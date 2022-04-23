Пятьдесят девятый день войны РФ в Украине. Онлайн

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Медработники украинского Красного Креста несут 92-летнюю женщину в передвижную амбулаторию из бункера на заводе в Северодонецке, Луганская область. На город наступают российские войска. 22.04.2022.
Медработники украинского Красного Креста несут 92-летнюю женщину в передвижную амбулаторию из бункера на заводе в Северодонецке, Луганская область. На город наступают российские войска. 22.04.2022. AFP - YASUYOSHI CHIBA
RFI
17 мин

Идет пятьдесят девятый день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

19:58 

19:29 В воскресенье, 24 апреля, в Украину приедут с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин, заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

По его словам, стороны обсудят поставки тяжелого вооружения. 

«Хочется, чтобы у нас было тяжелое мощное вооружение», — сказал Владимир Зеленский.

19:27 Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в киевском метро. Главное:

  • «Я не боюсь встречи с президентом [Путиным]. Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что ничего не боится, голыми руками останавливал танки».

  • «Что касается поставок оружия, нам всё равно, что думает по этому поводу Россия. Хотя они и сами нам много техники поставили — мы помним, как они бросали вооружение и убегали».

  • «Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет оглашен референдум на любых оккупированных территориях Украины, Украина выйдет из любых переговоров».

  • «Моя позиция, как президента: всё, что они оккупируют — мы всё вернем. Это будет не вопрос 8 лет, как с 2014-го, это будет сразу. Это вопрос оружия. Если у нас его будет достаточно, мы начнем сразу возвращать оккупированные территории».

  • «В Мариуполе сейчас сложное окружение. Сегодня один из самых сложных дней. Они стреляют и с моря, и с суши, с танков, из артиллерии, авиация, со всего. У меня последний сигнал был час назад от "азовцев", ребят, которые там».

  • «Сначала это был ультиматум. Потом риторика этого ультиматума начала меняться как раз из-за объединения нашего народа. Потом ультимативные пункты начали пропадать и начались переговоры. […] Самые актуальные вопросы – это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует. Все другое – это политические понты».

  • «Что касается того, хочу ли я того, чтобы Путин предстал перед трибуналом: я уверен, что они предстанут — все, кто отдавал эти позорные приказы по уничтожению людей, детей, всех. Я в этом уверен, я в это верю. Мы знаем, как идет международный процесс, как идет международный суд, как это бывает. Это длится годами. Мы подождем. Мы подождем. А если такие как я не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте, я уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства».

  • «Я считаю, что это была большая ошибка — не брать Украину в НАТО. Хотя сейчас видно, что это бы только укрепило альянс и было бы гарантией не начала войны со стороны РФ. Это была стратегическая ошибка».

19:18 Почти 800 мариупольцев были насильно вывезены в Чебоксары и Владивосток, написал у себя в Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко. 

По его словам, почти 200 из них — дети.

Чиновник опубликовал фотографии вывезенных из Мариуполя местных жителей и призвал тех, кто узнал своих близких, связаться с городским советом.

18:59 Минобороны России подтвердило нанесение удара по Одессе.

В ходе ежевечернего брифинга представитель ведомства заявил, что в городе «высокоточными ракетами» был «выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения».

Ранее украинские власти сообщили, что в результате удара по крупнейшему в стране портовому городу были разрушены два жилых дома и один военный объект. Погибли шесть мирных жителей, еще 18 получили ранения. 86 человек пришлось эвакуировать.

18:56 Турция закрыла небо для гражданских и военных самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Министр пояснил, что разрешения на транзит выдавались сроком на три месяца. Последнее истекло в апреле.

По словам Мевлюта Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже известил президента России Владимира Путина о принятом решении.

18:50 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили «новую фазу» военной помощи Киеву. По словам замглавы Офиса украинского президента Андрея Сибиги, речь идет в частности о поставках тяжелого вооружения.

Он отметил, что лидеры двух стран также говорили о дальнейшей финансовой поддержке Украины Великобританией, о «будущей обновленной системе безопасности» и о санкциях в отношении России.

18:41 РПЦ заявила, что в пасхальную ночь в Украине готовятся провокации.

«К великому сожалению, тревожная информация о готовящихся на Украине в Пасхальную ночь провокациях продолжает поступать.

Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится привнести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий.

Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей», — написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Владимир Легойда сослался на заявление российского Минобороны, сделанное в понедельник, 18 апреля. Тогда ведомство утверждало, что украинская армия обстреляет из тяжелого вооружения православные храмы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, чтобы затем обвинить Москву в массовых убийствах мирного населения.

18:07 Эвакуация из Мариуполя в очередной раз сорвана, заявил советник мэра Петр Андрющенко.

По информации украинского агентства УНИАН, выехать из почти полностью захваченного российской армии города собиралось около 200 человек, однако к ним подъехали российские военные и приказали разойтись, так как «сейчас будет обстрел».

Вместо этого людей вывезли в занятый российкими военными Донецк, сообщил Петр Андрющенко.

17:56 Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко съездил в Донецк, где встретился с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, на встречах обсуждались «вопросы взаимодействия с республиками Донбасса».

Сергей Кириенко курирует в АП внутреннюю политику. При этом сепаратистские ДНР и ЛНР признаны Россией независимыми государствами.

Ранее о визите Сергея Кириенко сообщил проект WarGonzo. По его информации, замглавы администрации президента сопровождали начальник Управления по внутренней политике Андрей Ярин и другие сотрудники внутриполитического блока АП.

WarGonzo отмечает, что в Донецке делегация провела встречи «со всеми, кто принимает решения» — с главами ДНР и ЛНР, членами правительств сепаратистских республик, силовиками «и даже общественниками и информационщиками».

17:45 Российский погранпункт в Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела загорелось помещение, в котором находится Россельхознадзор. Погибших и раненых нет, добавил глава Курской области.

17:34 Треть экспортируемого в Европу через Украину российского газа может быть потеряна, если российские войска не перестанут нарушать работу станций «Нафтогаза» на оккупированных территориях, написал в Твиттере глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

17:25 Польша передала Украине вооружения на сумму в 7 млрд злотых. Это более 1,6 млрд долларов «для защиты суверенитета Украины, Польши и Европы», написал в Твиттере пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

17:19 Немецкий оборонный концерн Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на поставку Украине ста боевых машин пехоты Marder. Это первая в Германии заявка на передачу Киеву тяжелого вооружения с начала войны.

По данным газеты Welt am Sonntag, запрос поступил Министерству экономики и был сразу же передан в Федеральный совет безопасности, куда входят канцлер Олаф Шольц, а также министры иностранных и внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции. Издание отмечает, что теперь правительству страны придется решить, готова ли она поставлять Украине тяжелые вооружения.

В свою очередь представители Rheinmetall заявляли, что могут отправить технику Киеву уже «в течение нескольких недель».

Ранее заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия не сможет поделиться с Украиной тяжелыми вооружениями, так как БМП Marder нужны самому Берлину. Без них ФРГ не сможет помочь Силам быстрого реагирования НАТО в случае военной угрозы, говорил представитель немецкой армии в интервью телеканалу ZDF.

17:05 В Одессе ракета попала в 14-этажный жилой дом. Журналисты сообщают, что удар пришелся по нижним этажам.

17:00 Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков продает свою долю бизнеса.

РБК со ссылкой на три источника сообщает, что речь идет о 35% акций TCS Group — компании, которая владеет Тинькофф Банком и «Тинькофф страхованием». Собеседники издания рассказали, что бизнесмен, на уходящей неделе резко раскритиковавший войну в Украине, собирается выйти из всех российских активов.

По словам одного из источников, миллиардер хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной». Решение продиктовано и тем, что Великобритания, где сейчас живет Олег Тиньков, ввела против бизнесмена санкции. При этом он покинул пост председателя совета директоров компании из-за лейкемии уже два года назад.

Накануне группа «Тинькофф» опубликовала заявление о том, что проведет ребрендинг и больше не будет называться в честь основателя. Новые названия банка и группы пока неизвестны.

16:42 Главное управление разведки Украины утверждает, что в результате удара по передовому пункту управления российской армии в Херсонской области погибли два генерала. Еще один — получил тяжелые ранения и был эвакуирован. Их личные данные уточняются, говорится в сообщении.

16:38 В результате обстрела российской армией Одессы погибли пять человек, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, среди жертв — пятимесячный ребенок. 18 местных жителей получили ранения.

16:18 Британская газета The Telegraph со ссылкой на доклад Евросоюза пишет о том, что десять европейских стран в обход эмбарго продали России вооружения на сумму в почти 350 млн евро.

Среди продавцов —  Франция, Германия, Италия, Австрия, Болгария и Чехия. Около 78% поставок приходится на Париж и Берлин. Из данных Брюсселя следует, что эта военная техника сейчас используется в Украине.

Великобритания, которая вышла из ЕС в 2020-м году, также поставляла вооружения в Россию, но в меньших объемах — на сумму примерно в 2,4 млн евро.

В частности страны Евросоюза продавали России бомбы, ракеты, торпеды, винтовки, бронированную технику, а также навигационные системы для истребителей, ударных вертолетов и танков.

Брюссель запретил продавать Москве вооружения в 2014 году — после аннексии Крыма, но многие европейские страны воспользовались «лазейкой» в законе и поставляли России оборудование двойного назначения, а также выполняли контракты, согласованные до 2014 года.

Только в 2021 году страны Евросоюза продали России вооружения и боеприпасы на сумму в 39 млн евро.

15:50 В Одессе ракеты попали в военный объект и два жилых дома.

Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на украинское оперативное командование «Юг».

Согласно заявлению украинских военных, авиация РФ нанесла удары бомбардировщиками Ту-95 из акватории Каспийского моря. Украинские силы ПВО сбили две ракеты и два беспилотника, которые их корректировали. Еще две ракеты попали по городу.

Обстрел Одессы прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и отношение к ней должно быть соответствующим. […] Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами», — заявил Кулеба.

15:20 Белорусский фотограф Павел Кричко создал портрет Путина из фотографий последствий войны, которую РФ ведет против Украины.

«Этот портрет состоит примерно из 1500 скриншотов, увиденных мной за 57 дней войны в Украине, новостей и каких-то моих фотографий соприкосновения с людьми оттуда. Ужас, боль, страдания, смерть, искалеченные судьбы, преступления, бесчеловечность, зло — все в этом образе», — рассказал фотограф.

 

 

14:35 Ракетный удар нанесен по Одессе

Об этом сообщили местные власти, пока не уточняя информацию о пострадавших. Депутатат Одесского горсовета Петр Обухов заявил о том, что «к сожалению, есть попадание в жилое здание».

 

 

14:30 По всей Украине сегодня и завтра, в православную пасхальную ночь, объявлен комендантский час. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Власти опасаются провокаций и усиления обстрелов с российской стороны.

14:00 В Чернигове в результате войны погибли уже более 700 мирных жителей

Об этом сообщили Би-би-си в черниговском горсовете.

 

 

13:30 Bild: более 20 стран уже подтвердили участие во встрече в поддержку Украины на авиабазе «Рамштайн». Информацию, со ссылкой на немецкое издание, сообщает «Европейская правда». «ЕП» напоминает что накануне представитель Пентагона Джон Кирби отметил: всего на встречу приглашены около 40 стран. При этом Кирби подчеркнул, что речь идет не только о странах НАТО, и переговоры пройдут не под эгидой Североатлантического альянса.

Встреча должна состояться 26 апреля. На ней речь пойдет не только об оборонных нуждах Украины для отражения российской агрессии, но и об укреплении украинской армии в перспективе.

