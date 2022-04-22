Пятьдесят восьмой день войны в Украине. Онлайн

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Идет пятьдесят восьмой день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:36 Роскомнадзор заблокировал доступ из России к сайту игры S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl. Выпуск игры был запланирован на конец 2022 года, на ее сайте было размещено сообщение с осуждением российского вторжения в Украину.

14:20 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентами России и Украины.

14:14 Представитель Главного управления разведки министерства обороны Укрианы Вадим Скибицкий заявил, что, по данным его ведомства, российские силы не отказалась от штурма «Азовстали».

13:54 Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его немедленно открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе и других городах, «в особенности по случаю православной Пасхи».

Appel avec Président Poutine @KremlinRussie_E



Les corridors humanitaires à #Mariupol et dans les autres villes assiégées doivent être immédiats, spécialement à l'occasion de Pâques orthodoxe. — Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2022

13:42 Великобритания может поставить Польше танки для замены танков советской разработки, которые Польша могла бы передать Украине. «Мы рассматриваем возможность отправки танков в Польшу, чтобы помочь ей отправить часть своих Т72 в Украину», — заявил премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели. Кроме того, по словам Джонсона, есть «реальная вероятность», что война может продлиться до конца 2023 года.

13:32 Франция поставляет Украине пушки Caesar и противотанковые ракеты.

Об этом Эмманюэль Макрон рассказал в интервью Ouest-France. До сих пор Париж воздерживался от указания поставляемх Киеву вооружений.

13:15 Эстония, Латвия и Литва в настоящий момент не закупают российский газ и будут стремиться избегать этого в будущем. Об этом, как передет Reuters, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

12:58 Папа Римский Франциск сообщил, что намеченная на июнь встреча с патриархом Кириллом не состоится.

12:52 В МИД КНР заявили, что G20 должна быть платформой для обсуждения экономических вопросов, а не украинского кризиса. Таким образом в ведомстве прокомментировали заявление министров финансов G7 и G20 по поводу перспектив дальнейшей работы с Россией.

12:47 Посольство Великобритании возобновит работу в Киеве на следующей неделе. Об этом заявил Борис Джонсон на пресс-конференции в ходе визита в Индию.

12:40 Телеграм-канал Baza сообщил, что на журналиста, бывшего издателя «Медузы» и экс-главреда «Афиши» Илью Красильщика возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Поводом, по данным Baza, стал пост о случившемся в Буче, опубликованный им в инстаграме. «Медуза», обратившаяся к Красильщику за комментарием, передает, что, по его словам, он узнал об уголовном деле из сообщения Baza.

12:35 Вице-премьер Украины Ирина Верещук написала в телеграм-канале, что российские военные отказываются открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» и делают вид, что «не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских». По словам вице-премьера, там остаются около 1000 мирных жителей.

«Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично делая вид, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских. Все они понимают. Просто таким образом они пытаются оказывать дополнительное давление на наших военных», — Ирина Верещук.

UPD В министерстве обороны России заявили, что готовы ввести «режим тишины» для эвакуации с «Азовстали».

12:24 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью FRANCE24 заявил, что Брюссель продолжит оказывать поддержку Украине, стараясь при этом не стать еще одной воюющей стороной конфликта.

My interview with @FRANCE24 on how the EU will continue to support #Ukraine, a possible ban on imports of Russian oil, the investigation of war crimes and the international community's responsibilities.https://t.co/hwZZv1VugC — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 21, 2022

12:12 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Японию «недружественной» страной, «говорить о продолжении переговорного процесса» с которой «весьма и весьма трудно». Ранее Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова «незаконно оккупированной» территорией. Россией. «Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации», — сказал Песков.

12:00 Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что, по имеющимся у украинской стороны данным, россиянам удалось спасли лишь 58 человек с затопленного крейсера «Москва», где всего находились 510 человек.

11:51 Эмманюэль Макрон призвал Россию уважать международное гуманитарное право и дать жителям Мариуполя возможность покинуть город. «В Мариуполе ситуация лишь ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город и пропустить гуманитарную помощь», — написал Макрон в твиттере.

À Marioupol, la situation ne fait qu’empirer. Des dizaines de milliers de civils sont piégés. J’appelle une nouvelle fois la Russie à respecter le droit international humanitaire, à permettre aux habitants de quitter la ville, à laisser entrer l’aide humanitaire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2022

11:38 Газовое эмбарго вряд ли положит конец войне в Украине, — такую точку зрения озвучил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Если бы Путин был чувствителен к экономическим аргументам, он бы никогда не начал эту безумную войну», — заявил Шольц в интервью журналу Spiegel. Он подчеркнул, что осторожность Германии в принятии решения об отказе от российских энергоресурсов связана в первую очередь с тем, что он может повлечь за собой «драматический экономический кризис, сокращение миллионов рабочих мест и закрытие заводов, которые больше никогда не откроются».

11:20 11 588 учащихся, прибывших из Украины во Францию с начала военных действий, были зачислены в школы, колледжи или гимназии.

#SolidariteUkraine 🇺🇦 [Point de situation au 22 avril]

11 588 élèves arrivant d'Ukraine ont été accueillis depuis le 24 février et sont scolarisés dans nos écoles, collèges ou lycées. https://t.co/hFEQIw6Ygj pic.twitter.com/0kswV7NxCA — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) April 22, 2022

11:08 Международное энергетическое агентство (IEA) совместно с Еврокомиссией опубликовало рекомендации для жителей Евросоюза, призванные снизить потребление газа и электроэнергии и таким образом снизить зависимость от российских энергоресурсов. Жителям ЕС рекомендуется реже пользоваться кондиционерами, а зимой снижать отопление, чаще работать из дома и передвигаться на общественном транспорте, велосипеде или пешком, ограничить использование личных автомобилей, в особенности в выходные дни в крупных городах, а на большие расстояния перемещаться поездом, а не самолетом. По мнению экспертов IEA, соблюдение этих ограничений также позволит гражданам сократить расходы на сумму до 500 евро в год.

10:48 Российские военные озвучили цель второй фазы войны в Украине — полный контроль над Донбассом и Южной Украиной.

Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев озвучил задачи второй фазы военных действий российской армии на Украине. По его словам, российские войска планируют установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной.

«С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», — Рустам Миннекаев (цитата по «Интерфаксу»).

10:44 Платформа OnlyFans временно приостановит выплаты пользователям из России. В сервисе, на котором пользователи распространяют эротический контент по платной подписке, объяснили, что рассмотрели различные варианты дальнейшего предоставления услуг, однако констатировали, что из-за усложнения процесса платежей в Россию и из нее обслуживание российских аккаунтов стало невозможно.

10:32 В отношении Владимира Кара-Мурзы возбудили дело по статье о фейках о российской армии. Кара-Мурзу задержали 11 апреля, так как он «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться». 12 апреля его арестовали на 15 суток.

10:14 Глава госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложит министерству транспорта и Росавиации оборудовать используемые в России авиалайнеры системой ГЛОНАСС вместо системы GPS.

9:58 Шведская компания Essity объявила о постепенной приостановке работы в России. Ей принадлежат бренды Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork. Как говорится в пресс-релизе компании, решение принято в связи с ухудшением условий ведения бизнеса.

9:47 Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью радиостанции France Inter заявил, что считает долгом продолжать попытки установить диалог с Кремлем.

«Я думаю, что продолжать попытки поговорить с Владимиром Путиным — наш долг. Если это может спасти несколько жизней, это нужно делать», — сказал он.

.@EmmanuelMacron : "Je pense que c'est notre devoir de continuer à essayer de parler à Vladimir Poutine. Si ça peut sauver quelques vies il faut le faire." #le79Inter #Elysée2022 pic.twitter.com/rh9NWLMO5q — France Inter (@franceinter) April 22, 2022

9:32 Международная федерация плавания отстранила от соревнований под эгидой организации двукратного олимпийского чемпиона из России Евгения Рылова из-за того, что он посетил «проводившееся 8 марта 2022 года мероприятие на стадионе “Лужники”». Отстранение введено на девять месяцев.

9:12 Гуманитарные коридоры сегодня работать не будут. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

9:00 МИД Японии впервые за почти 20 лет назвал острова Курильской гряды «незаконно оккупированной» территорией.

8:57 Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке сообщает, что решение Путина о блокаде комбината «Азовсталь» может указывать на желание российской стороны высвободить силы для развертывания в других местах восточной Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UuvjA2vlqo



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XNITVFNqdK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 22, 2022

8:50 Глава областной госадминистрации Олег Синегубов Харькова сообщил, что за сутки город и Харьковская область около 50 раз подвергались обстрелам. Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай также заявил, что регион обстреливался российскими силами 11 раз.

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