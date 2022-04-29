США возрождают программу ленд-лиза для Украины. Что это означает?

Американский Конгресс подавляющим большинством одобрил программу ленд-лиза для Украины, не применявшуюся со Второй мировой войны. Украина не должна будет заранее платить за поставки американских вооружений и техники. Это может стать важным фактором в российско-украинской войне.

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В четверг вечером Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила закон о ленд-лизе для Украины. Этот законопроект уже одобрил Сенат 7 апреля. Закон отправлен на подпись президенту Джо Байдену.

The House passed S. 3522 – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 by a vote of 417-10. https://t.co/qP9Wm0n74a — House Press Gallery (@HouseDailyPress) April 28, 2022

Ленд-лиз переводится как «одалживание», «сдача в аренду, внаем». Закон о ленд-лизе (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) призван значительно упростить процедуру поставок оружия Украине из Соединенных Штатов. На практике это позволит администрации Байдена передать Киеву значительные партии вооружения. Украина не должна будет заранее платить за поставленную технику и оружие.

В документе говорится, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду вооружения Украине и другим странами Восточной Европы, «затронутым вторжением Российской Федерации в Украину», «чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от потенциального вторжения или продолжающейся агрессии со стороны вооруженных сил правительства РФ».

В законе отмечается, что любой заем или аренда оборонных изделий правительством Украины подпадает под условия возврата, возмещения и погашения займа или аренды иностранными правительствами.

Не позднее, чем через 60 дней после вступления в силу акта о ленд-лизе президент США должен будет установить ускоренный порядок доставки. CNN со ссылкой на высокопоставленного представители минобороны США сообщил, что в Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США, создан центр управления и координации поставок военной помощи Украине.

Закон времен Второй мировой войны

Программа ленд-лиза применялась единственный раз в истории — в годы Второй мировой войны. Американские поставки оружия, сырья, медоборудования помогли союзникам разгромить гитлеровскую Германию. Основными получателями американской помощи тогда стали Великобритания и СССР. Закон о ленд-лизе позволял президенту США давать в аренду или одалживать военную технику любому иностранному правительству, «чью защиту президент считает жизненно важной для обороны Соединенных Штатов».

Конгрессмен-демократ Джейми Раскин напомнил, что программа ленд-лиза, принятая при президенте Франклине Д. Рузвельте, позволила Великобритании продолжать борьбу и пережить бомбардировки фашистской Германии до вступления в войну Соединенных Штатов.

Байден просит еще 33 млрд помощи для Украины

Тем временем президент США Джо Байден в четверг запросил у Конгресса выделить 33 миллиарда долларов Украине, передает «Рейтер». Более 20 млрд этой суммы должны пойти на военную поддержку (оружие, боеприпасы, военная подготовка), 8,5 млрд — на прямую экономическую поддержку, 3 млрд — на гуманитарную помощь.

«Эта мера необходима для поддержки Украины в ее борьбе за свободу», — сказал президент США. Он отметил, что цена этой битвы высока, но «уступить агрессии было бы гораздо дороже».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США и всему американскому народу «за лидерство в поддержке Украины в борьбе с российской агрессией». «Мы защищаем общие ценности — демократию и свободу», — подчеркнул президент Украины.

Дякую @POTUS та американському народові за лідерство у підтримці України в нашій боротьбі з російською агресією. Ми захищаємо спільні цінності – демократію та свободу. Цінуємо допомогу 🇺🇸. Сьогодні вона потрібна як ніколи! https://t.co/CBJmLf3Jfm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 29, 2022

«Уверенность в победе Украины»

«Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и медпомощи из США. И все это позволит нам выбить российскую армию с наших территорий», — написал в телеграме глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, «ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины».

«Когда они убедились, что здесь второго Афганистана не будет, в том смысле, что мы не будем сдаваться, и не просто не будем сдаваться, а созревают условия для военной победы Украины, помощь пошла очень быстро», — отметил советник офиса главы администрации украинского президента Алексей Арестович, комментируя одобренный ленд-лиз и запрос Байдена о выделении еще 33 млрд помощи Украине.

Несколько дней назад после визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Украина сможет победить в войне, если у украинской армии будет правильное оснащение и поддержка. По его словам, США желают ослабления военного потенциала РФ до такой степени, чтобы РФ больше не могла повторить то, что она сделала, напав на Украину.

Ранее ведущие мировые державы объявили о значительном усилении военной поддержки Украины, в том числе о поставках систем тяжелой артиллерии. После конференции на авиабазе Рамштайн (Германия), где 26 апреля собрались министры обороны более 40 стран, в Киеве заявили о существенном усилении Украины с точки зрения скорости, упрощенной логистики, расширения номенклатуры поставляемого оружия. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ уже переводят на оружие и стандарты НАТО, о чем «даже два месяца назад никто не задумывался».

Общая сумма военной помощи, выделенная США Украине с начала полномасштабного российского вторжения достигла 3,7 млрд долларов. Речь идет не только об американском оружии и технике, но и средствах на покупку другого вооружения.

Реакция РФ

В России неоднократно критиковали Запад за помощь Украине в отражении российской военной агрессии и обещали, что западное вооружение в Украине будет целью для российских войск. 25 апреля Москва направила в Вашингтон ноту с требованием прекратить поставлять Украине оружие.

На днях президент РФ Владимир Путин снова грозил Западу последствиями в случае вмешательства в российско-украинскую войну. Путин грозил «молниеносным ответом» на «встречные удары», если «кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России угрозы стратегического характера».

Спикер МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что Запад помогает Украине оружием, чтобы «максимально затянуть боевые действия» и «препятствовать мирному урегулированию конфликта».

После того, как Конгресс США окончательно одобрил ленд-лиз для Украины, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, «загоняет страну в долговую яму».

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