Пятьдесят девятый день войны РФ в Украине. Онлайн

Медработники украинского Красного Креста несут 92-летнюю женщину в передвижную амбулаторию из бункера на заводе в Северодонецке, Луганская область. На город наступают российские войска. 22.04.2022.

Идет пятьдесят девятый день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

19:58

19:29 В воскресенье, 24 апреля, в Украину приедут с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, стороны обсудят поставки тяжелого вооружения.

«Хочется, чтобы у нас было тяжелое мощное вооружение», — сказал Владимир Зеленский.

19:27 Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в киевском метро. Главное:

« Я не боюсь встречи с президентом [Путиным] . Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что ничего не боится, голыми руками останавливал танки ».

«Что касается поставок оружия, нам всё равно, что думает по этому поводу Россия. Хотя они и сами нам много техники поставили — мы помним, как они бросали вооружение и убегали ».

« Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет оглашен референдум на любых оккупированных территориях Украины, Украина выйдет из любых переговоров ».

«Моя позиция, как президента: всё, что они оккупируют — мы всё вернем . Это будет не вопрос 8 лет, как с 2014-го, это будет сразу. Это вопрос оружия. Если у нас его будет достаточно, мы начнем сразу возвращать оккупированные территории».

«В Мариуполе сейчас сложное окружение. Сегодня один из самых сложных дней. Они стреляют и с моря, и с суши, с танков, из артиллерии, авиация, со всего. У меня последний сигнал был час назад от "азовцев", ребят, которые там».

«Сначала это был ультиматум. Потом риторика этого ультиматума начала меняться как раз из-за объединения нашего народа. Потом ультимативные пункты начали пропадать и начались переговоры. […] Самые актуальные вопросы – это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует. Все другое – это политические понты».

«Что касается того, хочу ли я того, чтобы Путин предстал перед трибуналом: я уверен, что они предстанут — все, кто отдавал эти позорные приказы по уничтожению людей, детей, всех. Я в этом уверен, я в это верю. Мы знаем, как идет международный процесс, как идет международный суд, как это бывает. Это длится годами. Мы подождем. Мы подождем. А если такие как я не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте, я уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства».

«Я считаю, что это была большая ошибка — не брать Украину в НАТО. Хотя сейчас видно, что это бы только укрепило альянс и было бы гарантией не начала войны со стороны РФ. Это была стратегическая ошибка».

19:18 Почти 800 мариупольцев были насильно вывезены в Чебоксары и Владивосток, написал у себя в Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, почти 200 из них — дети.

Чиновник опубликовал фотографии вывезенных из Мариуполя местных жителей и призвал тех, кто узнал своих близких, связаться с городским советом.

18:59 Минобороны России подтвердило нанесение удара по Одессе.

В ходе ежевечернего брифинга представитель ведомства заявил, что в городе «высокоточными ракетами» был «выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения».

Ранее украинские власти сообщили, что в результате удара по крупнейшему в стране портовому городу были разрушены два жилых дома и один военный объект. Погибли шесть мирных жителей, еще 18 получили ранения. 86 человек пришлось эвакуировать.

18:56 Турция закрыла небо для гражданских и военных самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Министр пояснил, что разрешения на транзит выдавались сроком на три месяца. Последнее истекло в апреле.

По словам Мевлюта Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже известил президента России Владимира Путина о принятом решении.

18:50 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили «новую фазу» военной помощи Киеву. По словам замглавы Офиса украинского президента Андрея Сибиги, речь идет в частности о поставках тяжелого вооружения.

Он отметил, что лидеры двух стран также говорили о дальнейшей финансовой поддержке Украины Великобританией, о «будущей обновленной системе безопасности» и о санкциях в отношении России.

18:41 РПЦ заявила, что в пасхальную ночь в Украине готовятся провокации.

