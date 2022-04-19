Пятьдесят пятый день российского вторжения в Украину. Онлайн

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Идет пятьдесят пятый день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:10 Сергей Лавров заявил о «новом этапе спецоперации» в Украине.

«Эта операция продолжится. Следующая фаза этой операции сейчас начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции», — сказал глава российской дипломатии в интервью телеканалу India Today (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, «спецоперация» направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

Он также заявил, что Россия не собирается применять в Украине ядерное оружие. «Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», — сказал Лавров.

11:55 Великобритания исключила обмен военнопленными, предложенный Россией

Об этом в эфире телеканала Sky News объявил член парламента Соединенного королевства Брэндон Льюис. «Мы принимаем санкции в отношении людей, близких к режиму Путина, мы не станем пытаться помогать России», — сказал он.

Ранее, 18 апреля, российские федеральные телеканалы показали двух взятых в плен граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Айслина, которые обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на пророссийского политика Виктора Медведчука.

В тот же день СБУ опубликовала обращение самого Медведчука, который попросил обменять его на «защитников и жителей Мариуполя, которые сегодня находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».

Пиннер и Айслин воевали на стороне украинской армии в Мариуполе.

11:30 Минпросвещения РФ введет уроки истории для российских школьников с первого класса.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов (цитата по РИА Новости).

11:05 Греция задержали а нефтяной танкер под российским флагом в порту Каристос в рамках реализации западных санкций в отношении Москвы. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Афинско-Македонское агентство новостей», на борту корабля находятся 19 российских моряков.

10:53 Минобороны РФ опубликовало обращение с призывом ко всем военнослужащим ВСУ в Мариуполе «сложить оружие».

«Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши "кураторы" не заставляли вас воевать за идеи нацизма», — говорится в заявлении российского ведомства.

10:45 По данным ООН, жертвами войны в Украине стали уже более двух тысяч мирных жителей.

From 24 Feb—17 April, we recorded 4,890 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 2,072 killed, incl 169 children; 2,818 injured, incl 272 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Update https://t.co/3oZzo610zT pic.twitter.com/dAH9CnxN2c — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) April 18, 2022

10:35 Жены бурятских военнослужащих, воющих в Украине, попросили заменить букву Z, которую власти повесили на голову Ленина в центре Улан-Удэ, на букву V.

10:25 Автомобильный концерн Stellantis приостановил производство автомобилей в Калуге из-за санкций в отношении России и возникших трудностей с логистикой. Об этом сообщает AFP. На заводе выпускали автомобили брендов Peugeot, Citroen и Opel.

2700 сотрудников завода отправлены в отпуск до начала июня.

10:10 Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен осудила российское наступление в Донбассе.

«Я осуждаю российское наступление против украинского народа в Донбассе, — написала глава французских крайне правых в твиттере. — Мы должны поддерживать все возможные дипломатические усилия для договоренности о прекращении огня и достижения мира с Россией, чтобы Украина вернула себе свой суверенитет».

Je condamne l’offensive de la Russie contre le peuple ukrainien au Donbass.



Nous devons soutenir tous les efforts diplomatiques possibles pour arriver à un cessez-le-feu et imposer la paix à la Russie afin que l’Ukraine retrouve son entière souveraineté. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 18, 2022

09:50 Власти самопровозглашенной «ДНР» объявили о начале штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Это — главный очаг украинского сопротивления в осажденном городе. «Азовсталь» — один из крупнейших металлургических комбинатов в Украине, который представляет собой подземный город, площадь которого составляет 11 квадратных километров.

«Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к работе, — рассказал в эфире телеканала "Россия-24" представитель народной милиции «ДНР» Эдуард Басурин. — В этом нам хорошо помогают российская авиация и артиллерия».

«Азовсталь» контролируется вооруженными силами Украины. В понедельник начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин в эфире CNN говорил, что на территории комбината от обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 мирных жителей.

Жители Мариуполя на руинах города, 18 апреля 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

09:28 Эмманюэль Макрон проведет в этот вторник телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими лидерами стран-союзниц. Главной темой переговоров станет ситуация в Украине. Об этом в эфире телеканала CNews объявил спикер правительства Франции Габриель Атталь.

09:20 В оккупированном Россией Геническе, в Херсонской области, на площадь перед зданием местной администрации вернули памятник Ленину, а на само здание водрузили российский и советский флаги.

#LookingforLenin - again. In Russian-occupied Henichesk (north of Crimea), new local authorities replaced the Lenin monument that was toppled back in 2015. Future lies in the past. pic.twitter.com/T3kMVsrsTh — Sébastien Gobert (@SebaGobert) April 19, 2022

09:10 В этот вторник вновь не будет гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом объявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. «В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня», — написала она.

Гуманитарные коридоры не работают в Украине третий день подряд.

08:55 Госдепартамент США рассматривает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. Об этом в эфире телеканала CNN объявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.

«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон. Если это будет возможно по закону, то мы применим эти меры, если это будет эффективно и целесообразно», — отметил он.

08:45 Аэросъемка кладбища в Буче, городе, который стал символом зверств российской армии в Украине. Накануне, 18 апреля, в Буче прошли похороны мирных жителей, убитых российскими военнослужащими.

Аэросъемка свежевырытых могил на муниципальном кладбище в Буче, 18 апреля 2022 года. AFP - YASUYOSHI CHIBA

08:38 Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей области срочно эвакуироваться.

«Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели [эвакуироваться] и теперь находятся в заложниках у россиян. Для атаки на город Россия применяла большое количество бронетехники. Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники. Поэтому спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или быть мобилизованным в оккупационные войска. Не соглашающихся россияне убивают на месте. Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины — вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут», — написал он.

08:30 Джо Байден в этот вторник, 19 апреля, проведет встречу «с партнерами и союзниками» США и обсудит «продолжающуюся поддержку Украине», а также «усилия, направленные на то, чтобы Россия понесла ответственность» за военные преступления. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в Белом доме. Список участников встречи не был обнародован.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс объявил, что Вашингтон продолжит усиливать финансовые санкции в отношении России.

08:20 C начала российского вторжения в Украину погибли уже 205 детей

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. Пострадали 367 детей. Точное количество погибших и пострадавших детей установить невозможно из-за продолжающихся в стране боевых действий, отметила омбудсвумен.

08:10 The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и независимых иностранных военных аналитиков пишет, что российское наступление на Донбасс может быть лишь подготовкой к гораздо более масштабному вторжению.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Россия начала наступление на Донбасс.

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