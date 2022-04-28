Шестьдесят четвертый день войны в Украине. Онлайн

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Украинский военный на фоне сгоревшей российской техники в селе Ягодном в Черниговской области, 27 апреля 2022 года.

28 апреля — шестьдесят четвертый день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:20 Россия использует специально обученных дельфинов для защиты своего флота в Черном море

The Washington Post со ссылкой на Военно-морской институт США (US Naval Institute) пишет, что Россия использует специально обученных дельфинов для защиты своего флота в Севастополе. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies, объясняет издание.

Russia has placed dolphins at the entrance to a key Black Sea port that could be used for combat and to counter Ukrainian divers' attempts to sabotage Russian warships. https://t.co/bbzNIzEQO8 — The Washington Post (@washingtonpost) April 28, 2022

Один из аналитиков института объясняет, что «дельфинов могут использовать для того, чтобы помешать украинским водолазам, которые могли бы попытаться проникнуть в порт с целью повредить российские военные корабли».

The Washington Post напоминает, что ВМС США использовали специально обученных львов и дельфинов для защиты своих военно-морских объектов в Сан-Диего.

12:40 Следственный комитет проверит книги украинского журналиста Дмитрия Гордона, которые продают в России

Соответствующее распоряжение отдал председатель СК Александр Бастрыкин.

«Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России. В ряде СМИ и социальных сетях опубликованы обращения в следственные органы о необходимости дачи правовой оценки данному факту», — говорится в сообщении ведомства.

В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Дмитрия Гордона уголовное дело о публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти и распространении фейков о российской армии.

12:22 Страны НАТО уже выделили на поддержку Украины восемь млрд евро

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса уже выделили на военную поддержку Украине восемь млрд долларов. «Мы видим важность дальнейшего усиления нашей поддержки для Украины», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Метсолой в Брюсселе.

12:18 В ООН сообщили о подготовке эвакуационного коридора для жителей Мариуполя

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани сообщила, что отправляется в Запорожье для организации эвакуации из Мариуполя.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

12:00 Бундестаг Германии подавляющим большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине

Об этом сообщает DW. За поставки тяжелого вооружения высказались правящая коалиция и крупнейшая оппозиционная партия — Христианско-демократический союз Германии. Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), известная своими связями с Кремлем, инициативу не поддержала.

Двумя днями ранее, 26 апреля, Берлин впервые объявил о поставках в Украину 50 зенитных самоходных установок «Гепард».

11:33 «Здесь все пропахло мертвецами»​​​​​​: Издание «Люди Байкала» рассказывает о том, как в Бурятии хоронят погибших в Украине российских военных.

«Люди Байкала» публикует репортаж о похоронах российских военнослужащих, которые практически каждый день проходят в Улан-Удэ. Бурятия занимает второе место по числу погибших военных.

11:25 Холера, дизентерия и кишечная палочка: ста тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность из-за антисанитарии

С таким заявлением выступил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Вскоре в городе могут вспыхнуть эпидемии — из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи, говорится в сообщении городских властей.

«Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация» — сказал Вадим Бойченко.

10:45 Антониу Гутерриш в Бородянке: «Война в XXI веке — это абсурд»

Это первый визит генерального секретаря ООН в Украину после начала войны. «Я представляю себе мою семью в одном из этих домов, я вижу моих внучек, которые убегают в панике», — сказал он.

"I imagine my family in one of those homes, now destroyed and black. I see my granddaughters running away in panic. There is no way the war can be acceptable in the 21st century," @antonioguterres said on his visit to the earlier hard-hit #Borodianka near #Ukraine's capital. pic.twitter.com/olI4WtgroJ — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 28, 2022

Из Бородянки Гутерриш отправился в Бучу. Там он призвал Москву согласиться сотрудничать с Международным уголовным судом по расследованию военных преступлений в Украине.

«Когда мы видим это ужасное место, мы видим, как важно провести полноценное расследование и установить ответственных [за преступления]», — подчеркнул генсек ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Бородянке. 28 апреля 2022. AFP - SERGEI SUPINSKY

10:30 За сутки в Харьковской области погиб один человек, восемь получили ранения

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

10:10 МИД Великобритании: «Война в Украине — это наша война»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс озвучила задачи, которые по мнению британской дипломатии, должны быть решены в ходе войны в Украине.

«Война в Украине — это наша война. Это всеобщая война, поскольку победа Украины — это стратегический императив для нас всех», — цитирует ее слова BBC.

«Тяжелые вооружения, танки, самолеты — надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство. Всё это нам необходимо сделать», — отметила министр.

Она также подчеркнула, что Запад должен помочь не только Украине, но и другим странам, которым может грозить военная агрессия со стороны России, в частности Молдове и Грузии.

We must learn the lessons from Russia’s illegal invasion of Ukraine. This has to be a catalyst for change to protect the free world.



We need a new approach based on military strength, economic security and deeper alliances.



My speech tonight 👇https://t.co/BSZh2jLBQa — Liz Truss (@trussliz) April 27, 2022

09:32 Экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал ввести эмбарго на российские нефть и газ

Франция должна ввести эмбарго на российские нефть и газ, потому что Франция «может» это сделать, заявил бывший президент страны в эфире радиостанции France Info утром в четверг, 28 апреля. «Это дорого, это сложно, но это необходимо», — подчеркнул он.

09:28 Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание международного трибунала по российской агрессии

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

08:42 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Российские войска наращивают темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях они оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

«Основные усилия оккупантов сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка — новая Дмитровка и Андреевка — большая Камышеваха. С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения Воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники», — говорится в сообщении Генштаба (цитата по УНИАН).

08:37 Канада признала геноцид против украинского народа

Депутаты канадского парламента единогласно проголосовали 27 апреля за постановление, в котором Палата общин Канады признает, что «Россия совершает геноцид против народа Украины». В тексте отмечается существование «множества четких доказательств массовых и системных военных преступлений и преступлений против человечности»

В середине апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже использовал термин «геноцид», говоря о преступлениях российских военнослужащих в Украине.

Du consentement unanime, la #Cdc a adopté une motion concernant des actes de génocide contre le peuple ukrainien.



Le texte intégral de la motion sera disponible dans les Journaux après l’ajournement plus tard aujourd’hui : https://t.co/8fdK38iy0B — En Chambre (@CdcChambre) April 27, 2022

08:25 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину, он посетит Бучу, Ирпень и Бородянку

Антониу Гутерриш приехал в Украину накануне вечером из Москвы, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным и призвал его к немедленному прекращению огня.

►►Генсек ООН встретился с Путиным и разошелся с ним в оценке действий РФ в Украине

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