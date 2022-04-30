Франция продолжит наращивать военную и гуманитарную помощь Украине, сказал президент Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским

Франция продолжит наращивать военную и гуманитарную помощь Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Маркон в телефонном разговоре со своим украинском коллегой Владимиром Зеленским в субботу, 30 апреля. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

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Владимир Зеленский выразил благодарность Франции за масштабные поставки военных средств, помогающие Украине сопротивляться российской агрессии, сообщили в Елисейском дворце.

Президент Макрон в свою очередь пообещал, что военная поддержка от Франции продолжит усиливаться, как и гуманитарная помощь.

Франция, как и ряд других стран, направляет Украине артиллерийские установки и другие вооружения. Что касается гуманитарной помощи, к этому моменту Франция направила в Украину 615 тонн оборудования, в том числе медоборудование, электрогенераторы для больниц, машины скорой помощи, еду и другую помощь, говорят в Елисейском дворце.

Эмманюэль Макрон также сообщил, что по просьбе украинских властей в Украине продлится миссия французских экспертов-криминалистов, собирающих доказательства, «чтобы позволить работу международного суда по преступлениями, совершенным в рамках российской агрессии».

Президент Франции еще раз заявил о своей обеспокоенности из-за продолжения бомбардировок украинских городов и выразил особую обеспокоенность из-за «невыносимой» ситуации в Мариуполе, сложившейся «несмотря на его неоднократные призывы к российскому президенту соблюдать международное гуманитарное право».

Эмманюэль Макрон еще раз подтвердил Владимиру Зеленскому намерение активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины в течение своего второго президентского срока, сохраняя тесную координацию с европейскими партнерами и союзниками.

В ходе разговора обсуждался также вопрос о ходе переговоров. Президент Франции еще раз заявил о готовности Франции «внесли вклад в соглашение, представляющее гарантии безопасности Украине».

Владимир Зеленский в свою очередь выразил благодарность Франции за гуманитарную помощь и готовность лечить украинских военных. «Для нас важно, что французская миссия по помощи расследованию российских преступлений продолжит работу» в Украине, — добавил он. По его словам, в ходе телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном обсуждалось также взаимодействие на пути Украины к членству в ЕС.

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