальных сообщениях заверяют, что на территории комбината находятся лишь солдаты и «наемники». Украина утверждает, что на территории «Азовстали» есть не только военные, но и «большое количество гражданских». После угроз штурма завода со стороны России об этом заявил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

«Эти люди прятались от обстрелов, потому что здесь есть убежища, которые позволяют какое-то время пережить обстрелы. Русским они не верят, поскольку видят, что происходит в городе, поэтому они остаются на заводе», — отметил он в эфире Мариупольского телевидения.

Российское издание КП пишет со ссылкой на источники, что людей на заводе «Азовсталь» будут «уничтожать» термобарическими зарядами — или вакуумной бомбой. Как отмечает Би-би-си, этот тип вооружения гораздо более разрушителен, чем обычные бомбы аналогичного размера. При попадании в цель один из зарядов взрывчатого вещества вскрывает другой контейнер и распыляет горючую смесь в видео облака. Наиболее эффективно это оружие действует в закрытых помещениях и в туннелях — они есть на территории комбината.

Россия уже применяла этот тип вооружений на территории Украины, уверены в Министерстве обороны Великобритании.

Владимир Зеленский заявил, что уничтожение защитников Мариуполя поставит «точку» в переговорах с Россией.

«Мариуполь — это может быть, как десять Бородянок (Бородянка — пригород Киева, разрушенный Россией во время оккупации — RFI), и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет», — сказал Зеленский.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, российское руководство обеспокоено тем, как долго держится Мариуполь. «Сопротивление Украины потребовало от России задействовать (в городе) больше солдат и техники, что замедлило продвижение войск в других районах», — утверждает британское ведомство.

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