Шестьдесят шестой день войны России против Украины. Онлайн

Украинский солдат с брелком, который дала ему дочь, Славянск, 29 апреля 2022 г.

30 апреля. Идет шестьдесят шестой день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. RFI в режиме онлайн рассказывает о последних событиях.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:31 Германия не даст себя шантажировать и не будет платить за российский газ в рублях — министр финансов ФРГ

«Обращаясь к Путину, я говорю четко: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не буде платить за российский газ в рублях», — написал в твиттере министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее стать независимыми от России», — подчеркнул он.

12:55 Близ Бучи нашли еще одно массовое захоронение

В селе Мироцкое недалеко от Бучи найдены тела трех мужчин, запытанных и убитых российскими военными, сообщает полиция Киевской области.

У жертв связаны руки, на глазах повязки из ткани, у некоторых во рту кляп. На телах зафиксированы следы пыток, а также огнестрельные ранения в разных частях тела, сообщает полиция.

Найденные тела после осмотра полиции направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Всего, по данным властей Украины, в Киевской области найдены тела 1202 человек, убитых в период, когда эти территории находились в оккупации российских войск.

12:51 В Украине отреагировали на слова Лаврова о «неоколониальном гнете Запада»

В Украине отреагировали на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что российское вторжение в Украину «вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада». Об этом Лавров заявил в интервью китайскому агентству «Синьхуа».

«„Освободить мир от Запада“ — Россия снова озвучила новую цель разрушительной „спецоперации“ в Украине», — написал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Освобождение по-русски — это массовое уничтожение», — подчеркнул Подоляк. Следующей целью российской «спецоперации» может стать освобождение Марса от марсиан, иронизирует советник офиса Зеленского.

12:25 В Петербурге задержали четырех человек в связи с порчей «памятника импортозамещению» — «Фонтанка»

В Петербурге полиция задержала четырех человек после того, как повредили недавно установленную на Малой Конюшенной улице инсталляцию «Zamestim», передает «Фонтанка». Эту надпись составили из первых букв названий иностранных компаний, приостановивших или прекративших работу в России после 24 февраля.

На задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве. «Фонтанка» пишет, что решается вопрос о возможном уголовном преследовании.

Издание отмечает, что на фасаде здания на Малой Конюшенной возле надписи работало видеонаблюдение. Судя по видеозаписи, опубликованной «Mash на Мойке», мужчина ударил ногой по букве S, после чего та упала.

Саму надпись убрали из центра городачерез два дня после ее появления. «Фонтанка» утверждает, что инсталляцию демонтировали из-за попытки ее сломать.

Ранее в городском комитете по градостроительству и архитектуре сообщили, что «памятник импортозамещению» установили без согласования.

12:07 ГСЧС Украины показала последствия обстрела больницы в Харькове

Этой ночью российские войска обстреляли в Харькове городскую больницу, сообщает ГСЧС Украины. Сообщается, что частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы техэтажа больницы. В здании произошел пожар на пятом этаже. Погибших и пострадавших от обстрела в медучреждении нет.

Ведомство сообщает, что обстрелам в Харькове этой ночью подверглись жилые кварталы и промзона. В одном из помещений был травмирован мужчина, его госпитализировали.

12:00 «Мариуполю может угрожать эпидемия. От дизентерии до холеры и чумы» — советник мэра

«Мариуполь и санитарная норма — это понятия-антагонисты, к сожалению. Тел погибших очень много на улицах и под завалами. Продукты процесса гниения попадают в почву, в воздух. Кроме того, уже два месяца мариупольцы потребляют непитьевую воду. Не работает система канализации, не работают очистные сооружения, не работают насосы. Канализация пробита от бомбардировок и обстрелов артиллерии. Мариуполю может угрожать эпидемия. От дизентерии до холеры и чумы», — сказал в интервью «Настоящему времени» советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, в городе остается от 100 до 130 тысяч человек, массового оттока людей нет из-за невозможности эвакуации в сторону Запорожья.

11:29 Россия выпустила по Украине ракеты на $7,5 млрд — Forbes

Россия выпустила по Украине более 1300 ракет, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По оценке Forbes, общая стоимость выпущенных ракет составляет $7,5 млрд. Эта сумма превышает 82 и 85 годовых бюджетов российских регионов.

11:12 США собираются упростить въезд для специалистов из России — Bloomberg

Администрация Джо Байдена запросила у Конгресса разрешение отменить правило, по которому российские специалисты, подающие заявку на получение рабочей визы в США, должны иметь подтверждение трудоустройства, передает агентство Bloomberg.

Белый дом таким образом хочет лишить Кремль высокообразованных специалистов, которые желают переехать в США. В Вашингтоне рассчитывают переманить к себе российских специалистов с опытом работы в сфере полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей и других.

Представитель Совета национальной безопасности США сказал Bloomberg, что целью долгосрочной перспективе является подрыв инновационного потенциала России и укрепление экономики и безопасности самих Соединенных Штатов.

11:01 В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли четверо — полиция

В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли четыре человека, среди них ребенок, сообщает полиция Донецкой области Украины 30 апреля. Ранения получили еще восемь мирных жителей, в том числе дети.

По данным полиции, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, разрушены как минимум 36 гражданских объектов: жилые дома, школа, больница, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура.

10:51 Утренний брифинг минобороны РФ:

Минобороны РФ рассказало, что российские войска всю ночь обстреливали территорию Украины.

Ракетами уничтожено четыре склада боеприпасов, четыре танка, шесть единиц бронетехники, из артиллерии обстреляли 389 объектов в Украине, заявили в минобороны РФ. Ведомство также заявляет, что российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников.

10:42 Россия в нарушение Женевской конвенции пыталась обменять гражданских лиц на военнопленных — вице-премьер Украины

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в интервью «Би-би-си» сообщила, что Москва пыталась обменять украинских гражданских лиц, насильно вывезенных их страны, на российских военнопленных, что запрещено Женевской конвенцией.

Офис вице-премьера Украины, отвечающий за переговоры об обмене пленными, отказался от подобного обмена и потребовал от России вернуть захваченных украинских гражданских лиц, сказала Верещук.

«Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова», — заявила вице-премьер Украины.

10:26 Лавров заявил, что на российско-украинских переговорах обсуждается снятие санкций

Российская и украинская делегации практически ежедневно ведут переговоры по видеосвязи, в их повестке в том числе отмена санкций, заявил глава МИД РФ в интервью китайскому агентству «Синьхуа», опубликованному на сайте МИД РФ.

В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие,

— заявляет Лавров.

Российский министр снова обвинил Запад в попытке помешать завершению войны путем заключения договора между Москвой и Киевом. Лавров также призвал США и НАТО перестать поставлять Киеву вооружения. По словам главы МИД РФ, «специальная военная операция развивается строго по плану».

09:59 Губернатор заявил о попадании двух снарядов по Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что сегодня утром российские силы ПВО обнаружили в небе самолет ВСУ. Богомаз описывает случившееся далее такой формулировкой:

При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда.

Губернатор не уточнил, были ли снаряды российскими или украинскими. Более того, из его слов можно сделать вывод, что Богомаз связывает падение снарядов с работой российских ПВО. О судьбе «самолета ВСУ» ничего не сообщается.

Описывая последствия, Богомаз упомянул повреждение обшивки технологических зданий нефтеналивного терминала и прилегающей территории. Жертв нет.

09:47 За сутки российские войска разрушили две школы и 20 домов в Луганской области — глава ОВА

За минувший сутки в Луганской области российские войска разрушили две школы и 20 домов, продолжаются атаки на Рубежное и Попасную, сообщил глава местной администрации Сергей Гайдай. По его словам, за 24 часа города и села Луганской области подверглись шести сильным артиллерийским обстрелам.

«День сурка для россиян в Луганской области. Каждую ночь одно и то же. Штурмуют, умирают, возвращаются на ранее занятые позиции. Этой ночью россияне, традиционно, бросили все силы на штурм Рубежного и Попасной, снова безуспешно и с потерями», — так описывает происходящее в области глава ОВА (цитата по «Униан»).

09:32 России не удалось в полной мере использовать свои силы в Донбассе — минобороны Британии

Утренняя сводка британской военной разведки:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/TU1DzgHpEu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mfMgJGMqAL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 30, 2022

Россия надеется исправить проблемы, ранее сдерживающие ее наступление, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения командования.

Россия по-прежнему сталкивается со значительными трудностями. Она была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения из мест неудавшихся наступлений на северо-востоке Украины. Во многих из этих подразделений, вероятно, слабый боевой дух.

У российских войск остаются недостатки в тактической координации. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свои боевые силы, несмотря на локальные успехи.

09:13 США обучают украинских военных работе с ключевыми западными системами вооружений

В Германии американские военнослужащие начали обучать украинских солдат работе с ключевыми западными системами вооружений, которые передают Украине для защиты от российского вторжения, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, эти усилия основаны на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают подготовку к применению радиолокационных системам и бронетехники.

Обучение организовано Командованием армии США в Европе и Африке в координации с Германией. Сообщается, что основную часть обучения проведут представители Национальной гвардии Флориды.

За последние восемь лет украинские военные уже проходили обучения, которые помогли превратить украинскую армию из армии в советского образца в более гибкую и эффективную силу, отмечается на сайте Пентагона.

«У них лучше командование. У них лучше с инициативой на поле боя. У них есть компетентный унтер-офицерский корпус, который уполномочен принимать тактические решения на поле боя. Это произошло не случайно», — подчеркнул Кирби.

08:44 Россия перемещает подразделения из Белгородской области под Изюм — Генштаб ВСУ

Утренняя сводка Генштаба ВСУ:

На волынском и полесском направлениях войска РФ не предпринимали активных действий, существенных перемен нет.

На северском направлении российские подразделения обстреляли позиции ВСУ в ряде населенных пунктов.

На слобожанском направлении РФ сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям ВСУ. Для усиления группировки РФ перемещает отдельные подразделения из Белгородской области в район Изюма.

Российские подразделения пытались вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Сулиговска и Долгенькое, успеха не имели. С целью прикрытия своих группировок в Харьковском и Изюмском направлениях российские войска пытаются развернуть ПВО.

В Восточной операционной зоне РФ продолжает наступление на лиманском, северодонецком, попаснянском и кураховском направлениях. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются. На запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ.

На южнобужском направлении активных наступательных действия РФ не проводила, фиксируются единичные обстрелы украинских подразделений.

На бессарабском направлении без существенных перемен.

На николаевском направлении РФ активизировала воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций ВСУ.

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