«К великому сожалению, тревожная информация о готовящихся на Украине в Пасхальную ночь провокациях продолжает поступать. Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится привнести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий. Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей», — написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Владимир Легойда сослался на заявление российского Минобороны, сделанное в понедельник, 18 апреля. Тогда ведомство утверждало, что украинская армия обстреляет из тяжелого вооружения православные храмы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, чтобы затем обвинить Москву в массовых убийствах мирного населения.

18:07 Эвакуация из Мариуполя в очередной раз сорвана, заявил советник мэра Петр Андрющенко.

По информации украинского агентства УНИАН, выехать из почти полностью захваченного российской армии города собиралось около 200 человек, однако к ним подъехали российские военные и приказали разойтись, так как «сейчас будет обстрел».

Вместо этого людей вывезли в занятый российкими военными Донецк, сообщил Петр Андрющенко.

17:56 Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко съездил в Донецк, где встретился с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, на встречах обсуждались «вопросы взаимодействия с республиками Донбасса».

Сергей Кириенко курирует в АП внутреннюю политику. При этом сепаратистские ДНР и ЛНР признаны Россией независимыми государствами.

Ранее о визите Сергея Кириенко сообщил проект WarGonzo. По его информации, замглавы администрации президента сопровождали начальник Управления по внутренней политике Андрей Ярин и другие сотрудники внутриполитического блока АП.

WarGonzo отмечает, что в Донецке делегация провела встречи «со всеми, кто принимает решения» — с главами ДНР и ЛНР, членами правительств сепаратистских республик, силовиками «и даже общественниками и информационщиками».

17:45 Российский погранпункт в Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела загорелось помещение, в котором находится Россельхознадзор. Погибших и раненых нет, добавил глава Курской области.

17:34 Треть экспортируемого в Европу через Украину российского газа может быть потеряна, если российские войска не перестанут нарушать работу станций «Нафтогаза» на оккупированных территориях, написал в Твиттере глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

We estimate that one-third of the gas volume exported from Russia to the EU through Ukraine will be lost if the occupation forces do not stop disrupting the operation of our stations in recently occupied territories. — Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) April 23, 2022

17:25 Польша передала Украине вооружения на сумму в 7 млрд злотых. Это более 1,6 млрд долларов «для защиты суверенитета Украины, Польши и Европы», написал в Твиттере пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Poland has provided Ukraine with weapons worth around 7 billion PLN - announced Prime Minister @MorawieckiM during the conference for the initiative #StopRussiaNOW. This is over 1.6 billion dollars to defend Ukrainian, Polish and European sovereignty! pic.twitter.com/HBrxm6qRUJ — Piotr Müller (@PiotrMuller) April 23, 2022

17:19 Немецкий оборонный концерн Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на поставку Украине ста боевых машин пехоты Marder. Это первая в Германии заявка на передачу Киеву тяжелого вооружения с начала войны.

По данным газеты Welt am Sonntag, запрос поступил Министерству экономики и был сразу же передан в Федеральный совет безопасности, куда входят канцлер Олаф Шольц, а также министры иностранных и внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции. Издание отмечает, что теперь правительству страны придется решить, готова ли она поставлять Украине тяжелые вооружения.

В свою очередь представители Rheinmetall заявляли, что могут отправить технику Киеву уже «в течение нескольких недель».

Ранее заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия не сможет поделиться с Украиной тяжелыми вооружениями, так как БМП Marder нужны самому Берлину. Без них ФРГ не сможет помочь Силам быстрого реагирования НАТО в случае военной угрозы, говорил представитель немецкой армии в интервью телеканалу ZDF.

17:05 В Одессе ракета попала в 14-этажный жилой дом. Журналисты сообщают, что удар пришелся по нижним этажам.

17:00 Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков продает свою долю бизнеса.

РБК со ссылкой на три источника сообщает, что речь идет о 35% акций TCS Group — компании, которая владеет Тинькофф Банком и «Тинькофф страхованием». Собеседники издания рассказали, что бизнесмен, на уходящей неделе резко раскритиковавший войну в Украине, собирается выйти из всех российских активов.

