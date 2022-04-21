ОНЛАЙН

Пятьдесят седьмой день войны в Украине. Онлайн

Опубликовано:

Жители Мариуполя в ожидании автобуса, чтобы покинуть город. 20 апреля 2022
Жители Мариуполя в ожидании автобуса, чтобы покинуть город. 20 апреля 2022 REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO
RFI
5 мин

Идет пятьдесят седьмой день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

Реклама

В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время). 

12:18  Италия с точки зрения этики обязана «в ближайшее время» прекратить закупки российского газа. Об этом заявил министр экологических преобразований Италии Роберто Чинголани в интервью La Stampa. Чинголани находится вместе с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо отправились в Анголу и Демократическую Республику Конго, чтобы обсудить новые контракты на поставку и тем самым снизить зависимость Италии от российского газа, который в настоящее время составляет 45% от всех газовых поставок страны.

12:15  Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия «не потеряла ресурсы» в результате санкций. «Их заморозили. Нам надо их возвращать», — сказал он. «У нас много что забрали. Сейчас страна возвращает себе и эти активы, и территории. Так же и здесь. И деньги вернем, еще и проценты выплатят. Надо в это верить», — отметил спикер. Во время представления годового отчета Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила о намерении оспаривать заморозку международных резервов России.

11:59  Россия закрывает консульства стран Балтии в Санкт-Петербурге и Пскове 

Россия закрывает генеральные консульства Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярию консульства Эстонии в Пскове. Сотрудники консульств объявляются персонами нон грата. Эта мера, как говорится на сайте МИД РФ, была принята «на основе принципа взаимности» в связи с «недружественными действиями по закрытию российских Генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Канцелярии консульского отдела Посольства России в Эстонии (г.Тарту)», «а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

11:41  Материнская компания «Яндекс» — зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. — приостановит инвестиции в России в связи со сложной геополитической обстановкой и санкциями.

11:28  Вагит Алекперов оставил должность главы «Лукойла» и вышел из совета директоров компании. Ранее он попал под санкции. 

11:16  Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. По ее словам, резкий подъем ставки был вынужденной мерой в условиях острой кризисной фазы, зато позволил сдержать инфляцию, но практически вся система российской экономики должна будет перестроиться. Она также отметила, что ЦБ будет налаживать работу системы в соответствии с потребностями бизнеса в кризис. «Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонентов. И проблемы могут возникать даже когда производство с высокой степенью локализации, когда произошло уже достаточно высокое импортозамещение», — заявила Набиуллина. 

11:07  С начала войны в Украине погибли 208 детей, 376 получили ранения, как сообщает офис генпрокурора Украины.

10:57  Информагентство APA со ссылкой на нефтяную компанию OMV сообщило, что Австрия отказалась от импорта и переработки российской нефти. Уточняятся, что российская нефть занимала лишь небольшую долю в австрийском импорте — 7,8%, главными же поставшиками на австрийский рынок являются Казахстан, Ливия и Ирак. 

10:42  Российский суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалять информацию о войне в Украине, которую российские власти считают недостоверной.  

10:38  Первый чартер, перевозящий украинских беженцев из Молдовы, должен приземлиться сегодня в Бордо. Об этом сообщает AFP. Париж обещал Кишиневу принять 2500 беженцев из зоны конфликта. Ожидается, что сегодняшним рейсом во Францию прибудут 74 человека. В УВКБ ООН отмечают, что в первую очередь будут перевезены женщины, дети и люди, нуждающиеся в медицинском наблюдении.

10:11  В эфире телеканала Public Sénat госсекретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон прокомментировал вопрос о возможности введения санкций в отношении российского энергетического сектора.«Да, придется ввести санкции в отношении российской нефти и, в конечном счете, в отношении российского газа. Я так предполагаю», — заявил Бон.

10:03  «Яндекс» отозвал прогноз финансовых показателей на 2022 год, так как «в нынешних обстоятельствах» сложно делать прогноз.

10:00  Министерство транспорта Беларуси разрешило транзит грузовикам из ЕС с лекарствами и медицинскими изделиями. 16 апреля Беларусь запретила въезд и транзит грузовиков, зарегистрированных в Евросоюзе.

9:53  Более 5 млн человек покинули Украину с начала военного вторжения, более 7 млн были перемещены внутри страны и более 12 млн оказались в зоне военных действий — УВКБ ООН.

9:47  Премьер-министры Испании и Дании Педро Санчес и Метте Фредериксен прибыли в Киев. Они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Глава правительства Педро Санчес только что прибыл в Киев, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен путешествует вместе с главой правительства», — заявили в правительстве Испании. 

9:36  Криптобиржа Binance на неопределенный срок отстранит от торгов клиентов из России, располагающих активами суммарной стоимостью более 10 тысяч евро, и оставит им лишь возможность выводить средства.

9:26  Преследуемым по политическим мотивам россиянам нужно активнее оказывать поддержку. Об этом министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила в интервью Deutschlandfunk. По ее словам, необходимо выработать механизм, который позволит лицам, находящимся в России под угрозой, попросить убежище в Евросоюзе и возможность работать. 

9:14  Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о взятии Мариуполя. 

Путин приказал не проводить штурм «Азовстали», а заблокировать его, «чтобы муха не пролетела», и вновь предложить находящимся на территории «Азовстали» украинским военным сложить оружие.

«Предлагаемый штурм промзоны “Азовстали” считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Этот тот случай, когда мы должны думать...то есть, мы всегда должны думать, но в данном случае, тем более, — о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», 

— Владимир Путин.

9:00  Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке не осталось ни одного продовольственного склада.

8:57  Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке сообщает, что Россия вероятно стремится добиться серьезных успехов к Дню Победы 9 мая, и это может сказаться на том, насколько решительно будут действовать войска РФ.

8:50  Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что комбинат «Азовсталь» «до обеда или после обеда» полностью перейдет под контролем российской армии и напомнил, что у украинских военных есть возможность сдаться. Украинская сторона неоднократно просила российскую открыть гуманитарные коридоры, российская сообщала, что открыла коридор, но им никто не воспользовался.

По сообщениям вице-премьера Украины Иринф Верещук, что вчера по гуманитарному коридору из Мариуполя смогли выехать четыре автобуса.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями