Шестьдесят третий день войны в Украине. Онлайн

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27 апреля — шестьдесят третий день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:03 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала решение «Газпрома» прекратить поставки газа.

«Заявление «Газпрома» о прекращении в одностороннем порядке поставок газа потребителям в Европе является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и недопустимо. И это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы поддерживаем связь со всеми странами ЕС. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и максимально возможные уровни хранения по всему ЕС», — Урсула фон дер Ляйен.

10:47 Премьер-министр Словакии Эдвард Хегер заявил, что Словакия продолжит оплачивать российский газ в евро. «ЕС должен как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от РФ. Сегодняшняя произвольная и неоправданная приостановка поставок газа в Польшу доказывает, что она абсолютно ненадежный бизнес-партнер», — написал Хегер в фейсбуке.

🇷🇺 wrongly believes it’s having big time cutting our #EU partners 🇵🇱🇧🇬 from its #gas as they paid according to the rules - in #Euro, not as President #Putin wishes, in #Ruble. We’ll stand #united as 🇪🇺 against this #blackmail. And we’ll speed up phasing out from 🇷🇺 dependency. — Eduard Heger (@eduardheger) April 26, 2022

10:32 Премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал прекращение поставок газа из России нарушением договора, «рэкетом» и «шантажом».

10:12 Российская сторона заявила о том, что на объекты инфраструктуры на территориях, граничащих с Украиной, были совершены атаки. Советник президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаки в своем телеграме.

«Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как «демилитаризация». Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии Рф, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее. Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая. И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе», — Подоляк.

9:45 Российские военные сообщили об уничтожении морскими крылатыми ракетами партии оружия из США и Европы на территории Запорожья.

9:32 ТАСС сообщает, что Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях. Как пишет Wiener Zeitung, Автрия сможет отказаться от российского газа к 2027 году. Ранее министр обороны Австрии Клаудия Таннер говорила, что страна не будет платить за газ в рублях.

9:14 Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки российского газа нужно приостановить не только в Болгарию и Польшу, но и в «другие недружественные страны». Об этом он написал в телегарме после того, как стало известно о решении «Газпром» приостановить поставки в Болгарию и Польшу. «Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение. Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран», — написал Володин.

9:06 Телеканал CNN обнародовал кадры из видео, снятого в Буче в середине марта с помощью дрона. Источник, предоставивший журналистам видео, не раскрывается. На телеканале отмечают, что видеозапись предположительно сделана 12-13 марта, на ней видны тела убитых, лежащие на улицах города, а также российские военные и техника. Само видео CNN пока не публикует.

8:47 «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как «не получил платежи за поставки газа в апреле <...> в рублях».

Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимски заявил, что Польша больше не будет закупать газ у России.

8:37 Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке передает, что Украина продолжает контролировать большую часть своего воздушного пространства, основные действия российской авиации сконцентрированы на юге и востоке Украины, а большинство авиаударов по Мариуполю предположительно наносится неуправляемыми бомбами, что увеличивает риск жертв среди гражданских лиц, так как определять точно, куда именно наносятся удары, сложнее.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yBkEQmjzoS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r4vIO69jIM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022

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