По словам одного из источников, миллиардер хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной». Решение продиктовано и тем, что Великобритания, где сейчас живет Олег Тиньков, ввела против бизнесмена санкции. При этом он покинул пост председателя совета директоров компании из-за лейкемии уже два года назад.

Накануне группа «Тинькофф» опубликовала заявление о том, что проведет ребрендинг и больше не будет называться в честь основателя. Новые названия банка и группы пока неизвестны.

16:42 Главное управление разведки Украины утверждает, что в результате удара по передовому пункту управления российской армии в Херсонской области погибли два генерала. Еще один — получил тяжелые ранения и был эвакуирован. Их личные данные уточняются, говорится в сообщении.

16:38 В результате обстрела российской армией Одессы погибли пять человек, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, среди жертв — пятимесячный ребенок. 18 местных жителей получили ранения.

16:18 Британская газета The Telegraph со ссылкой на доклад Евросоюза пишет о том, что десять европейских стран в обход эмбарго продали России вооружения на сумму в почти 350 млн евро.

Среди продавцов — Франция, Германия, Италия, Австрия, Болгария и Чехия. Около 78% поставок приходится на Париж и Берлин. Из данных Брюсселя следует, что эта военная техника сейчас используется в Украине.

Великобритания, которая вышла из ЕС в 2020-м году, также поставляла вооружения в Россию, но в меньших объемах — на сумму примерно в 2,4 млн евро.

В частности страны Евросоюза продавали России бомбы, ракеты, торпеды, винтовки, бронированную технику, а также навигационные системы для истребителей, ударных вертолетов и танков.

Брюссель запретил продавать Москве вооружения в 2014 году — после аннексии Крыма, но многие европейские страны воспользовались «лазейкой» в законе и поставляли России оборудование двойного назначения, а также выполняли контракты, согласованные до 2014 года.

Только в 2021 году страны Евросоюза продали России вооружения и боеприпасы на сумму в 39 млн евро.

15:50 В Одессе ракеты попали в военный объект и два жилых дома.

Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на украинское оперативное командование «Юг».

Согласно заявлению украинских военных, авиация РФ нанесла удары бомбардировщиками Ту-95 из акватории Каспийского моря. Украинские силы ПВО сбили две ракеты и два беспилотника, которые их корректировали. Еще две ракеты попали по городу.

Обстрел Одессы прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и отношение к ней должно быть соответствующим. […] Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами», — заявил Кулеба.

15:20 Белорусский фотограф Павел Кричко создал портрет Путина из фотографий последствий войны, которую РФ ведет против Украины.

«Этот портрет состоит примерно из 1500 скриншотов, увиденных мной за 57 дней войны в Украине, новостей и каких-то моих фотографий соприкосновения с людьми оттуда. Ужас, боль, страдания, смерть, искалеченные судьбы, преступления, бесчеловечность, зло — все в этом образе», — рассказал фотограф.

14:35 Ракетный удар нанесен по Одессе

Об этом сообщили местные власти, пока не уточняя информацию о пострадавших. Депутатат Одесского горсовета Петр Обухов заявил о том, что «к сожалению, есть попадание в жилое здание».

14:30 По всей Украине сегодня и завтра, в православную пасхальную ночь, объявлен комендантский час. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Власти опасаются провокаций и усиления обстрелов с российской стороны.

14:00 В Чернигове в результате войны погибли уже более 700 мирных жителей

Об этом сообщили Би-би-си в черниговском горсовете.

13:30 Bild: более 20 стран уже подтвердили участие во встрече в поддержку Украины на авиабазе «Рамштайн». Информацию, со ссылкой на немецкое издание, сообщает «Европейская правда». «ЕП» напоминает что накануне представитель Пентагона Джон Кирби отметил: всего на встречу приглашены около 40 стран. При этом Кирби подчеркнул, что речь идет не только о странах НАТО, и переговоры пройдут не под эгидой Североатлантического альянса.

