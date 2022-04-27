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Шестьдесят третий день войны в Украине. Онлайн

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Жилой дом в Одессе после российского ракетного удара. Фото 24/04/2022.
Жилой дом в Одессе после российского ракетного удара. Фото 24/04/2022. REUTERS - STRINGER
RFI
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27 апреля — шестьдесят третий день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:03  Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала решение «Газпрома» прекратить поставки газа.

«Заявление «Газпрома» о прекращении в одностороннем порядке поставок газа потребителям в Европе является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и недопустимо. И это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы поддерживаем связь со всеми странами ЕС. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и максимально возможные уровни хранения по всему ЕС»,

— Урсула фон дер Ляйен.

10:47  Премьер-министр Словакии Эдвард Хегер заявил, что Словакия продолжит оплачивать российский газ в евро. «ЕС должен как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от РФ. Сегодняшняя произвольная и неоправданная приостановка поставок газа в Польшу доказывает, что она абсолютно ненадежный бизнес-партнер», — написал Хегер в фейсбуке.

10:32 Премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал прекращение поставок газа из России нарушением договора, «рэкетом» и «шантажом».

10:12  Российская сторона заявила о том, что на объекты инфраструктуры на территориях, граничащих с Украиной, были совершены атаки. Советник президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаки в своем телеграме.

«Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как «демилитаризация». Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии Рф, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее. Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая. И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе»,

— Подоляк.

9:45  Российские военные сообщили об уничтожении морскими крылатыми ракетами партии оружия из США и Европы на территории Запорожья.

9:32  ТАСС сообщает, что Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях. Как пишет Wiener Zeitung, Автрия сможет отказаться от российского газа к 2027 году. Ранее министр обороны Австрии Клаудия Таннер говорила, что страна не будет платить за газ в рублях.

9:14  Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки российского газа нужно приостановить не только в Болгарию и Польшу, но и в «другие недружественные страны». Об этом он написал в телегарме после того, как стало известно о решении «Газпром» приостановить поставки в Болгарию и Польшу. «Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение. Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран», — написал Володин.

9:06  Телеканал CNN обнародовал кадры из видео, снятого в Буче в середине марта с помощью дрона. Источник, предоставивший журналистам видео, не раскрывается. На телеканале отмечают, что видеозапись предположительно сделана 12-13 марта, на ней видны тела убитых, лежащие на улицах города, а также российские военные и техника. Само видео CNN пока не публикует.

8:47  «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарской  «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как «не получил платежи за поставки газа в апреле <...> в рублях».

Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимски заявил, что Польша больше не будет закупать газ у России.

8:37  Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке передает, что Украина продолжает контролировать большую часть своего воздушного пространства, основные действия российской авиации сконцентрированы на юге и востоке Украины, а большинство авиаударов по Мариуполю предположительно наносится неуправляемыми бомбами, что увеличивает риск жертв среди гражданских лиц, так как определять точно, куда именно наносятся удары, сложнее.

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