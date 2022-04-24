Военное нападение России на Украину. День шестидесятый

ОНЛАЙН

Шестидесятый день продолжается российско-украинская война, развязанная политическим руководством РФ. RFI рассказывает о последних событиях в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

17:29 ООН: число беженцев из Украины приближается к 5,2 миллионам человек

Более 23 000 украинцев покинули свою страну за последние сутки. Общее число беженцев из Украины с начала вторжения РФ приближается к 5,2 млн человек, согласно обновленным данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, опубликованным в воскресенье. По подсчетам УВКБ ООН, 5 186 744 украинца покинули свою страну с момента начала войны 24 февраля.

«Сегодня мы думаем обо всех, кто празднует православную Пасху. Для жителей Украины и тех, кто был вынужден покинуть страну, это будет еще один день страха, мучений, потерь и разлуки с близкими, поскольку война не прекращается. Да пребудут с ними сила и мужество», — заявил сегодня Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

С начала апреля Украину покинули 1 151 000 граждан. В марте — в первый месяц войны — число украинских беженцев составило 3,4 миллиона человек, напоминает агентство France-Presse. 90% беженцев из Украины — это женщины и дети.

Международная организация по миграции, также входящая в структуры ООН, сообщила, что за время войны покинули Украину также более 218 000 иностранцев (в основном студенты и трудовые мигранты).

В общей сложности более 5,25 миллионов человек выехали в соседние с Украиной страны с начала российского вторжения.

16:33 Гуманитарный коридор из Мариуполя снова не удалось открыть — вице-премьер Украины Верещук

Гуманитарный коридор из Мариуполя, где остаются десятки тысяч мирных жителей, в воскресенье снова не удалось открыть, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, Россия снова не подтвердила режим прекращения огня.

Вице-премьер обратилась к ООН: «Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из „Азовстали“, и из Мариуполя в целом». По ее словам, на «Азовстали» сейчас укрываются тысяча женщин и детей, полтысячи или даже больше раненых, почти 50 человек нуждаются в экстренной медпомощи.

«Именно об этом должен говорить господин Гутерриш в Москве, если он собирается говорить о мире. Все остальные договоренности не будут иметь веса, потому что самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие — это открыть гуманитарный коридор», — заявила Верещук.

16:24 Великобритания передает Украине 20 самоходных гаубиц и десятки тысяч снарядов для них — Express

Источники издания Express подтверждают, что Британия передает 20 самоходных артиллерийских установок AS90 и 45 тысяч британских снарядов большой ударной силы. Гаубицы на этой неделе направят в Польшу, где украинских военных обучат использованию этих артиллерийских систем. Затем AS90 будут отправлены на фронт.

Ряд других стран также объявили об отправке в Украину артиллерийских установок. Так, Франция передает Украине артиллерийские установки «Цезарь» и противотанковые ракеты «Милан».

16:07 Как в Украине справляют Пасху — фото

Верующие ждут освящения во время православной пасхальной службы под непрерывные звуки обстрелов возле в церкви Святых Петра и Павла в Лимане, Донецкая область Украины, 24 апреля 2022 г. AFP - YASUYOSHI CHIBA

На службе в киевском Владимирском соборе AFP - DIMITAR DILKOFF

Процессия в городе Запорожье AFP - ED JONES

15:50 Эрдоган: Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу и быть посредником между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, пишет турецкое агентство «Аналолу» со ссылкой на администрацию президента Турции.

Эрдоган также сказал, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу, в том числе оказать посреднические усилия. Президент Турции подчеркнул, что положительно рассматривает вопрос о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины.

15:44 В Донецкой области при российском обстреле погибли два ребенка — глава местной администрации

В поселке Очеретино в Донецкой области Украины двое девочек 5 и 14 лет погибли в результате российского обстрела, сообщил глава военной администрации Павел Кириленко. По его словам, обстрел российские войска вели этим утром. «Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли», — написал Кириленко.

Он также призвал жителей прифронтовой зоны не пренебрегать опасностью и эвакуироваться.