«Рамштайн» — база ВВС США в Германии.

13:20 В Риге на антивоенном митинге выступили актриса Чулпан Хаматова и режиссер Виталий Манский.

 

 

 

 

12:25 Люди, придумавшие акцию «Бессмертный полк», попросили не ассоциировать их с новыми шествиями

Заявление сделано после того, как стало известно о намерении российских властей провести шествие в уничтоженном российскими войсками Мариуполе.

Би-би-си напоминает о том, что еще в первый день, 24 февраля, создатели «Бессмертного полка» — бывшие журналисты независимого томского канала ТВ2 — осудили войну РФ против Украины.

«Беда в том, что мало кто задумывается, что в эту войну-то, что на одной, что на другой стороне, брошены как раз правнуки тех, кто воевал тогда — кого мы называем сегодня „Бессмертным полком“. Я вот думаю, что, наверное, наши прадеды нас прокляли бы за то, что произошло», — заявил журналист Сергей Лапенков.

Напомним, акция, которую в 2011 году придумали томские журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев, была позднее, с 2015 года, фактически присвоена российскими властями. В московских шествиях регулярно принимал участие Путин.

11:57 В Буче заканчивается эксгумация погибших, найдены тела 412 человек. Об этом заявил мэр города Анатолий Федорук. «Это означает, что каждый третий погибший в Киевской области — из Бучи», — подчеркнул он. И отметил, что количество погибших «еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, которые работают без выходных».

Городской голова отметил, что основная задача властей сейчас — «сделать так, каждый невинно убиенный был идентифицирован и похоронен должным образом».

«Бучанский городской совет обеспечивает все семьи погибших в Буче и на территории общины необходимой атрибутикой. В коммунальной ритуальной службе есть гробы, кресты, венки и таблички. Также есть необходимое количество мест на кладбище по улице Депутатской. Все бесплатно — за счет бюджета общины», — рассказал Федорук. 

11:15 Армия РФ использует подводные лодки для нанесения ракетных ударов по Украине, заявили в Одесской областной военной администрации. Заявление сделал пресс-секретарь оперативного штаба администрации Сергей Братчук.

Враг применяет «по меньшей мере 4 подлодки в Черном море для нанесения ударов ракетами типа „Калибр“ по территории Украины, а после гибели крейсера „Москва“ стали использовать субмарины чаще», — заявил Братчук, уточнив, что «речь идет о российских подлодках проекта 877 „Палтус“».

«Пуск ракет производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать», — подчеркнул представитель Одесской ОВА.

Накануне газета The Times сообщила, что британские эксперты видят признаки того, что российская армия наносит удары с подводных лодок. Аналитики, которых цитирует газета, связывают это с тем, что после затопления украинскими ракетами крейсера «Москва» российский флот стал осторожнее относиться к своим кораблям, пишет Би-би-си.

10:55 Минобороны РФ пригрозило «провокациями» с применением «химического, биологического или ядерного оружия» в Украине «со стороны США»

Российский государственный ресурс «РИА-Новости», со ссылкой на заявление представителя минобороны РФ, опубликовал сообщение о том, что США якобы «готовят провокации с целью обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия» в Украине, что «является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции».

«Наиболее вероятен вариант провокации на химических и биологических объектах Харькова и Киева, не исключена провокация на Запорожской АЭС», также возможно «нанесение ударов по хранилищу радиоактивных отходов в  населенном пункте Каменское», утверждает российское госагентство.

10:00 Минобороны Великобритании: бои за Мариуполь продолжаются, несмотря на заявления российских властей о взятии города

Британская военная разведка заявила в своей утренней сводке за 23 апреля:

1. Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние сутки не добились значительных успехов — из-за контратак Украины.

2. Россиянам не удалось установить контроль ни над воздушным пространством Украины, ни в море, благодаря эффективности украинской обороны. Это также мешает продвижению войск.

