Одесса подверглась ракетному обстрелу. Есть погибшие

Последствия попадания российской ракеты в многоэтажку в Одессе, 23 апреля 2022 г.

В Украине сообщили, что российские войска в субботу, 23 апреля, нанесли несколько ракетных ударов по Одессе. Украинские власти сообщают о жертвах среди мирного населения, среди убитых трехмесячный ребенок.

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Глава Одесской администрации Максим Марченко сообщил, что в результате попадания ракет поврежден жилой дом и объекты инфрастурктуры. По его словам, есть жертвы среди гражданского населения, среди погибших — трехмесячная девочка.

Одесский городской совет опубликовал фотографии последствий попадания ракеты в многоэтажный жилой дом.

Сообщается, что российские ракеты попали также в одно из городских кладбищ.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о шести погибших и 18 раненых в результате ракетного обсрела Одессы. «Не выжила целая семья — Явкина Людмила, ее дочь Явкина Валерия и трехмесячная внучка Кира», — написал он в телеграме.

«Единственная цель российских ракетный ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и относиться к ней нужно соответствующим образом. (…) Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающие мирные города ракетами», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Оперативное командование «Юг» ВСУ сообщило, что с 14 до 15 часов по местному времени система ПВО командования «Юг» вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет, выпущенных с самолетов российской стратегической авиации Ту-95 из акватории Каспийского моря. Украинская ПВО уничтожила две крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), осуществлявших удар по Одессе, и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета ракет, утверждают украинские военные.

Министерство обороны РФ в своем вечернем брифинге заявило, что воздушно-космические войска РФ ударили высокоточными ракетами большой дальности по логистическому терминалу на военном аэродроме в районе Одессы, на котором якобы хранилась крупная партия иностранного оружия, поступившего от США и европейских стран.

Одесса расположена далеко от линии фронта, по этому приморскому городу российские войска и ранее наносили ракетные удары. Накануне заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что Россия в результате второго этапа войны хочет установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, обеспечить сухопутный коридор в аннексированный Крым и выход к границам Молдовы.

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