Встреча должна состояться 26 апреля. На ней речь пойдет не только об оборонных нуждах Украины для отражения российской агрессии, но и об укреплении украинской армии в перспективе.

«Рамштайн» — база ВВС США в Германии.

13:20 В Риге на антивоенном митинге выступили актриса Чулпан Хаматова и режиссер Виталий Манский.

12:25 Люди, придумавшие акцию «Бессмертный полк», попросили не ассоциировать их с новыми шествиями

Заявление сделано после того, как стало известно о намерении российских властей провести шествие в уничтоженном российскими войсками Мариуполе.

Би-би-си напоминает о том, что еще в первый день, 24 февраля, создатели «Бессмертного полка» — бывшие журналисты независимого томского канала ТВ2 — осудили войну РФ против Украины.

«Беда в том, что мало кто задумывается, что в эту войну-то, что на одной, что на другой стороне, брошены как раз правнуки тех, кто воевал тогда — кого мы называем сегодня „Бессмертным полком“. Я вот думаю, что, наверное, наши прадеды нас прокляли бы за то, что произошло», — заявил журналист Сергей Лапенков.

Напомним, акция, которую в 2011 году придумали томские журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев, была позднее, с 2015 года, фактически присвоена российскими властями. В московских шествиях регулярно принимал участие Путин.

11:57 В Буче заканчивается эксгумация погибших, найдены тела 412 человек. Об этом заявил мэр города Анатолий Федорук. «Это означает, что каждый третий погибший в Киевской области — из Бучи», — подчеркнул он. И отметил, что количество погибших «еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, которые работают без выходных».

Городской голова отметил, что основная задача властей сейчас — «сделать так, каждый невинно убиенный был идентифицирован и похоронен должным образом».

«Бучанский городской совет обеспечивает все семьи погибших в Буче и на территории общины необходимой атрибутикой. В коммунальной ритуальной службе есть гробы, кресты, венки и таблички. Также есть необходимое количество мест на кладбище по улице Депутатской. Все бесплатно — за счет бюджета общины», — рассказал Федорук.

11:15 Армия РФ использует подводные лодки для нанесения ракетных ударов по Украине, заявили в Одесской областной военной администрации. Заявление сделал пресс-секретарь оперативного штаба администрации Сергей Братчук.

Враг применяет «по меньшей мере 4 подлодки в Черном море для нанесения ударов ракетами типа „Калибр“ по территории Украины, а после гибели крейсера „Москва“ стали использовать субмарины чаще», — заявил Братчук, уточнив, что «речь идет о российских подлодках проекта 877 „Палтус“».

«Пуск ракет производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать», — подчеркнул представитель Одесской ОВА.

Накануне газета The Times сообщила, что британские эксперты видят признаки того, что российская армия наносит удары с подводных лодок. Аналитики, которых цитирует газета, связывают это с тем, что после затопления украинскими ракетами крейсера «Москва» российский флот стал осторожнее относиться к своим кораблям, пишет Би-би-си.

10:55 Минобороны РФ пригрозило «провокациями» с применением «химического, биологического или ядерного оружия» в Украине «со стороны США»

Российский государственный ресурс «РИА-Новости», со ссылкой на заявление представителя минобороны РФ, опубликовал сообщение о том, что США якобы «готовят провокации с целью обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия» в Украине, что «является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции».

«Наиболее вероятен вариант провокации на химических и биологических объектах Харькова и Киева, не исключена провокация на Запорожской АЭС», также возможно «нанесение ударов по хранилищу радиоактивных отходов в населенном пункте Каменское», утверждает российское госагентство.

10:00 Минобороны Великобритании: бои за Мариуполь продолжаются, несмотря на заявления российских властей о взятии города

Британская военная разведка заявила в своей утренней сводке за 23 апреля:

1. Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние сутки не добились значительных успехов — из-за контратак Украины.

2. Россиянам не удалось установить контроль ни над воздушным пространством Украины, ни в море, благодаря эффективности украинской обороны. Это также мешает продвижению войск.