3. Ожесточенные бои за Мариуполь продолжаются, несмотря на заявления российской стороны о взятии города…

Накануне украинский полк «Азов» опубликовал видео, на котором показаны мирные жители, в том числе, женщины и дети, вынужденные, как утверждается, прятаться от российских обстрелов и бомбежек на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Власти Украины заявляют, что на  территории завода находятся около 1000 мирных жителей, обвиняя российскую сторону в  том, что она не  дает им  эвакуироваться, отмечает издание «Медуза». Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что это якобы украинские военные не выпускают мирных жителей.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 23 апреля объявила, что на сегодня запланирована очередная эвакуация женщин, детей и стариков из Мариуполя. Она также предупредила о вероятности провокаций с российской стороны: «Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с  нами организовать свой коридор для эвакуации в  Россию... Прошу быть осторожными и  внимательными. Не  поддаваться на обман и провокации. Наш коридор работает исключительно в  направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов)».

Украинские власти ранее неоднократно заявляли о принудительной эвакуации мирных жителей Украины в РФ. В частности, сегодня советник мэра Мариуполя заявил о том, что 308 жителей города (из которых 90 — дети) депортировали во Владивосток. 

Российские власти традиционно отрицают насильственную депортацию людей с оккупированных территорий Украины.

09:40 Подоляк: переговоры Украины со странами-партнерами о гарантиях безопасности завершатся в течение недели. «На уровне политических советников продолжаются консультации со странами, которые заявили, что согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя, — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого цитирует канал „Суспiльне“. — Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть (решены)».

Подоляк также отметил, что гарантии должны быть тщательно проработаны и закреплены: «Мы не хотим получить Минск-3, например, чтобы через пару лет иметь опять же конфликт с РФ».

По словам советника, Украина хочет получить такие гарантии безопасности, чтобы в случае нового нападения на ее защиту также встали другие страны, отмечает издание «УП». Речь должна идти о юридическом праве гарантов безопасности Украины вступить в вооруженный конфликт на ее стороне, сказал Подоляк: «Для нас важно, чтобы Россия поняла, что, если они захотят напасть, будут видеть другие страны с мощными армиями».

Напомним, 19 апреля лидеры США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО во время онлайн-встречи обсуждали, среди прочего, вопросы гарантий безопасности для Украины после войны с Россией.

09:20 Росавиация до 1 мая продлила запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части РФ, а также в Крым.Это уже десятый такой запрет с начала войны.

Полеты запрещены в аэропорты городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элиста, а также в Симферополь (оккупированный Крым).

09:00 Зеленский — о российских захватчиках: «Их мечта теперь — украсть унитаз и умереть»

Президент Украины Владимир Зеленский в последнем видеообращении (обнародовано поздно вечером 22 апреля) прокомментировал заявленные российскими военными цели взять под контроль все черноморское побережье Украины и выйти к границе с оккупированным Приднестровьем (Молдова).

«Завершается 58-й день нашей обороны. Завершается в Страстную пятницу, один из самых скорбных дней года для христиан. День, когда смерть, кажется, победила. Но… Мы надеемся на воскресение. [...] И мы молимся, чтобы смерть проиграла», — такими словами начал свое обращение украинский лидер.

«Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что якобы их задача сейчас — установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоязычных, — продолжил Зеленский, подчеркнув: — Хотя, если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, — это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. […] Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь.

Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Потому что их мечта теперь — украсть унитаз и умереть».

Таким образом президент Украины напомнил о многочисленных обвинениях в мародерстве, выдвигаемых в адрес российских военных.

08:50 С начала войны в Украине погибли как минимум 208 детей

Еще 387 получили ранения, сообщил офис Генпрокурора Украины. Данные далеко не полные, это связано с невозможностью украинских властей попасть на территории, которые пока находятся под контролем российских оккупационных сил.

Кроме того, по данным ведомства, 1500 учебных заведений повреждено в Украине в результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью.

 

О главных событиях предыдущего, 58-го, дня войны можно прочитать здесь.

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