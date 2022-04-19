Байден договорился с союзниками о помощи Киеву и новых санкциях против России

Во вторник, 19 апреля, по инициативе США состоялось видеосовещание по Украине, в котором помимо американского президента Джо Байдена приняли участие также лидеры стран, являющихся союзниками и партнерами США, а также руководители Евросоюза и НАТО. В ходе виртуальной встречи обсуждалась дальнейшая помощь Киеву и расширение санкций против Москвы.

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«Президент проведет с союзниками и партнерами разговор по защищенной видеосвязи, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и усилия, направленные на привлечение России к ответственности в рамках нашей тесной координации», — сообщила пресс-служба Белого дома накануне онлайн-саммита. «Следующая фаза войны, скорее всего, будет представлять собой войну на истощение и может продлиться несколько месяцев, — отметили в свою очередь в пресс-релизе британского правительства.

В совещании участвовали президенты США, Франции, Польши и Румынии Джо Байден, Эмманюэль Макрон, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис, премьер-министры Канады, Великобритании, Италии и Японии Джастин Трюдо, Борис Джонсон, Марио Драги и Фумио Кисида, канцлер Германии Олаф Шольц, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По итогам видеоконференции в администрации французского президента заявили, что Запад полон решимости «всемерно усиливать свою поддержку Украины перед лицом российской агрессии», в частности посредством «новых санкций против России, если она будет упорствовать в войне». Западные союзники согласились с необходимостью «убедить [своих] партнеров из стран, не входящих в „Большую семерку“ и ЕС, в том, что этот кризис угрожает международному миру и безопасности и имеет не только региональный характер или представляет интерес не только для жителей Запада», — отметили в Елисейском дворце.

Был достигнут «широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в частности путем принятия новых санкций», — сообщило итальянское правительство во вторник вечером. Кроме того, «было подтверждено общее стремление диверсифицировать источники энергии, сокращая таким образом зависимость от поставок из России», — добавили в итальянском правительстве.

Заявления Италии и Франции позже подтвердили в Брюсселе. «Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», — написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Участники конференции согласились в «важности заставить Москву заплатить еще больше» за ее вторжение в Украину, говорится в коммюнике, распространенном от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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