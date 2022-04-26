Военное нападение России на Украину. День шестьдесят второй

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Разрушенная в результате обстрела квартира в прифронтовом городе Гуляйполе к юго-востоку от Запорожья, 25 апреля 2022 года.

Идет шестьдесят второй день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время)

14:50 Сенатор Людмила Нарусова передала генеральному прокурору РФ Игорю Краснову папку с фамилиями срочников, которые продолжают воевать в Украине. Об этом сообщает издание «Агентство».

13:40 Феминистское антивоенное сопротивление (ФАС) предлагает распространять антивоенные листовки, маскируя их под листовки поисковой организации «Лиза Алерт»

«Мы сделали листовки о солдатах-срочниках, служивших на крейсере "Москва", которые "пропали без вести". "Терять" солдат — любимая стратегия российской власти, ведь она позволяет не только не учитывать их в потерях, но и не платить ни компенсаций, ни пенсий их семьям», —говорится в посте ФАС в Instagram.

13:30 В Минобороны Великобритании назвали «абсолютно легитимными» удары Украины по объектам на территории России

Украина может «абсолютно легитимно» атаковать цели на территории России, заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

«Украина была суверенной страной, мирно жившей в границах своего государства, а потом другая страна решила нарушить эти границы и ввести туда 130 000 военнослужащих», — заявил министр в эфире Times Radio.

13:20 Польша ввела санкции против Сечина и Дерипаски

50 российских физических и юридических лиц попали в санкционный список МВД Польши. Среди них — основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук, глава «Роснефти» Игорь Сечин и миллиардер Олег Дерипаска.

Под санкции также попали компании «Газпром», «Новатэк», Wildberries и ряд других групп.

13:15 В Харькове в результате обстрелов погибли трое мирных жителей

Три человека погибли и не менее семи пострадали в результате российских обстрелов Харькова 26 апреля. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он призвал жителей города не покидать укрытий.

12:10 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Москву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Москву, где его ждет встреча с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Перед началом переговоров он заявил, что будет просить о немедленном прекращении огня в Украине. «Мы хотим найти способ создать условия для эффективного диалога, создать условия для скорейшего прекращения огня», — цитирует слова Гутерриша AFP.

11:50 В Киеве намерены демонтировать памятные знаки «колониального наследия»

Как сообщает Hromadske, Киевский городской совет зарегистрировал проект депутатов Ксении Семеновой и Алины Михайловой, предлагающий демонтировать «памятники и мемориалы, являющиеся колониальным наследием оккупационных режимов, поскольку те стремились уничтожить украинскую независимость и нацию».

«Памятные знаки, символизирующие оккупационное наследие, не имеют никакого отношения к выдающимся событиям и героям украинской истории. Они напоминают только о тоталитаризме и авторитаризме против украинского народа», — цитирует издание слова Алины Михайловой.

В список предлагаемых для демонтажа 60 объектов попали памятники генералу Николаю Ватутину, Николаю Щорсу и участникам Январского вооруженного противостояния 1918 года, а также памятники Александру Пушкину и Михаилу Булгакову.

11:40 ООН: Украину могут покинуть 8,3 млн человек

Около 8,3 млн человек могут покинуть Украину в этом году, сообщает Организация объединенных наций. По данным ООН, из страны уже выехали более 5,2 млн человек.

В организации объявили о необходимости удвоить помощь для приема беженцев из Украины.«Для нужд беженцев необходима сумма в размере более 2,25 млрд долларов», — сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

11:30 Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание высшего совета безопасности в связи с ситуацией в Приднестровье

Президент Молдовы созывает совет безопасности в связи с ситуацией в Приднестровье https://t.co/pjnSnxplRK pic.twitter.com/zf4pncS7DV — RFI на русском (@RFI_Ru) April 26, 2022

11:26 Илью Яшина вызвали на допрос в уголовный розыск

Об этом российский политик сообщил в своем телеграм-канале. «Мне только только что позвонили из Уголовного розыска и предложили добровольно явиться на допрос к следователю. Я консультируюсь с адвокатом», — написал он.

Ранее, в этот вторник, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Красносельского округа Москвы Елены Котёночкиной и депутата Алексея Горинова по делу о «фейках» в отношении российской армии. В совете депутатов провели обыски.

В нашем совете депутатов выломали двери кабинетов и изъяли всю технику — Илья Яшин (@IlyaYashin) April 26, 2022

11:20 Финский молочный концерн Valio договорился о продаже российского бизнеса производителю колбасных изделий «Велком».

Valio объявил об уходе с российского рынка 7 марта после российского вторжения в Украину.

11:05 «Медиазона» рассказывает, как российские власти избавляются от цветов украинского флага в общественном пространстве.

«Из-за нежелательных ассоциаций» с украинским флагом россияне вынуждены перекрашивать заборы и даже оправдываться за маникюр перед полицейскимиhttps://t.co/qwhxTbZ4Jk — Медиазона (@mediazzzona) April 26, 2022

10:45 В Москве против двух муниципальных депутатов возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию

Против главы Красносельского округа Москвы Елены Котеночкиной и муниципального депутата Алексея Горинова возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Ранее политик Илья Яшин сообщил, что в совет депутатов пришли с обысками.

10:32 В Приднестровье взорваны вышки связи, транслировавшие российское радио

Об этом сообщили в МВД непризнанной республики. «По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал», — сообщили в ведомстве.

10:10 Николаев готовится к полномасштабному вторжению

Об этом в интервью «Украинской правде» сообщил мэр города Александр Сенкевич. По его словам, в Николаеве возводят оборонительные сооружения.

«Россия через Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают их в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева. Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как на окраинах города, так и внутри. Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем. Кроме того, мы еще вытаскиваем с полей российскую военную технику... Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению», — рассказал политик (цитата по УНИАН). Он отметил, что с 24 февраля город обстреливают каждый день.

«В сравнении с Мариуполем у нас здесь Баден-Баден», — пошутил он.

Мэр Николаева Александр Сенкевич. © RFI/Boris Vichith

10:00 Финансовая помощь, санкции, средства обороны, борьба с безнаказанностью: Франция продолжит «решительно» поддерживать Украину

Об этом глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. Телефонный разговор министров состоялся накануне, в понедельник.

В ходе беседы Жан-Ив Ле Диан подчеркнул, что Франция намерена поддерживать Украину во всех областях, будь то экономическое давление на Россию или поставки вооружений Киеву. В коммюнике французского внешнеполитического ведомства также говорится, что министры обсудили между собой «драматическую ситуацию в Мариуполе», который «безостановочно» бомбят российские войска.

J’ai souhaité confirmer à mon homologue ukrainien @DmytroKuleba que la France maintiendrait son appui déterminé à l’Ukraine face à la guerre à laquelle elle est confrontée : assistance financière, sanctions, équipements de défense, lutte contre l’impunité. pic.twitter.com/9OgtKltUar — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) April 26, 2022

09:45 В совете депутатов Красносельского муниципального округа Москвы проходят обыски

Об этом в своем твиттере сообщил муниципальный депутат этого округа Илья Яшин.

«Полагаю, что обыски связаны с антивоенными высказываниями наших депутатов на недавних заседаниях. В прокуратуру было направлено несколько доносов — в том числе от имени депутатов Госдумы Хинштейна, Леонова и телеведущего Караулова», — рассказал политик.

Полагаю, что обыски связаны с антивоенными высказываниями наших депутатов на недавних заседаниях. В прокуратуру было направлено несколько доносов — в том числе от имени депутатов Госдумы Хинштейна, Леонова и телеведущего Караулова. Мы к подобному развитию событий были готовы. — Илья Яшин (@IlyaYashin) April 26, 2022

09:40 Германия поставит Украине танки ПВО «Гепард»

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. Это поворотный момент, отмечает агентство. Ранее Германия пыталась действовать более «осторожно» в вопросах поставок вооружений Киеву.

Официально о разрешении на поставки германских ЗСУ «Гепард» будет объявлено в этот вторник в ходе встречи на американской военной базе в Рамштайне в Германии — по приглашению американской стороны представители около 40 стран будут обсуждать там усиление военной помощи Украине.

09:30 HRW поговорила с жителями Мариуполя о пережитом ужасе

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опросила 56 жителей Мариуполя, которым удалось выехать из почти полностью оккупированного российскими войсками города в период с середины марта по середину апреля. Они рассказывают, что российская сторона не давала им возможности выехать в Украину, а заставляла их ехать в сторону самопровозглашенной ДНР или в Россию.

We've interviewed 56 people who escaped Mariupol. They described surviving unspeakable horrors, hiding in basements as their once beautiful city was turned to char and rubble.

Civilians still in Mariupol urgently need assistance and safe evacuation routes.https://t.co/qZT2U9pJGQ pic.twitter.com/yInDM3nBoo — Yulia Gorbunova (@yuliagorbunova_) April 26, 2022

«Пережив два месяца террора, прячась в подвалах, пока их город превращался в руины, мирные жители Мариуполя, которые все еще находятся в городе, срочно нуждаются в помощи и безопасных путях эвакуации», — заявила Ида Сойер, директор по кризисным ситуациям и конфликтам Хьюман Райтс Вотч.

HRW призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в этот вторник встречается с главой МИД России Сергеем Лавровым, оказать давление на российские власти для того, чтобы обеспечить мирным жителям Мариуполя безопасную эвакуацию в сторону Украины.

08:55 Российская сторона 17 раз обстреляла мирное население в Луганской области

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Больше всего, по его словам, пострадали Попасная, Лисичанск, Горная община. Повреждено пять домов. Продолжаются бои в Попасной и Рубежном. Данные о пострадавших уточняются.

08:45 Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле с украинской стороны

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома», — написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Пострадавших, по его словам, нет.

08:40 Жертвами войны в Украине стали 217 детей

По меньшей мере 217 детей погибли и еще 391 ребенок пострадал с 24 февраля. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Больше всего детей были ранены в Донецкой области — 127, Киевской — 114 и Харьковской — 93.

Накануне в ООН сообщили о гибели в Украине не менее 2665 мирных жителей Украины, в том числе 195 детей.

08:27 В Германии представители 40 стран обсудят увеличение военной помощи Украине

Представители около 40 стран соберутся в этот вторник, 26 апреля, на американской авиабазе Рамштайн в Германии по приглашению США. Цель встречи — договориться о предоставлении дополнительной помощи украинской армии. Об этом объявил накануне после визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин.

Украина может победить, если у нее будут хорошие вооружения и поддержка, отметил он.

В ходе встречи также обсудят безопасность Украины в более долгосрочной перспективе — после окончания войны.

Среди участников встречи — союзники США, а также Австралия и Япония. Кроме того, в Германию приедут представители Финляндии и США, традиционно нейтральных стран, которые сейчас собираются вступить в НАТО. Встреча проходит не в рамках НАТО, однако в ней примет участие генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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