3. Ожесточенные бои за Мариуполь продолжаются, несмотря на заявления российской стороны о взятии города…

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dYZnTBfSNG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9HFqZQlmbe — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 23, 2022

Накануне украинский полк «Азов» опубликовал видео, на котором показаны мирные жители, в том числе, женщины и дети, вынужденные, как утверждается, прятаться от российских обстрелов и бомбежек на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Власти Украины заявляют, что на территории завода находятся около 1000 мирных жителей, обвиняя российскую сторону в том, что она не дает им эвакуироваться, отмечает издание «Медуза». Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что это якобы украинские военные не выпускают мирных жителей.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 23 апреля объявила, что на сегодня запланирована очередная эвакуация женщин, детей и стариков из Мариуполя. Она также предупредила о вероятности провокаций с российской стороны: «Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию... Прошу быть осторожными и внимательными. Не поддаваться на обман и провокации. Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов)».

Украинские власти ранее неоднократно заявляли о принудительной эвакуации мирных жителей Украины в РФ. В частности, сегодня советник мэра Мариуполя заявил о том, что 308 жителей города (из которых 90 — дети) депортировали во Владивосток.

Российские власти традиционно отрицают насильственную депортацию людей с оккупированных территорий Украины.

09:40 Подоляк: переговоры Украины со странами-партнерами о гарантиях безопасности завершатся в течение недели. «На уровне политических советников продолжаются консультации со странами, которые заявили, что согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя, — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого цитирует канал „Суспiльне“. — Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть (решены)».

Подоляк также отметил, что гарантии должны быть тщательно проработаны и закреплены: «Мы не хотим получить Минск-3, например, чтобы через пару лет иметь опять же конфликт с РФ».

По словам советника, Украина хочет получить такие гарантии безопасности, чтобы в случае нового нападения на ее защиту также встали другие страны, отмечает издание «УП». Речь должна идти о юридическом праве гарантов безопасности Украины вступить в вооруженный конфликт на ее стороне, сказал Подоляк: «Для нас важно, чтобы Россия поняла, что, если они захотят напасть, будут видеть другие страны с мощными армиями».

Напомним, 19 апреля лидеры США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО во время онлайн-встречи обсуждали, среди прочего, вопросы гарантий безопасности для Украины после войны с Россией.

09:20 Росавиация до 1 мая продлила запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части РФ, а также в Крым.Это уже десятый такой запрет с начала войны.

Полеты запрещены в аэропорты городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элиста, а также в Симферополь (оккупированный Крым).

09:00 Зеленский — о российских захватчиках: «Их мечта теперь — украсть унитаз и умереть»

Президент Украины Владимир Зеленский в последнем видеообращении (обнародовано поздно вечером 22 апреля) прокомментировал заявленные российскими военными цели взять под контроль все черноморское побережье Украины и выйти к границе с оккупированным Приднестровьем (Молдова).

«Завершается 58-й день нашей обороны. Завершается в Страстную пятницу, один из самых скорбных дней года для христиан. День, когда смерть, кажется, победила. Но… Мы надеемся на воскресение. [...] И мы молимся, чтобы смерть проиграла», — такими словами начал свое обращение украинский лидер.

«Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что якобы их задача сейчас — установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоязычных, — продолжил Зеленский, подчеркнув: — Хотя, если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, — это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. […] Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь.

Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Потому что их мечта теперь — украсть унитаз и умереть».

Таким образом президент Украины напомнил о многочисленных обвинениях в мародерстве, выдвигаемых в адрес российских военных.

08:50 С начала войны в Украине погибли как минимум 208 детей

Еще 387 получили ранения, сообщил офис Генпрокурора Украины. Данные далеко не полные, это связано с невозможностью украинских властей попасть на территории, которые пока находятся под контролем российских оккупационных сил.

Кроме того, по данным ведомства, 1500 учебных заведений повреждено в Украине в результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью.

О главных событиях предыдущего, 58-го, дня войны можно прочитать здесь.

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