15:26 Швейцария блокирует поставки вооружений для Украины из ФРГ — СМИ

Берн, сославшись на свой нейтралитет, запретил Берлину передать Киеву боеприпасы швейцарского производства, используемые в БМП Marder, сообщает DW со ссылкой на швейцарскую газету SonntagsZeitung, которая в свою очередь ссылается на представителя Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco).

При этом, как отмечает швейцарский портал 20min.ch, военная техника из Швейцарии уже поступила в зону боевых действий в Украине. Так, по сообщениям СМИ, Великобритания направила в Украину противотанковое оружие со швейцарскими боеголовками: для экспорта отдельных деталей или узлов оружия не требуется специального федерального разрешения.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Швейцария присоединилась к европейским санкциям против РФ.

15:13 В России задерживают участников антивоенных пикетов — ОВД-Инфо

В Москве на Красной площади задержали пикетчика Андрея Крюкова с плакатом «Христос за мир», на Триумфальной площади задержан Юрий Сердюков, вышедший с плакатом «Нет войне».

Сердюков сообщил, что при задержании у него потребовали отдать телефон, после отказа выхватили телефон силой и бросили об пол автозака, разбив экран. Кроме того, в автозаке сотрудник схватил мужчину за волосы и несколько раз на него замахнулся. В ОВД задержанному запретили любые звонки.

К обоим задержанным в Москве выехали адвокаты от ОВД-Инфо. Позже пикетчиков отпустили с административными протоколами. Одному вменили некое нарушение правил пикетирования, другому — новую статью о «дискредитации армии».

Кроме того, в Москве задержали пикетчика Сергея Мельникова, вышедшего к церкви в Митино с плакатом «Хватит войны». На него составили административный протокол о «дискредитации армии».

В Москве задерживали Сергея Мельникова, который стоял у церкви в Митино с плакатом «Хватит войны». Полицейские доставили его в ОВД «Митино», где составили протокол о дискредитации армии https://t.co/nrgWXk7mSs pic.twitter.com/6gy3KqOFE4 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) April 24, 2022

Тем временем В Петербурге полиция задержала Артура Аллаярова, стоявщего с плакатом «Нет Войне» на Дворцовой площади. В Нижнем Новгороде пикетчика Александра Маленкова задержали с плакатом «6-ая заповедь — не убий», передает ОВД-Инфо.

15:03 На оккупированных территориях Харьковской области внедряют расчет российскими рублями — украинская разведка

На оккупированной российскими войсками территории Харьковской области внедряются российские рубли, местное население агитируют выезжать в РФ для покупки товаров и лекарств, сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины.

Кроме того, оккупанты устанавливают на подконтрольных им территориях Харьковской области оборудование российского мобильного оператора «Мегафон».

«Жители оккупированных территорий массово отказываются от вражеской „помощи“ и удивляют россиян самоорганизацией. На оккупированных территориях Харьковской области разворачивается широкое волонтерское движение», — говорится в сообщении.

14:52 Россия со своей территории обстреляла Сумскую область — погранслужба Украины

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что Россия со своей территории обстреляла артиллерией Сумскую область. Сообщается, что российские войска попали в психоневрологический интернат в селе Атинском, обстрелам подверглись частные дома в населенном пункте Бояро-Лежачи. По данным погранслужбы, человеческих жертв нет.

14:46 Владимир Зеленский сообщил о переговорах с президентом Турции

«Накануне его [Реджепа Тайипа Эрдогана] переговоров с Путиным я подчеркнул необходимость немедленной эвакуации мирных жителей из Мариуполя, в том числе с „Азовстали“, и немедленного обмена блокированных военных», — сообщил президент Украины.

(1/2) Had an important phone conversation with President @RTErdogan. On the eve of his talks with Putin, I stressed the need for immediate evacuation of civilians from Mariupol, including Azovstal, and immediate exchange of blocked troops. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

14:41 В Киеве разочарованы заявлением главы МИД Австрии, выступившего против членства Украины в ЕС

«Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины», — отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказался за «иной путь», нежели полноправное членство Украины в ЕС, передавало издание Heute.

14:33 Болгария не поставляет оружие Украине из-за разногласий в правящей коалиции — Bloomberg

Член НАТО Болгария не поставляет оружие Украине из-за разногласий в политически раздробленной правящей коалиции, сообщает Bloomberg. Пророссийски настроенные болгарские социалисты предупреждали, что выйдут из коалиции, если Болгария отправит Украине вооружения, правоцентристы, наоборот, грозят выходом в случае, если Болгария этого не сделает.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, говоривший о том, что страна «слишком близка конфликту», чтобы отправлять оружие, обещал вести диалог с членами правящей коалиции.

14:03 Артист Максим Галкин выступил против войны и раскритиковал действия российских вооруженных сил

«Вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения благодатного огня летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе, погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. <…>

Вы везете благодатный огонь в Москву, и эта же власть посылает ракеты. Или это опять не мы? Я уже слышал объяснение, что это, оказывается, высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что украинская ПВО сбила эти ракеты. То есть не должна работать ПВО, и тогда все будет хорошо?

В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче — это не мы, малайзийский „Боинг“ — это не мы, Мариуполь сравняли с землей — это не мы, в Одессу летит ракета — это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем?».

Накануне Максим Галкин рассказал, что уехал в Израиль. Он сказал, что опубликовал антивоенный пост 24 февраля, находясь в Москве, после чего его рекламные контракты и концерты в России оказались сорваны.

13:35 Шахматный портал Chess.com стал недоступен в России из-за блокировки

Один из популярнейших шахматных сайтов Chess.com стал недоступен в России из-за блокировки Роскомнадзором, передают российские СМИ.

Весь сайт стал недоступен после того, как РКН заблокировал две его страницы, на которых говорилось о российско-украинской войне.

17 апреля российский гроссмейстер Сергей Карякин призвал Роскомнадзор заблокировать шахматный ресурс, заявив, что Chess.com «сделали свой антироссийский выбор с дискриминацией российских шахматистов и запретом нашей государственной символики».

Chess.com заблокировал аккаунты шахматистов из России и Беларуси, попавших под международные санкции. Портал отметил, что не собирается блокировать всех пользователей из России и Беларуси, но не принимает оплату за подписку в России и Беларуси. Российские флаги пользователей Chess.com были заменены серым прямоугольным знаком, при клике на который открывается страница о российско-украинской войне, перевод которой заблокировал РКН.

Ранее 44 ведущих российских шахматиста России подписались под обращением к Путину с призывом прекратить войну. С осуждением войны высказались Международная шахматная федерация (ФИДЕ) и ее президент, бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

13:23 Перед визитами в Москву и Киев генсек ООН Гуттериш посетит Анкару

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед визитом в Москву (26 апреля) и в Киев (28 апреля) отправится в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча с Эрдоганом запланирована на 25 апреля.

В понедельник, 26 апреля, Гутерриш встретится в Москве с президентом Путиным и главой МИД Лавровым. В Киев генсек ООН должен прибыть 28 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне раскритиковал генерального секретаря ООН за намерение сначала посетить Москву, а затем Киев. «В этой очередности нет никакой логики. Логику надо добавить. А она проста: если ты хочешь завершить эту войну, ты должен точно знать, что происходит, а что он там увидит? Трупов на Кутузовском проспекте нет, что он хочет там увидеть? Мне кажется, логичнее было бы сначала побывать в Украине, увидеть это, и уже с этим ехать в Россию и говорить с ней», — сказал Зеленский на пресс-конференции в киевском метро (цитата по «Униан»).

13:16 Папа Римский Франциск вновь призвал к пасхальному перемирию в Украине

«Я вновь призываю к пасхальному перемирию, этому малейшему осязаемому признаку стремления к миру. Нужно прекратить атаки, чтобы облегчить страдания измученного населения», — призвал Папа Римский Франциск, обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра.

Папа Римский Франциск на службе в соборе Святого Петра, 24 апреля 2022 г. AFP - VINCENZO PINTO

13:10 «Завтра будет слишком поздно»: ООН призывает к немедленной гуманитарной паузе в Мариуполе

ООН призывает немедленно согласовать гуманитарную паузу в Мариуполе для эвакуации порядка 100 тысяч мирных жителей, остающихся в городе. «Пауза в боевых действиях нужна именно сейчас, чтобы спасти жизни. Людям нужно позволить эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра будет слишком поздно», — заявил координатор ООН по Украине Амин Авад в коммюнике, которое цитирует AFP.

К пасхальному перемирию и созданию гуманитарных коридоров в Мариуполе призывают и в Киеве.

12:33 Корреспондентку RusNews задержали в Петербурге по уголовному делу о «фейках» об армии

В Санкт-Петербурге задержана корреспондентка RusNews Мария Пономаренко, которой вменяют уголовную статью о «фейках» об армии, сообщило издание вечером 23 апреля. Сообщалось, что женщину доставили в СК, и у нее есть адвокат.

Адвокат Сергей Подольский, представляющий интересы журналистки, рассказал «ОВД-Инфо», что ей вменяют публикацию от 17 марта об уничтоженном драмтеатре в Мариуполе.

12:11 Лукашенко — соседям: «давайте жить дружно»

Правитель Беларуси Александр Лукашенко, посещая на Пасху небольшой храм в Витебской области, обратился к государствам-соседям с призывом «жить дружно» и «беречь мир».

Цитата по белорусскому государственному агентству «БелТА»:

«Находясь в этом уютном, моем любимом храме, хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры: „Чего там, у народа все время лишь бы не было войны“. А я всегда говорил: если война — ничего не надо. И как актуально сегодня звучат эти просьбы и требования белорусского народа: лишь бы не было войны», — заявил Лукашенко.

Российские войска наступали на север Украины с территории Беларуси, использовали белорусскую инфраструктуру для ведения войны против Украины. По данным Киева, Лукашенко сейчас активно ведет сепаратные переговоры с Западом.

11:40 Подоляк предлагает России спецпереговоры по Мариуполю

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российская армия продолжает атаковать артиллерией и тяжелыми авиабомбами территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, где укрываются украинские военные и мирные жители. Россия концентрирует силы и технику для штурма «Азовсталь», заявил Подоляк.

Он предложил России три «мариупольских шага»: провозглашение реального пасхального перемирия над Мариуполем, организацию гуманитарных коридоров для мирных жителей и специальный раунд переговоров, «чтобы мы забрали/обменяли военных».

(2/2) Пропоную РФ подумати про залишки репутації. Для цього необхідні всього три «маріупольські кроки».

1. Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.

2. Негайно дати гумкоридор для цивільних.

3. Погодитись на «спец раунд переговорів», щоб ми забрали/обміняли військових — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2022

11:19 Глава МИД Австрии высказался против принятия Украины в Евросоюз

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказался за «иной путь», нежели полноправное членство Украины в ЕС, передает издание Heute.

Глава МИД Австрии предлагает другие модели, например, присоединение Украины к Единой экономической зоне ЕС или сохранение действующего Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к «большей гибкости» в этом вопросе.

11:10 Украина обратилась к МАГАТЭ с просьбой предоставить оборудование, необходимое для стабильной работы АЭС в условиях войны

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что организация получила от Украины список необходимого оборудования. Он включает в себя различные устройства для измерения радиации, защитное оборудование, компьютерную помощь, системы электроснабжения и дизельные генераторы.

Отмечается, что многие государства-члены МАГАТЭ выразили готовность предоставить такую помощь Украине.

10:56 Власти Франции задержали еще одну картину из коллекции Морозовых

Во Франции задержана еще одна картина из коллекции Морозовых, выставлявшейся в фонде Louis Vuitton в Париже, сообщили AFP во французском министерстве культуры.

Сообщается, что картина принадлежит Музею искусства авангарда (МАГМА), который связан с попавшим под западные санкции российским бизнесменом Вячеславом Моше Кантором.

Ранее во Франции задержали картину российского миллиардера Петра Авена, который также попал под санкции. Еще одна картина (портрет Маргариты Морозовой работы Валентина Серова) также останется во Франции — по просьбе украинских властей. Работа принадлежит Днепровскому художественному музею, куда ее опасно возвращать из-за военных действий.

10:40 Экс-канцлер ФРГ Шредер: долгосрочная международная изоляция России невозможна

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью The New York Times заявил, что «в долгосрочной перспективе невозможно изолировать такую страну, как Россия — ни политически, ни экономически».

Политик, известный близостью Кремлю, отметил, что немецкая промышленность нуждается в российском сырье, и речь идет не только о нефти и газе, но и о редкоземельных элементах. «Это сырье, которое нельзя просто заменить», — сказал Шредер.

«Когда эта война закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так делаем», — полагает Шредер, не покинувший поста председателя совета директоров «Роснефти», несмотря на развязанную Россией войну против Украины.

В интервью NYT экс-канцлер Германии сказал, что уйдет из «Роснефти», если Россия прекратит поставки нефти и газа в Европу, но, как полагает Шредер, этого не произойдет.

Как отмечает DW, руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовало от Герхарда Шредера как можно скорее уйти в отставку со всех должностей в российских госконцернах. Сопредседатель партии Ларс Клингбайль утверждает, что экс-канцлер «полностью изолирован» в рядах СДПГ.

10:30 Утренний брифинг минобороны РФ:

Российское минобороны утверждает, что в районе Павлограда (Днепропетровская область) «высокоточными ракетами наземного базирования» «уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил».

В сводке минобороны РФ говорится, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины», в числе которых пункт управления бригады ВСУ.

Российское минобороны заявляет, что «оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины», а ракетные войска и российская артиллерия этой ночью выполнили 423 «огневые задачи». В сообщении также упоминается об «уничтожении» десяти украинских беспилотников российскими средствами ПВО.

10:09 Владимир Путин поздравил с Пасхой россиян, заявив о «созидательной работе» РПЦ

Президент РФ Владимир Путин, два месяца назад развязавший войну против Украины, поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан России, отмечающих ее.

В своем поздравлении Путин заявил о «созидательной работе» РПЦ, направленной на сбережение традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения.

Глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) поддержал военное вторжение в Украину, что вызвало резкую критику в Украиной православной церкви и среди православных приходов в других странах, в частности во Франции.

Накануне Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Молебен там совершил патриарх Кирилл.

Владимир Путин и Сергей Собянин на ночной пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве, 23 апреля 2022 г. AFP - ALEXANDER NEMENOV

10:05 Полк «Азов» опубликовал в своем телеграм-канале фотографии разрушенного Мариуполя.

10:00 Украинское сопротивление на этой неделе нанесло значительный урон российским войскам — британская военная разведка

На этой неделе Украина отразила многочисленные российские атаки на линии соприкосновения в Донбассе, говорится в новой сводке британской военной разведки.

Несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный урон, отмечается в сообщении.

В британском минобороны полагают, что боевую эффективность России, вероятно, снижают низкий моральный дух, ограниченное время на восстановление, переоснащение и реорганизацию сил после предыдущих наступлений.

09:27 Президент Украины Владимир Зеленский записал пасхальное поздравление в соборе Святой Софии в Киеве

Владимир Зеленский отметил, что находится в месте, «где войско Киевской Руси-Украины разгромило печенегов», «в соборе, который не разрушило ни ордынское нашествие, ни нацистская оккупация». «Сегодня мы все верим в новую победу Украины. И все мы уверены, что нас не уничтожит ни одна орда и ни одна нечисть», — сказал президент Украины.

Зеленский произнес молитву, попросив бога беречь защитников Украины, дать здоровье и долгой жизни всем украинцам и стойкости тем, кто потерял близких на войне.

«Наши сердца исполнены лютого гнева, наши души исполнены лютой ненавистью к захватчикам и ко всему, что они натворили. Не дай ярости разрушить нас изнутри, преобразуй ее в наши свершения извне, в добрую силу, чтобы победить силы зла», — сказал Зеленский, обращаясь к богу.

Он попросил уберечь страну от «раздора и расколов»: «Не дай нам потерять единство. Укрепи нашу волю и наш дух. Не дай нам потерять себя. Не дай нам потерять страсть к свободе, а значит — не дай нам потерять страсть к праведной борьбе. Не дай нам потерять надежду на победу и чувство собственного достоинства — а значит не потерять собственную свободу».

09:12 В Одессе завели дело о нарушении законов войны после ракетного удара по жилому дому

В Одессе открыли уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны после ракетного удара по жилому дому. По данным следствия, 23 апреля российские военные нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе Одессы. От взрывов снарядов разрушены жилые помещения между 2 и 5 этажами, выходы были заблокированы, люди находились в ловушке. Также возник пожар. Повреждены близлежащие дома и автомобили.

По предварительным данным, погибли восемь мирных жителей, среди них — трехмесячный ребенок. Еще 18 человек получили ранения.

Как пишут украинские СМИ, в результате обстрела погибли трехмесячная девочка и ее мать Валерия.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, семь ракет российские войска выпустили в субботу по Одессе, две из них сбили украинские ПВО.

08:58 Днепропетровская область ночью подверглась ракетному обстрелу — глава местной администрации

Три ракеты упали этой ночью в Павлоградском районе Днепропетровской области, сообщает «Униан» со ссылкой на главу местной ОВА Валентина Резниченко. По его данным, в результате обстрела погиб один мужчина. Одна ракета попала в железнодорожную инфраструктуру, две другие — в предприятие, разрушено восемь построек и производственное здание, сообщил Резниченко.

08:47 В Луганской области из-за недавних российских обстрелов погибли восемь человек — глава местной администрации

В результате недавних российских обстрелов в Луганской области восемь человек погибли, двое ранены, разрушены минимум семь домов и отдел полиции, сообщил утром 24 апреля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, шесть человек погибли после вчерашней артиллерийской атаки по городам Горное и Золотое, еще двое тяжело ранены. Также стало известно о двух погибших, когда несколько дней назад российский снаряд попал в дом в Попасной, написал Гайдай.

Накануне, 23 апреля, российская армия 12 раз обстреливала дома жителей Луганской области. Пострадали в частности Горское, Золотое, Попасная, Лисичанск, Северодонецк.

08:38 ОБСЕ рассказала о похищении нескольких сотрудников на востоке Украины

ОБСЕ рассказала, что на востоке Украины похищены несколько сотрудников специальной мониторинговой миссии. Организация ведет переговоры об их освобождении.

«ОБСЕ крайне обеспокоена, что ряд членов национальной миссии СММ были лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы связи, чтобы способствовать освобождению своих сотрудников», — сообщили в пресс-службе организации.

Заместитель посла Британии в ОБСЕ рассказал, что российские прокси в Донбассе угрожали сотрудникам миссии и пытались конфисковать ее оборудование. Ранее он раскритиковал Россию за отказ в продлении работы мониторинговой миссии на территориях Украины, подконтрольных сепаратистам.

В марте ОБСЕ эвакуировала из Донбасса около 500 своих сотрудников из соображений безопасности. 3 марта при российском обстреле Харькова погибла член миссии ОБСЕ Марина Фенина.

08:22 Генштаб ВСУ: Россия развернула «Искандеры» в 60 км от украинской границы

В 60 километрах от границы Украины в Белгородской области Россия развернула установки «Искандер-М», говорится в утренней сводке генштаба ВС Украины.

«На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК „Искандер-М“», — говорится в сообщении.

Украинский Генштаб сообщает также, что российские оккупационные войска продолжают частично блокировать Харьков, продолжают обстреливать позиции украинских войск и объекты критической инфраструктуры.

«С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротич противник провел дистанционное минирование местности. Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА „Орлан-10“ в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка», — сообщили в Генштабе.

В целом российские войска продолжают наступать на востоке «с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом», — сообщают украинские военные.

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