Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале битвы за Донбасс.

«Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которому готовились. Очень большая часть русской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления», – сказал Зеленский.

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В своем вечернем видеообращении к нации он заверил, что к сражению готовились и украинцы будут сражаться и не отдадут своей земли.

Чуть ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале большого наступления со стороны РФ, о котором говорили последние недели. «Ад. Наступление началось – это то, о чем мы говорили последние недели», – написал он в Facebook. Гайдай отметил, что в захваченной в понедельник российскими силами Кременной осталось 3,5 тысячи жителей. Идут бои в Рубежном и Попасной, а также «постоянные обстрелы по другим мирным городам».

Примерно в то же время было объявлено, что по всей территории Украины в понедельник вечером объявлена воздушная тревога.

Объявление о воздушной тревоге появилось в 21:16 по местному времени в Киеве, затем последовали предупреждения для жителей остальных регионов. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на несколько источников: онлайн-карту сирен, сообщения председателей ОГА, мэра Киева Виталия Кличко.

В понедельник вечером мэр Киева Виталий Кличко сообщил, ссылаясь на данные военных, что Киев – под угрозой ракетных ударов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул в понедельник, что для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов, и призвал соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги.

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18 часов 18 апреля сообщил, что фиксирует признаки начала наступательной операции российских сил на востоке Украины.

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