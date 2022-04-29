В Киеве в ракетном ударе РФ по жилому дому погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич

29 апреля стало известно, что в ракетном ударе, нанесенном РФ накануне по жилому району Киева, погибла сотрудница Украинской службы «Радио Свобода» Вера Гирич. Удар был нанесен во время пребывания в Киеве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. За время войны, развязанной В.Путиным против Украины, погибли 23 сотрудника СМИ. Счет погибших мирных жителей идет на тысячи: только по подтвержденным данным ООН на 27 апреля, убито 2829 гражданских лиц, в том числе 299 детей.

Реклама Читать далее

В четверг, 28 апреля, ракетные удары были нанесены по Шевченковскому району в центре украинской столицы. Городские власти сообщили, что ракеты попали как в военный объект, так и в 25-этажный жилой дом, в нем частично обрушились первые два этажа и возник пожар. Вчера сообщалось о шести раненых, о погибших информации не было. Мэр Киева Виталий Кличко написал в телеграм-канале, что две ракеты попали в здания в Шевченковском районе города. Впоследствии он сообщил, что в результате удара погиб один человек.

Тело Веры Гирич спасатели нашли утром 29 апреля под завалами жилого дома.

Вера Гирич работала в киевском бюро «Радио Свобода» в качестве продюсера с 1 февраля 2018 года. До этого она была сотрудником ведущих украинских телеканалов.

Утром 29 апреля в минобороны РФ признали, что наносили удары по Киеву якобы «высокоточными ракетами большой дальности». Военные уверены, что уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем».

Новую бомбардировку Киева путинская армия провела в день визита в Украину и ее столицу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По словам президента Владимира Зеленского, Россия обстреляла город сразу после завершения его переговоров с Гутерришем.

По самым последним данным Национального союза журналистов Украины, с начала вторжения армии РФ в стране погибли 23 сотрудника украинских и зарубежных СМИ.

Счет мирных жителей, убитых и раненых в ходе вторжения войск Путина идет на тысячи. Только по подтвержденным данным ООН на 27 апреля, в ходе боевых действий уже насчитывается не менее 2829 убитых и 3180 раненых гражданских лиц. Среди погибших — 299 детей.

«К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары», — указывает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. УВКПЧ неизменно предупреждает, что фактические цифры жертв среди мирного населения значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться