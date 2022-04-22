Франция передает Украине артиллерийские установки «Цезарь» и противотанковые ракеты «Милан»

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об отправке украинским вооруженным силам самоходных артиллерийских установок Caesar («Цезарь») и противотанковых ракет Milan («Милан»). Об этом он заявил в интервью изданию Ouest-France, опубликованном 22 апреля.

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Отвечая на вопрос о критике со стороны Украины относительно недостаточных поставок вооружений от Германии и Франции, Эмманюэль Макрон сказал, что на днях обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы поставляем серьезные вооружения: от Milan до Caesar, несколько видов вооружений. Я думаю, мы должны продолжать идти по этому пути», — отметил Эмманюэль Макрон. Президент Франции подчеркнул, что «красная черта» заключается в том, чтобы не оказаться непосредственно втянутыми в войну.

Французские самоходные артиллерийские установки «Цезарь» оснащены 155-мм орудиями с дальностью стрельбы в 40 км. Французские установки «Цезарь» производства группы Nexter экспортировали в разные страны, в том числе в Саудовскую Аравию, Данию, Чехию. Французские вооруженные силы разворачивали их в Афганистане, Ираке и африканском регионе Сахель.

В Елисейском дворце сообщили, что поставки Украине уже идут, и мощности будут введены в эксплуатацию в начале мая. В администрации французского президента при этом не уточнили объем поставок.

По данным источников Ouest-France, 12 артиллерийских установок «Цезарь» изымут из французского армейского парка и передадут Украине. Это ослабит французские оборонные возможности, но ускорит замену старых артиллерийских орудий на новые версии (Caesar NG), отмечает издание.

Сообщается, порядка 40 украинских военных прибудут во Францию для обучения использованию этих самоходных артиллерийских систем.

С началом нового наступления российской армии о намерении отправить Украине артиллерийские установки заявили США, Великобритания, Канада, Нидерланды.

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