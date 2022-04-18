Не менее семи человек погибли в результате ракетного обстрела Львова

Облако дыма над Львовом после ракетных ударов, 18 апреля 2022 года

По меньшей мере семь человек стали жертвами ракетного обстрела Львова утром в понедельник, 18 апреля. Ранее сообщалось о шести погибших. 11 человек получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивается как серьезное. Среди пострадавших — один ребенок. Обновленные данные опубликовал на своей странице в Facebook глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

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Местная администрация со ссылкой на Воздушное командование «Запад» сообщила о четырех ракетных ударах по Львову.

По словам Козицкого, три удара были нанесены по объектам военной инфраструктуры, один — по шиномонтажу.

Наслідки ранкових обстрілів у Львові pic.twitter.com/CndqQJd3P8 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 18, 2022

Мэр Львова Андрей Садовой ранее сообщил о пяти ракетных ударах. Он написал о том, что ударная волна разбила окна в отеле поблизости. «В нем живут эвакуированные украинцы», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Со своей стороны, советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также сообщил о пяти «мощных» ударах.

«Пять мощных ракетных ударов были нанесены по гражданской инфраструктуре старого европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично во весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев», — написал Подоляк в твиттере.

Відразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова. Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє «право»... вбивати українців. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2022

Один из местных жителей рассказал агентству AFP о том, что от одного ударов в его квартире задрожали окна и стала падать мебель.

Глава Украинских железных дорог «Укрзализныци» Александр Камышин сообщил, что несколько ракет упали поблизости от железнодорожных объектов.

18 апреля — 54-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. За последними событиями вы можете следить в нашем онлайне.

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