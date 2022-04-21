Пятьдесят седьмой день войны в Украине. Онлайн

ОНЛАЙН

Идет пятьдесят седьмой день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

Реклама Читать далее

В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:18 Италия с точки зрения этики обязана «в ближайшее время» прекратить закупки российского газа. Об этом заявил министр экологических преобразований Италии Роберто Чинголани в интервью La Stampa. Чинголани находится вместе с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо отправились в Анголу и Демократическую Республику Конго, чтобы обсудить новые контракты на поставку и тем самым снизить зависимость Италии от российского газа, который в настоящее время составляет 45% от всех газовых поставок страны.

12:15 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия «не потеряла ресурсы» в результате санкций. «Их заморозили. Нам надо их возвращать», — сказал он. «У нас много что забрали. Сейчас страна возвращает себе и эти активы, и территории. Так же и здесь. И деньги вернем, еще и проценты выплатят. Надо в это верить», — отметил спикер. Во время представления годового отчета Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила о намерении оспаривать заморозку международных резервов России.

11:59 Россия закрывает консульства стран Балтии в Санкт-Петербурге и Пскове

Россия закрывает генеральные консульства Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярию консульства Эстонии в Пскове. Сотрудники консульств объявляются персонами нон грата. Эта мера, как говорится на сайте МИД РФ, была принята «на основе принципа взаимности» в связи с «недружественными действиями по закрытию российских Генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Канцелярии консульского отдела Посольства России в Эстонии (г.Тарту)», «а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

11:41 Материнская компания «Яндекс» — зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. — приостановит инвестиции в России в связи со сложной геополитической обстановкой и санкциями.

11:28 Вагит Алекперов оставил должность главы «Лукойла» и вышел из совета директоров компании. Ранее он попал под санкции.

11:16 Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. По ее словам, резкий подъем ставки был вынужденной мерой в условиях острой кризисной фазы, зато позволил сдержать инфляцию, но практически вся система российской экономики должна будет перестроиться. Она также отметила, что ЦБ будет налаживать работу системы в соответствии с потребностями бизнеса в кризис. «Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонентов. И проблемы могут возникать даже когда производство с высокой степенью локализации, когда произошло уже достаточно высокое импортозамещение», — заявила Набиуллина.

11:07 С начала войны в Украине погибли 208 детей, 376 получили ранения, как сообщает офис генпрокурора Украины.

10:57 Информагентство APA со ссылкой на нефтяную компанию OMV сообщило, что Австрия отказалась от импорта и переработки российской нефти. Уточняятся, что российская нефть занимала лишь небольшую долю в австрийском импорте — 7,8%, главными же поставшиками на австрийский рынок являются Казахстан, Ливия и Ирак.

10:42 Российский суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалять информацию о войне в Украине, которую российские власти считают недостоверной.

10:38 Первый чартер, перевозящий украинских беженцев из Молдовы, должен приземлиться сегодня в Бордо. Об этом сообщает AFP. Париж обещал Кишиневу принять 2500 беженцев из зоны конфликта. Ожидается, что сегодняшним рейсом во Францию прибудут 74 человека. В УВКБ ООН отмечают, что в первую очередь будут перевезены женщины, дети и люди, нуждающиеся в медицинском наблюдении.

10:11 В эфире телеканала Public Sénat госсекретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон прокомментировал вопрос о возможности введения санкций в отношении российского энергетического сектора.«Да, придется ввести санкции в отношении российской нефти и, в конечном счете, в отношении российского газа. Я так предполагаю», — заявил Бон.

#Ukraine : "Oui, il faudra des sanctions sur le pétrole russe et, à terme, sur le gaz russe. Je l’assume. On ne peut pas à la fois soutenir un effort diplomatique qui aide l’Ukraine et tape sur la Russie, et ne pas dire cela", estime @CBeaune #BonjourChezVous pic.twitter.com/8ItASX96Oz — Public Sénat (@publicsenat) April 21, 2022

10:03 «Яндекс» отозвал прогноз финансовых показателей на 2022 год, так как «в нынешних обстоятельствах» сложно делать прогноз.

10:00 Министерство транспорта Беларуси разрешило транзит грузовикам из ЕС с лекарствами и медицинскими изделиями. 16 апреля Беларусь запретила въезд и транзит грузовиков, зарегистрированных в Евросоюзе.

9:53 Более 5 млн человек покинули Украину с начала военного вторжения, более 7 млн были перемещены внутри страны и более 12 млн оказались в зоне военных действий — УВКБ ООН.

9:47 Премьер-министры Испании и Дании Педро Санчес и Метте Фредериксен прибыли в Киев. Они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Глава правительства Педро Санчес только что прибыл в Киев, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен путешествует вместе с главой правительства», — заявили в правительстве Испании.

9:36 Криптобиржа Binance на неопределенный срок отстранит от торгов клиентов из России, располагающих активами суммарной стоимостью более 10 тысяч евро, и оставит им лишь возможность выводить средства.

9:26 Преследуемым по политическим мотивам россиянам нужно активнее оказывать поддержку. Об этом министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила в интервью Deutschlandfunk. По ее словам, необходимо выработать механизм, который позволит лицам, находящимся в России под угрозой, попросить убежище в Евросоюзе и возможность работать.

9:14 Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о взятии Мариуполя.

A city destroyed: Scenes of devastation in besieged Mariupol https://t.co/9eUA3bZioK pic.twitter.com/BfXdmVQ0DX — Reuters Pictures (@reuterspictures) April 20, 2022

«Предлагаемый штурм промзоны “Азовстали” считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Этот тот случай, когда мы должны думать...то есть, мы всегда должны думать, но в данном случае, тем более, — о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — Владимир Путин.

, а заблокировать его, «чтобы муха не пролетела», и вновь предложить находящимся на территории «Азовстали» украинским военным сложить оружие.

9:00 Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке не осталось ни одного продовольственного склада.

8:57 Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке сообщает, что Россия вероятно стремится добиться серьезных успехов к Дню Победы 9 мая, и это может сказаться на том, насколько решительно будут действовать войска РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8v54OEcrMa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iMDgTAQ9YV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 21, 2022

8:50 Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что комбинат «Азовсталь» «до обеда или после обеда» полностью перейдет под контролем российской армии и напомнил, что у украинских военных есть возможность сдаться. Украинская сторона неоднократно просила российскую открыть гуманитарные коридоры, российская сообщала, что открыла коридор, но им никто не воспользовался.

По сообщениям вице-премьера Украины Иринф Верещук, что вчера по гуманитарному коридору из Мариуполя смогли выехать четыре автобуса.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться