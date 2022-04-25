Семеро друзей и двенадцать тонн помощи Украине: история французских волонтеров

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Семь друзей, среди которых 80-летний Луи Ланза, проехали 5300 километров, за рулем грузовиков пересекли территорию четырех стран и собираются повторить свой маршрут снова.

«Если бы мы были на месте украинцев, разве вы бы не помогли?» — спрашивает у меня Манюэль де Хесус, житель города Лакано, на юго-западе Франции, который вместе с друзьями собрал и доставил около 12 тонн гуманитарной помощи в Украину. Семь друзей, среди которых 80-летний Луи Ланза, проехали 5300 километров, за рулем грузовиков пересекли территорию четырех стран и собираются повторить свой маршрут снова.«Из любви к ближнему, которая сегодня так необходима. Это человечно», — добавляет Луи, говоря о своем волонтерстве, и в ходе беседы неоднократно возвращается к размышлениям о войне.

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На атлантическом побережье Франции, в городе Лакано, проживает меньше 5000 человек. Местные заняты преимущественно в туристической сфере, почти 40% населения, по данным статистики, — пенсионеры. Cредняя зарплата в Лакано, согласно институту INSEE, составляет около 2400 евро.

После вторжения Российской Федерации в Украину город, как и многие другие европейские населенные пункты, превратился в волонтерский центр.

В понедельник или во вторник президент общественной организации „Le cœur sous la main“ Патрик Шассере пришел в офис строительной компании LDA, соуправляющим которой я являюсь. Патрик до этого занимался тем, что доставлял гуманитарную помощь в Сенегал. Каждый год, например, он отправлял туда машины скорой помощи. Так вот, когда он к нам зашел, Патрик сказал моей племяннице, с которой мы вместе работаем, что хочет как-то помочь украинцам. После этого он начал искать организацию, которая бы могла принять и доставить собранную помощь в Украине

— рассказывает Манюэль де Хесус.

Одним из водителей фуры, на которой жители французской Жиронды проехали север Франции, Бельгию, Германию и Польшу, был 80-летний Луи Ланза. © O.Tytarenko / RFI

За несколько дней им удалось найти грузовик и начать непосредственно собирать помощь. В Лакано местные жители активно обсуждали происходящее, смотрели новости. Как говорит Манюэль, «сарафанное радио заработало» — около 80% местного населения поддержало их инициативу. Только благодаря общим друзьям и знакомым Манюэлю и Патрику удалось собрать около 6000 евро.

Еще мы обратились в супермаркеты, аптеки, а также к местным жителям и медработникам. Помогали такие соседние городки и поселки, как Кастельно-де-Медок и Ламарк. Мне кажется, что если бы мы задержались еще на 4–5 дней, то можно было бы получить вдвое больше. В итоге, по моим подсчетам, всего за 8 дней нам удалось собрать продукции на около 40–45 тысяч евро

— объясняет Манюэль и добавляет, что их помощь «от простых людей простым людям», местную или государственную поддержку они не получают.

Найти принимающую организацию в Украине Патрику, президенту НКО «Le cœur sous la main», помогли еще во Франции. Приемом и доставкой гуманитарной помощи по Украине впоследствии стал заниматься львовский «Центр волонтерства и защиты».

Глава общественной организации “Le cœur sous la main” Патрик Шассере (слева) и Манюэль де Хесус, соуправляющий строительной компании LDA (справа). © O.Tytarenko / RFI

Семь жителей Лакано, среди которых трое — пенсионеры, отправились в путь 12 марта. Одним из водителей фуры, на которой жители французской Жиронды проехали север Франции, Бельгию, Германию и Польшу, был 80-летний Луи Ланза.

«Так подсказало мне сердце. Я подумал о всех тех бедах, что произошли с женщинами, мужчинами, детьми. Поэтому я и решил помочь», — объясняет свое рискованное решение 80-летний Луи и снова возвращается к теме войны. «Во Франции, да и в многих странах деньги и продукты часто тратятся на ветер. Но война — это другое. Все страдают. И эти воспоминания остаются на всю жизнь. Я видел кадры из Бучи. Что сделали дети? Они же ни в чем не виноваты. Такое совершают только безумцы», — говорит пенсионер.

Манюэль также сравнивает вторжение РФ и происходящее в Украине с эпохой Наполеона и средними веками.

Манюэль де Хесус © O.Tytarenko / RFI

«Если бы войну в Украине СМИ так освещали в 2014–2015 годах, возможно, мы бы не оказались сегодня в такой ситуации. На протяжении нескольких месяцев до начала войны мы слышали о скоплении российских войск на украинской границе. Почему отреагировали? Потому что нужно помогать», — резюмирует Манюэль, и мы снова возвращаемся к теме волонтерства.

Более 200 тонн гуманитарной помощи, как сообщает Командование объединённых сил украинских ВС, было получено Украиной за период военных действий. Одним из основных хабов для ее приема стал Львов.

Антон Шевелев, руководитель пресс-службы «Центра волонтерства и защиты», рассказывает, что их сотрудники встретились с Луи и Манюэлем на складе в Томашуве-Любельском.

«У нас есть склады в трех городах Польши. Доноры нам отвозят туда, кто не может довезти во Львов. На границе мы все разгружаем и перегружаем в наши фуры и завозим на склад во Львове. Любая гуманитарная помощь, которая приходит, ее всегда довозят. Наши представительства также работают в Киеве и Днепре. Мы отправляем, и оттуда уже все едет в другие города», — объясняет Антон. Однако, по его словам, гуманитарной помощи, которая в основном приходила из Польши, Германии, Нидерландов, Грузии и Франции, на сегодняшний день, стало действительно меньше.

Семь жителей Лакано, среди которых трое - пенсионеры, отправились в путь 12 марта. © O.Tytarenko / RFI

Ситуация в средине марта, как мне рассказали Манюэль и Луи, была противоположной. «По дороге мы встречали конвои из Португалии, Испании по 6–7 фургонов. Я в жизни не видел столько грузовиков, как в Польше тогда», — делятся своим изумлением французские волонтеры.

До сих пор вспоминают они и теплый польский прием, то, как в одном из городков к ним выходили местные жители и приветствовали криками «браво». Также не выходит из головы Манюэля и Луи встреча с украинцами в одном из гостевых домиков. Из-за языкового барьера им не удалось пообщаться, но осознание масштабов трагедии и того, что люди могли все потерять, пришло сразу. Особенно после прочтения и просмотра новостей.

Россияне, если говорить как англичане, но в военном смысле, — не джентльмены. Существуют законы войны и правила, как воевать. Нельзя трогать женщин, нельзя трогать детей. Я два года воевал в Алжире. Безусловно, на войне мы не дарим подарки и все, что там происходит, — это ужасно, люди ведут себя по-зверски. Но есть правила

— анализирует Луи и не скрывает восхищения украинской армией и президентом.

Приемом и доставкой гуманитарной помощи по Украине стал заниматься львовский “Центр волонтерства и защиты”. © O.Tytarenko / RFI

Манюэль де Хесус соглашается и, рассказывая о себе, показывает мне фото своего отца.

«Я ребенок иммигрантов. Мой отец иммигрировал во Францию в 1970 годах. Он бежал от диктатуры в Португалии. Я понимаю, под каким давлением он был. Поэтому я всегда хотел заниматься волонтерством, помогать, раньше у меня было мало времени из-за работы, после 50-ти у меня появилась такая возможность», — уточняет Манюэль и добавляет, что с друзьями снова собираются в Украину осенью. Для этого в Лакано они уже начали собирать пожертвования, один из французских банков, например, пообещал выделить волонтерам значительную сумму, мэрия города Ламарк также предложила им свою помощь.

«Если допустить, что к сентябрю война в Украине закончится, все равно приедете?» — с надеждой спрашиваю я.

«Помогать — это у нас в генах. Если бы с нами такое случилось, мы были бы рады любой помощи. К тому же у меня также есть друг, который очень обиделся, что мы не взяли его с собой в этот раз.», — отвечает Манюэль.

Патрик Шассере (слева) и Манюэль де Хесус. © O.Tytarenko / RFI

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