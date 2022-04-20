Пятьдесят шестой день российского вторжения в Украину. Онлайн

Идет пятьдесят шестой день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

08:15 Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов WFIMC опубликовала заявление об исключении Международного конкурса Чайковского из числа своих членов. Решение было принято большинством голосов на генеральной ассамблее WFIMC.

В заявлении президента федерации Питера Пауля Кайнрата и генерального секретаря Флориана Рима говорится: «Многие лауреаты Конкурса Чайковского входят в число ведущих музыкантов современности. Однако перед лицом жестокой войны, развязанной Россией, и совершаемых ею жестоких преступлений в Украине, WFIMC как аполитичная организация не может поддерживать или иметь в качестве члена конкурс, финансируемый и используемый российским режимом в качестве инструмента продвижения.

На странице конкурса цитируются сторонники Путина Валерий Гергиев, Денис Мацуев и другие. В числе организаторов конкурса значатся правительство Российской Федерации, Министерство культуры и Росконцерт, медийными партнерами являются российские государственные телеканалы.

08:10 Южная Корея отправила Украине 19 апреля около 20 тонн дополнительной гуманитарной помощи. Поставка является частью программы гуманитарной помощи на сумму 30 миллионов долларов и идет в дополнение к программе на 10 миллионов долларов, по которой помощь была отправлена в марте. Отправленная партия включает в себя автоматические дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и аптечки. Южная Корея рассматривает возможность дополнительной поддержки, заявило ее министерство иностранных дел.

08:00 Toshiba приостанавливает в России прием новых заказов и инвестиций. «Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине и испытываем огромное сочувствие к жертвам этого конфликта», — говорится на сайте компании.

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