Пятьдесят четвертый день российского вторжения в Украину. Онлайн

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Идет пятьдесят четвертый день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:58 Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что гуманитарные коридоры сегодня открыты не будут.

10:39 Приложение Spotify перестало быть доступным для загрузки в App Store и Google Play для пользователей в России.

10:27 Мэр Львова сообщил, что число пострадавших в результате ракетных ударов увеличилось до 11 человек.

10:15 В России по требованию Генпрокуратуры заблокировали еще 24 сайта, в том числе порталы Human Rights Watch, «Громадське радио», «Сегодня», «Газета.юа».

10:01 В Латвии начинается весенний этап военных учений Namejs 2022. В них примут участие воинские части Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. Кроме того, учебные миссии будут выполняться совместно солдатами, которые в настоящее время находятся в составе расширенной группы НАТО «Латвия» на ротационной основе и представляют 10 стран — Албанию, Италию, Исландию, Испанию, Черногорию, Чехию, Канаду, Польшу, Словакию и Словению.

9:52 Ассоциация работодателей Германии и Ассоциация немецких профсоюзов выступили против введения эмбарго на поставки российского природного газа. Как сообщает DPA, представители ассоциаций предупреждают, что это приведет к сокращению рабочих мест и остановке ряда производств.

9:37 РБК: российские авиакомпании столкнулись со сложностями при ремонте российско-французских, что перевозку пассажиров придется приостановить, если не будет решен вопрос с техподдержкой.

9:30 Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выделении из бюджета 3,36 млрд рублей для поддержки работников, находящихся под риском увольнения. Как говорится на сайте мэра, потерять работу сейчас рискуют около 200 тысяч человек. «В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили деятельность или приняли решение уйти из России», — сообщил Собянин. Предлагается во время вынужденного простоя организовать таким людям временные работы («комплектование архивов, текущий ремонт оборудования и тому подобные мероприятия, выполняя которые сотрудники будут получать дополнительный доход»), а если человек «уволен, но пока еще не трудоустроен», он сможет принять участие в общественных работах.

9:25 Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские военные вошли в город Кременная, эвакуация из города невозможна.

9:16 Министерство обороны Великобритании в свежей сводке сообщает, что сопротивление украинцев в Мариуполе стало серьезным испытанием для российской армии, однако население города понесло значительные потери, а обширные части инфраструктуры подверглись разрушениям.

«Нанесение ударов по жилым районам Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 году и Сирии в 2016 году. И это несмотря на сделанные 24 февраля 2022 года заявления министерства обороны России о том, что Россия не будет ни наносить удары по городам, ни угрожать населению Украины», — говорится в сообщении британского ведомства.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3ukVqHHIOX



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6rh9bFfFUs — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 18, 2022

9:11 Forbes со ссылкой на собственные источники передает, что Роскомнадзор намерен создать федеральную систему защиты от DDoS-атак из-за рубежа. Материальной базой для этого, как пишет издание, послужит оборудование, использующееся для исполнения закона о суверенном интернете, после того, как его модернизируют.

9:09 По данным газеты«Ведомости», бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис уехал из России и предположительно находится в США.

9:06 Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по городу были нанесены пять ракетных ударов. Шесть человек погибли, восемь получили ранения.

8:57 Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что ВС РФ «завершают создание наступательной группировки на востоке Украины».

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