Шестьдесят пятый день войны в Украине. Онлайн

Киев подвергся российским бомбардировкам в то время, как в столице Украины находился генсек ООН Антониу Гутерриш. 28 апреля 2022.

Идет шестьдесят пятый день с начала вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

Реклама Читать далее

В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:00 Норвегия закроет свою сухопутную границу для грузового ранспорта из РФ и порты для российских кораблей, кроме рыболовецких. Об этом сообщает NRK ссылаясь на министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд.

Ранее ЕС закрыл доступ на свою территорию грузовикам, зарегистрированным в России и Беларуси а также европейские порты для российских кораблей.

14:30 Великобритания направит в Украину специалистов по расследованию военных преступлений, которые помогут Украине с документированием доказательств. Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Гаагу для встречи с президентом Международного уголовного суда.

«Россия принесла варварство в Украину и совершила отвратительные зверства, в том числе против женщин. Британские эксперты помогут выяснить правду и привлечь режим Путина к ответственности за эти поступки. Справедливость будет обеспечена», — заявила министр.

At @IntlCrimCourt in The Hague.



We are dispatching a team of war crime experts to work with the Ukrainians to collect evidence of Russian atrocities including rape and sexual violence.



We will expose the truth and hold Putin to account. 🇬🇧🇺🇦https://t.co/C9vb6S24uG pic.twitter.com/d9hafzagPj — Liz Truss (@trussliz) April 29, 2022

14:07 В Запорожской области Украины российские военные взяли в плен двух граждан Великобритании, являющихся сотрудниками гуманитарной организации. Об этом сообщает Русская служба ВВС, ссылаясь на соучредителя сети благотворительных организаций в Украине Доминика Бирна.

По словам Бирна, британцы пытались помочь матери с двумя детьми уехать из населенного пункта, перешедшего под контроль российской армии. Их остановили на блокпосту, дальнейшая судьба британцев не известна.

13:40 Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты, сообщает «Польское радио». В сообщении также говорится, что вместе с танками в Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты. Общая военная помощь, предоставленная Польшей Украине, «превысила уже 1,5 млрд евро», — цитируется в тексте премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Среди оружия, попавшего на Украину, самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», ракетные системы залпового огня «Град», ракеты «воздух-воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27, беспилотники и переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун».

13:22 Ведущие «России 24» Мария Гладких и «Москвы 24» Станислав Кулик отказались вести новости. Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на телеграмм-канал журналиста Романа Супера.

В сообщении говорится, что ведущих не уволили, но «разрешили не отрабатывать военную повестку»

«Накануне Супер рассказал, что руководитель утреннего эфира «Москвы-24» Елена Архипецкая уволилась с канала из-за войны!, — говорится на сайте «Медузы».

13:15 В Мариуполе погибли 14-летняя спортсменка Алина Перегудова и ее мама. Об этом сообщает Мариупольский горсовет в своем телеграмм-канале. Алина входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины и подавала большие надежды в тяжелой атлетике, говорится в сообщении. На национальном чемпионате в прошлом году она завоевала золотые награды.

11:36 В Киеве от российского обстрела погибла журналист и продюсер Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич.

Гибель журналистки подтвердило Радио Свобода. «Тело погибшей обнаружили под обломками утром 29 апреля», — говорится в сообщении.

В результате ночного ракетного обстрела Киева российскими вооруженными силами были разрушены нижние этажи 25-этажного жилого дома.

Минобороны России заявило, что ракетные удары по Киеву были произведены «высокоточным оружием большой дальности».

11:32 Российские вооруженные силы вывезли из Художественного музея Мариуполя и из Музея краеведения произведения искусства, составляющие национальное достояние Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал советник мэра города Петр Андрющенко. Он сообщил названия похищенных ценностей. Среди них три картины Куинджи, картина Айвазовского, три иконы, редкие медали, уникальный свиток Торы и другие произведения. Как пишет Андрющенко, местонахождение музейной коллекции выдала директор Мариупольского краеведческого музея Наталия Капусникова.

11:15 Украина надеется эвакуировать мирных жителей, скрывающихся от обстрелов российских войск на «Азовстали», а также бойцов, защищающих Мариуполь.

По данным украинской прессы эвакуация планировалась в четверг, 28 апреля, однако ее не смогли осуществить ищ-за авиаобстрела госпиталя на «Азовстали».

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в четверг российская армия продолжила попытки штурма «Азовстали». «На штурм, кроме живой силы, было брошено много тяжелой техники, в том числе танков. Успех не достигнут, поэтому обстрелы и бомбардировки продолжаются», — написал он в своем телеграмм-канале.

11:09 Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила объявить «иноагентами» артистов, имеющих двойное гражданство или проживающих за рубежом и критикующих российскую власть. Депутат также предложила запретить им «творческую деятельность на территории страны»

09:51 Под завалами дома в Киеве, в который попала российская ракета, найден погибший. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за 2 месяца нашествия в столице были ранены 435 мирных жителей, более 100 погибли, среди них – 4 ребенка.

09:48 Роскомнадзор заблокировал интернет-платформу WikiArt, на которой собраны 250 тысяч работ различных художников.

На баннере онлайн-энциклопедии опубликован призыв международной правозащитной организации Global Citizen помочь Украине. Сам баннер гласит: «Российские оккупанты вторглись на украинскую территорию и пытаются уничтожить независимость Украины».

До этого WikiArt по требования Генпрокуратуры блокировали дважды — 25 и 26 апреля.

09:34 Илон Маск передал Украине солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall — их получили две амбулатории в Бородянке и Ирпене. Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Ранее Маск передал Украине системы спутникового интернета.

09:15 Германия готова отказаться от российской нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники. До сих пор Берлин был одним из главных противников введения европейского эмбарго на российскую нефть.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что страна откажется от импорта российской нефти к концу года.

В сообщении также говорится, что Германия поддерживает санкции в виде постепенного отказа от импорта. Представители Германии в ЕС сняли возражение против полного эмбарго на российскую нефть при условии, что Берлину будет предоставлено достаточно времени для обеспечения альтернативных поставок.

Решение ЕС об эмбарго может быть принято уже на следующей неделе, говорят источники WSJ.

09:05 Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Киеве 28 апреля заявил, что Украина имеет достаточный потенциал для стабилизации мирового продовольственного рынка. Глава Украины также напомнил, что Россия блокирует украинские порты.

«Говорили сегодня о важном не только для Украины, но и для всего мира вызове —продовольственном кризисе, который провоцирует Россия продолжением войны против нашего государства. Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн человек на планете, и уже сейчас ООН признает, что рост продовольственных цен в этом году повлечет голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира», — сказал Зеленский.

08:57 Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле пограничного пункта в селе Крупец (Рыльский район). В сообщении также говорится об ответном огне. Жертв, по словам губернатора, нет.

08:45 Загорелась нефтебаза в Донецке. Город находится на территории самопровозглашенной ДНР.

08:30 Киев подвергся российским бомбардировкам в то время, как в столице Украины находился генсек ООН Антониу Гутерриш. 28 апреля 2022.

В четверг вечером по украинской столице было нанесено два ракетных удара.Одна из ракет попала в жилой дом. По сообщению спасательной службы, пострадали десять человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться