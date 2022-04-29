ООН: число беженцев из Украины с начала войны превысило 5,4 миллиона человек

Жители выносят свои вещи из жилого дома, который 28 апреля подвергся российскому ракетному удару в Киеве. Фото 29/04/2022.

Почти 57 000 украинских беженцев покинули свою страну за последние сутки. С начала вторжения армии РФ 24 февраля общее число беженцев из Украины выросло до более чем 5,4 миллиона. Таковы опубликованные в пятницу, 29 апреля, уточненные данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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В УВКБ ООН отмечают, что поток беженцев из Украины резко замедлился с конца марта, однако в последние дни немного вырос. Около 8,3 миллиона человек могут покинуть Украину в этом году, согласно оценкам ООН, опубликованным на этой неделе.

По данным УВКБ ООН, по состоянию на 28 апреля 5 429 739 украинцев покинули свою страну с начала российского вторжения, что на 56 885 человек больше, чем в предыдущий день. Женщины и дети составляют 90% беженцев. Почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, включая тех, кто все еще находится в стране и попадает т.о. в статистику перемещенных лиц.

По данным Международной организации по миграции при ООН, более 7,7 млн человек покинули свои дома, но все еще находятся в Украине.

Польша

Около 60% покинувших свою страну украинцев (2 992 575 человек по состоянию на 28 апреля) выехали в Польшу, которая принимает наибольшее число беженцев, часть прибывающих на польскую территорию следуют потом в другие страны ЕС. По данным польских пограничников, на этой неделе число въехавших в страну беженцев из Украины преодолело трехмиллионную отметку.

Около 924 000 человек пересекли польскую границу в обратном направлении — это украинские мужчины, идущие в армию, или жители, возвращающиеся домой, сообщили 29 апреля польские пограничники.

До войны в Польше проживало около 1,5 млн украинцев, в основном трудовых мигрантов.

Румыния

По состоянию на 28 апреля в общей 810 тысяч украинцев покинули свою страну и въехали в Румынию, многие из них прибыли через Молдову. Большинство затем выехали в другие страны, отмечает УВКБ ООН.

Россия

Число украинских беженцев в России на 28 апреля, по данным ООН, составило 656 381 человек. УВКБ также отмечает, что в период с 18 по 23 февраля (перед самым началом войны) 105 000 человек переехали из пророссийских сепаратистских территорий Донецка и Луганска в РФ.

Венгрия

С начала войны 513 848 украинцев въехали в Венгрию к 28 апреля.

Молдова

По состоянию на 28 апреля, по данным УВКБ ООН, 441 437 украинцев въехали в Молдову, население которой составляет 2,6 млн человек. Большинство беженцев продолжили свой путь в другие страны.

Словакия

367 904 украинских беженца прибыли в Словакию с начала войны, согласно данным УВКБ ООН на 28 апреля.

Беларусь

25 тысяч украинцев с начала войны выехали на территорию Беларуси, которая стала страной-пособницей российской военной агрессии.

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