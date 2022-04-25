Военное нападение России на Украину. День шестьдесят первый

Шестьдесят первый день продолжается российско-украинская война, развязанная политическим руководством РФ. RFI рассказывает о последних событиях в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:18 Часть работников московского аэропорта Внуково получили предложение перейти на неполный график — по 3-4 дня в неделю вместо пяти. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Подобный шаг был предпринят на случай дальнейшего падения пассажиропотока. Во Внуково работает около 10 000 человек, включая сотрудников АО «Международный аэропорт Внуково».

Ранее аналогичный режим ввели в Шереметьево.В середине марта аэропорт отправил в простой 20% своих сотрудников. Сокращение объема авиаперевозок связано с западными санкциями и закрытием ряда аэропортов на юге России из-за войны в Украине.

Аэропортам, работа которых остановлена, из российского бюджета будет выделена компенсация в 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

Из-за войны не работают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

15: 00 Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, намеревавшейся своершить убийство телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщают российские новостные агентства.

В сообщении «РИА Новости» говорится, что убийство планировалось по заданию СБУ и что во время обыска были изъяты взрывное устройство, пистолеты, гранаты, наркотики, поддельные украинские паспорта и «националистическая литература и атрибутика».

Согласно сообщению, члены группы дают признательные показания.

14:28 Президент США Джо Байден предложил назначить на должность посла США в Украине Бриджит Бринк, в настоящее время являющуюся послом в Словакии. Об этом сообщается на сайте Белого дома .

Бринк также являлась старшей советницей и помощницей секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа, занимаясь вопросами Восточной Европы и Кавказа.

13:58 Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук заявила, что Украина готова сделать все для открытия гуманитарного коридора из «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны». В собственном телеграмм-канале Верещук также написала, что Украина обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с просьбой выступить гарантом гуманитарного коридора. Украина просит, чтобы в колонне присутствовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

Ранее Минобороны РФ заявило, что с 14:00 по московскому времени готово открыть гуманитарный коридор для мирных жителей Мариуполя, по которому они смогут покинуть «Азовсталь».

13:32 «Медиазона» изучила более 1700 публикаций о гибели российских военных в Украине. Издание сделало вывод, что реальные потери превышают жанные, представленные Министерством обороны РФ.

С начала войны появилось как минимум 1 744 сообщения о гибели кадровых военных из России, говорится в сообщении. Эта цифра не учитывает формирования сепаратистских «республик» и Росгвардию.

Министерство обороны сообщало о потерях 25 марта и называло цифру 1351 человек.

12:30 Минобороны РФ объявило о намерении открыть в 14:00 по московскому времени гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе.

«Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — говорится в сообщении ведомства.

Украина обвиняет Россию в том, что российские власти не дают возможности мирным жителям выйти из «Азовстали».

Ранее Владимир Путин отдал приказ прекратить штурм «Азовстали». Штурм, тем не менее, продолжался на протяжении пасхальных выходных.

12:00 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал мнение, что до саммита ЕС, который начнется 30 мая, европейцы не достигнут договоренностей по вопросу импорта российских энергоносителей.

Боррель также заявил, что страны ЕС уже работают над тем, как избавиться от зависимости от российских нефти и газа.

11:21 Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен призвала бывшего канцлера Герхарда Шредера выйти из партии в связи с толерантной к РФ позицией. Об этом сообщает Spiegel.

Свою позицию Шредер защищает в интервью New York Times, где говорит о необходимости продолжать сотрудничество с Россией, несмотря на войну в Украине. Он сказал также, что не верит в личную причастность Путина к военным преступлениям в Буче, а также считает, что «Путин заинтересован поскорее закончить войну, но это не так просто».

Эскен также сказала, что Шредеру следовало уйти с должностей в российских энергетических компаниях, «чтобы спасти репутацию как бывшего канцлера, но он, к сожалению, не прислушался к этой рекомендации».

Лидеры SPD обращались к Шредеру в конце февраля с призывом уйти с должностей в российских компаниях.

10:58 Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект, который позволит признавать людей и НКО «иностранными агентами» без получения ими иностранного финансирования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

В документе предлагается считать «иностранным агентом» лиц, находящихся, в том числе, «под иностранным влиянием», которые при этом ведут политическую деятельность, собирают «информацию о военной деятельности России», а также распространяют сообщения, «предназначенные для неограниченного круга лиц» или участвуют в их создании.

«Иностранное влияние» определяется в законопроекте как поддержка со стороны другого государства, его органов власти или международных организаций. Это мжет включать обучение за рубежом и организацию несанкционированных митингов.

«Иноагентами» могут быть признаны и коммерческие организации.

09:39 Глава украинских железных дорог («Укрзализныця») Александр Камышин сообщил в своем телеграм-канале, что утром 25 апреля под обстрел попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине.

В сообщении говорится, что имеются пострадавшие и что обстрелы привели к задержке не менее 16 пассажирских поездов.

09:25 Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения Украине. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на объявление в эфире телеканала «Россия 24», сделанное послом РФ в США Анатолием Антоновым.

Поставки вооружения Украине посол назвал попыткой «еще больше взвинтить ставки, еще больше обострить ситуацию, увидеть больше потерь».

«800 миллионов долларов — на такую цифру будет поставлено вооружение из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации. Направили мы ноту или нет? Да, мы эту ноту передавали. Да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда Соединенные Штаты Америки пичкают Украину оружием, и мы потребовали прекращения такой практики», — сказал российский дипломат.

08:30 США пообещали Украине дополнительную военную помощь в размере 713 млн долларов. Об этом объявили госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье в Киеве во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Они также анонсировали назначение нового посла США в Украине. Возможно, этот пост займет Бриджит Бринк, нынешняя посол США в Словакии. Другие американские дипломаты, покинувшие Украину из-за войны, развязанной РФ, также начнут возвращаться в Киев.

Затем Ллойд Остин направится на американскую базу Рамштайн в Германии, где проведет встречу с представителями 20 стран и обсудит военную помощь Украине.

08:18 В Брянске произошел пожар на нефтебазе «Дружба». Об этом сообщили российские агентства, ссылаясь на МЧС и на пресс-службу правительства региона. В городе также загорелись резервуары с нефтью.

Причина пожара, начавшегося около двух часов ночи, неизвестно. Местные жители сообщили, что слышали взрывы. На момент написания материала никто их жителей не пострадал.

Как пишет «РИА Новости», угрозы жилым домам нет, концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена.

Брянская область граничит с Украиной. В регионе объявлен высокий уровень террористической угрозы. 14 апреля губернатор Александр Богомаз заявлял об обстреле поселка, в котором обвинил украинские самолеты. Украинские власти отрицают причастность ВСУ к обстрелам и называют это заявление провокацией.

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